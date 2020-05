Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Positiver Corona-Test beim Chemnitzer FC - Drei Spieler in Quarantäne

CHEMNITZ: Bei Fußball-Drittligist Chemnitzer FC ist ein Spieler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Demnach ist das Virus bei dem Profi bei der am Samstag vorgenommenen zweiten Testreihe nachgewiesen worden, wie der Verein am Montag mitteilte. Bei der ersten Testung am Donnerstag waren noch alle Spieler negativ gewesen. Der betreffende Spieler sei umgehend in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gegangen. Zudem müssen zwei weitere Akteure in Quarantäne, die zwar negativ getestet worden waren, aber in Kontakt zu dem positiven Spieler standen.

DFB-Vize Frymuth sieht Zukunft der 3. Liga «hochgradig gefährdet»

LEIPZIG: Bei einer länger anhaltenden offenen Debatte um die Saisonfortsetzung der 3. Fußball-Liga sieht DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Existenz der Spielklasse bedroht. «Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt - ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer», sagte Frymuth dem «Kicker» (Montag).

Zeitung: Premier-League-Saison könnte bis in August verlängert werden

LONDON: Die Saison der englischen Premier League soll einem Medienbericht zufolge im Zweifel bis zum 22. August verlängert werden. So wollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass die unterbrochene Spielzeit der englischen Fußball-Topliga trotzdem noch zu Ende gespielt werden könne, berichtete die britische Zeitung «Daily Mail» am Montag. Bisher galt ein Re-Start der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern.

Südkoreas Fußballclub FC Seoul entschuldigt sich für Sexpuppen

SEOUL: Nach Vorwürfen von Fans hat sich der südkoreanische Fußball-Erstligist FC Seoul entschuldigt, Sexpuppen während eines Geisterspiels als Zuschauerattrappen verwendet zu haben. Der Club sei von Beginn an davon ausgegangen, dass es sich um Schaufensterpuppen und nicht um Erwachsenenspielzeug handelt, teilte der FC Seoul über die sozialen Medien mit. Das habe der Lieferant bestätigt. Doch räumte der Club ein, dass vor dem Heimspiel am Sonntag im Seouler WM-Stadion gegen den Gwangju FC (1:0) nicht «jedes installierte Detail» geprüft worden sei.

Magdeburgs Kapitän Beck kritisiert: «Spielplan ist Wahnsinn»

MAGDEBURG: Kapitän Christian Beck von Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) scharf kritisiert. «Wenn es nach dem DFB geht, hätten wir bis zum 30. Juni elf Liga- und möglicherweise noch zwei Landespokalspiele. Der Spielplan ist Wahnsinn», sagte der Stürmer der «Magdeburger Volksstimme» (Montag). Da der DFB am vergangenen Freitag die geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 26. Mai bereits verschoben hat, wird die Zeitspanne ohne Verlängerung in den Juli nahezu unmöglich.

Nationale Anti-Doping-Agentur nimmt Kontrollen wieder auf

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur nimmt die klassischen Urin- und Blutkontrollen im Training und Wettkampf wieder auf. Dies teilte die Nada am Montag mit. Bereits am Wochenende habe die in Bonn ansässige Agentur erste Wettkampfkontrollen in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga unter den in der Corona-Krise geltenden Hygiene- und Abstandsstandards vorgenommen. Seit knapp zwei Monaten hatte die Nada das Doping-Kontrollsystem weitgehend heruntergefahren.

Schiedsrichter-Lehrwart: Keine Sanktionsmöglichkeiten bei Torjubel

BERLIN: Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat beim Torjubel in Corona-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis appelliert und darauf verwiesen, dass die Unparteiischen im Falle eines zu engen Körperkontaktes keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten haben. «Die Empfehlung, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks», sagte Wagner dem «Kicker» am Montag. Deswegen könne «es keine persönlichen Strafen für die Spieler geben. Die Schiedsrichter können nur präventiv tätig sein und die Spieler auf ihre Eigenverantwortung hinweisen.»

Streit in 3. Liga: Waldhof Mannheim schlägt Taskforce vor

MANNHEIM: Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim Kritik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgewiesen und die Gründung einer Taskforce angeregt. «Wir möchten an dieser Stelle vielmehr zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen, die Forderung der Bundesregierung an den DFB aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz aufnehmen und unsere Unterstützung anbieten», heißt es in einem öffentlichen Brief auf der Facebook-Seite des Fußball-Traditionsclubs. Mithilfe einer «Task Force Zukunft 3. Liga» soll an Zukunftskonzepten für die 3. Liga gearbeitet werden.

Ex-Lange-Coach Al-Sultan bald auch nicht mehr Triathlon-Bundestrainer

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Triathlon Union trennt sich zum 30. September von Bundestrainer Faris Al-Sultan. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag aufzulösen, teilte die DTU am Montag mit. Der 42 Jahre alte Münchner hatte den Posten erst im November 2018 übernommen. In den Gesprächen nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hätten beide Seiten festgestellt, «dass unsere Vorstellungen über die weitere Zusammenarbeit sehr unterschiedlich sind», erklärte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner. Die DTU wird den Posten als Bundestrainer bis Olympia in Tokio im Sommer kommenden Jahres nicht nachbesetzen.

Bericht: Wiederaufnahme des Teamtrainings in Serie A vertagt

ROM: Die für diesen Montag geplante Rückkehr der italienischen Fußball-Erstligisten in das Mannschaftstraining muss laut Medienberichten noch einmal vertagt werden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, hat die Regierung nicht rechtzeitig die Freigabe für die Regelungen zur Wiederaufnahme des Teamtrainings in der Serie A erteilt. Wie es weiter mit Verweis auf Quellen aus dem Sportministerium hieß, werde das neue Coronavirus-Protokoll «wahrscheinlich» am Montag genehmigt, so dass die Teams einen Tag später als geplant wieder trainieren dürften.