Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.21

Formel 1: Wolff will Klarheit und keine Shakespeare-Ansagen

SAKHIR: Toto Wolff hat nach dem spektakulären Auftaktrennen der Formel 1 Klarheit bei der Regelauslegung gefordert. Selbst wenn beim Großen Preis von Bahrain sein Superstar-Fahrer Lewis Hamilton davon profitierte, forderte Wolff: «Wir müssen konsequent sein bei den Ansagen, die gemacht werden.» Er spielte damit darauf an, dass zunächst bei dem Rennen am Sonntag in der Wüste von Sakhir in Kurve vier das Verlassen der Strecke nicht sanktioniert wurde.

«Plötzlich haben wir während des Rennens gehört, dass es als Vorteil angesehen werden könnte, wann man die Kurve so weit nimmt und möglicherweise eine Strafe verursacht», erklärte Wolff. Mercedes wies seine beiden Fahrer daraufhin entsprechend an.

In der Schlussphase verließ Verfolger Max Verstappen im Red Bull an der Stelle die Strecke und überholte Hamilton. Der 23 Jahre alte Niederländer musste dem 36 Jahre alten Briten direkt danach aber wieder die Führung überlassen. «Er sei genauso verwirrt» wie die Zuschauer, betonte Wolff. Die Ansagen müssten «klar und heilig sein, und kein Shakespeare-Roman mit Interpretationsmöglichkeiten».

Alaba vor Schlüsselspiel gegen Dänemark gewarnt: «Schwieriger Gegner»

WIEN: Nach dem ersten Pflichtsieg in der WM-Qualifikation gegen die Färöer geht das österreichische Fußball-Nationalteam um David Alaba gewarnt in das Schlüsselspiel mit Tabellenführer Dänemark. «Das wird sicher kein einfaches Spiel. Die sind sehr gut in die Quali gestartet. Das ist sicherlich ein schwieriger Gegner und der nächste Test», sagte Bayern-Profi Alaba vor dem Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr). Dänemark hat seine ersten beiden Partien gewonnen und weist eine Bilanz von 10:0-Toren auf.

Nach dem 2:2 in Schottland zum Auftakt lieferte die österreichische Auswahl auch beim 3:1 gegen den Außenseiter Färöer am Sonntagabend einen glanzlosen Auftritt. «Speziell nach dem ersten Spiel wollten wir unbedingt drei Punkte mitnehmen. Das war unser Ziel, das haben wir erreicht», sagte Kapitän Alaba. Immerhin verhinderte Österreich trotz eines 0:1-Rückstands eine Blamage wie noch 1990, als sich die Färöer sensationell durchsetzen konnten.

Beim 3:1 erzielte Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart (44. Minute) nun bereits seinen dritten Treffer in dieser WM-Qualifikation. «Ich bin überglücklich und hoffe, es folgen noch viele weitere», sagte der 23-Jährige. «Zweite Hälfte müssen wir normal noch einmal eine Schippe drauflegen von den Toren her. Aber im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein.» Vor dem 3:1 von Kalajdzic trafen in Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen (30.) und Christoph Baumgartner (37.) von der TSG 1899 Hoffenheim ebenfalls Profis aus der Bundesliga.