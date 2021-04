Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.04.21 | Überblick

Zwölf europäische Fußball-Topclubs wollen Superliga gründen

BERLIN: Zwölf europäische Fußball-Spitzenclubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Superliga gründen.

Mehrere Clubs wie der englische Meister FC Liverpool veröffentlichten in der Nacht zum Montag eine entsprechende Stellungnahme auf ihren Internetseiten.

Dortmund schlägt Bremen und hofft wieder auf Champions-League-Start

DORTMUND: Borussia Dortmund hat die Patzer der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga genutzt und kann sich wieder Hoffnungen auf einen Champions-League-Start in der kommenden Saison machen. Der Tabellenfünfte gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 4:1 (3:1). Durch den Erfolg verkürzte der BVB den Rückstand um drei Punkte auf die davor platzierten Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg, die am Samstag jeweils Niederlagen einstecken mussten.

UEFA warnt Clubs wegen Superliga-Plänen: «Zynisches Projekt»

BERLIN: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die erneuten Pläne einiger Clubs für eine Superliga scharf kritisiert. «Dieses zynische Projekt basiert auf dem Eigeninteresse einiger Clubs in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht», teilte die UEFA gemeinsam mit den Verbänden und Ligen aus England, Spanien und Italien mit und betonte, dass unter allen Mitgliedsverbänden Einigkeit herrsche. Kurz vor dem Beschluss einer tiefgreifenden Reform für die Champions League hatte ein Bündnis mehrerer Clubs erneut eine Superliga ins Spiel gebracht. Nach dpa-Informationen verfolgen Vereine aus Italien, Spanien und England diesen Plan entgegen des für Montag geplanten Beschlusses der UEFA.

Formel-1-Pilot Verstappen gewinnt Imola-Chaos - Vettel mit Defekt

IMOLA: Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das chaotische Formel-1-Rennen von Imola gewonnen. Der Niederländer verwies am Sonntag beim zweiten Grand Prix des Jahres Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Mercedes-Mann schob sich nach einer imposanten Aufholjagd wenige Runden vor Schluss noch vor Lando Norris im McLaren, der Dritter wurde. In dem Spektakel mit zwei Safety-Car-Phasen bei lange nasser Strecke musste Sebastian Vettel im Aston Martin wegen eines Getriebeschadens kurz vor dem Ende seinen Wagen in der Garage abstellen. Mick Schumacher landete nach einem frühen Front-Schaden an seinem Haas auf Rang 16.

Schachmann Dritter im Amstel Gold Race - van Aert siegt im Fotofinish

BERG EN TERBLIJT: Maximilian Schachmann hat den Sieg zum Auftakt der Ardennen-Klassiker nur knapp verpasst. Der 27 Jahre alte Radprofi vom Team Bora-Hansgrohe belegte am Sonntag beim Amstel Gold Race nach einer starken Leistung den dritten Platz. Top-Favorit Wout van Aert sicherte sich im niederländischen Berg en Terblijt den Sieg nach 217 Kilometern im Fotofinish vor dem Briten Tom Pidcock. Das Duo musste minutenlang auf eine Entscheidung der Jury warten, bis das vorläufige Ergebnis den Belgier als Sieger aufwies.

DEG verpasst DEL-Playoffs - Iserlohn und Straubing im Viertelfinale

MÜNCHEN: Die Düsseldorfer EG hat am letzten Vorrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga noch die Playoffs verpasst. Am Sonntag sicherten sich dagegen die Iserlohn Roosters und die Straubing Tigers die Teilnahme an den Viertelfinalserien, die am Dienstag starten. Der achtmalige Meister DEG war am 38. Spieltag beim EHC Red Bull München 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) chancenlos und fiel in der Nordgruppe noch auf Rang fünf zurück. Denn zeitgleich besiegten die Iserlohn Roosters den ERC Ingolstadt 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) und zogen vorbei. Im Süden sicherte sich Straubing durch ein 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) in Wolfsburg die Playoffs.

Kiel und Flensburg siegen: Handball-Bundesliga bleibt spannend

FLENSBURG/BALINGEN: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel setzen ihren Zweikampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga im Gleichschritt fort. Mit einem souveränen 29:22 (15:8)-Heimsieg gegen den Bergischen HC verteidigten die Flensburger am Sonntagnachmittag ihre Tabellenführung. Kiel bleibt dank des ebenso ungefährdeten 33:22 (17:10)-Auswärtserfolgs beim HBW Balingen-Weilstetten dicht hinter dem Nordrivalen.

Austrian Open: Für Golfer Kieffer und Kaymer reicht es nicht zum Sieg

ATZENBRUGG: Die deutschen Golfprofis Maximilian Kieffer und Martin Kaymer haben den Sieg bei der Austrian Open knapp verpasst. Der US-Amerikaner John Catlin sicherte sich am Sonntag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien im Stechen gegen Kieffer den Titel. Nach vier Runden hatten die beiden Golfprofis mit jeweils 274 Schlägen an der Spitze gelegen, so dass ein Playoff um den Sieg nötig war. Deutschlands Top-Golfer Kaymer beendete das Turnier mit 277 Schlägen auf dem dritten Platz.