Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Sophia Flörsch fährt DTM-Saison 2021 im Audi für Abt

KEMPTEN: Rennfahrerin Sophia Flörsch wird als elfte Frau im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) an den Start gehen. Die 20-Jährige erhält für die Saison 2021 bei Abt Motorsport ein drittes Audi-Cockpit und ist in der am 18. Juni in Monza beginnenden Saison Teamkollegin des ehemaligen DTM-Champions Mike Rockenfeller sowie des Südafrikaners Kelvin van der Linde. «Ich freue mich riesig, in der DTM an den Start zu gehen», sagte Flörsch, «ich bin sehr stolz, dass ich diese Chance bekomme, mich gegen ein so starkes Fahrerfeld zu beweisen.»

Die gebürtige Münchnerin war zuvor in der Formel 3 aktiv und wurde durch einen spektakulären Unfall 2018 beim Grand Prix in Macau bekannt, bei der sie eine Wirbelsäulenfraktur davontrug, die aber nach einer Operation keine bleibenden körperlichen Schäden hinterließ. Flörsch bleibt bei Abt nicht die einzige Frau. Erstmals stellt das Team seiner Fahrerin mit Laura Müller auch eine weibliche Renningenieurin und mit Maike Frik eine weibliche Teammanagerin zur Seite, wie Abt am Montag mitteilte.

Die neue Saison wird erstmals mit GT3-Autos bestritten, nachdem im letzten Jahr Audi sein Werksengagement eingestellt hat und BMW als einziger Hersteller übrig blieb. Flörsch wandelt damit auch in der Nachfolge von Ellen Lohr. Die 55-Jährige aus Mönchengladbach ist bisher die einzige Frau, die ein Rennen in der DTM gewinnen konnte. 1992 setzte sich Lohr in einem Mercedes gegen die Männer-Konkurrenz durch.

Bericht: Ex-Weltmeister Xabi Alonso beerbt Rose als Gladbach-Trainer

MÖNCHENGLADBACH: Der frühere Welt- und Europameister Xabi Alonso (39) soll einem Bericht von «Bild» und «Sport Bild» zufolge neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden.

Der Fußball-Bundesligist bestätigte die Verpflichtung des spanischen Ex-Profis des FC Bayern am Montag zunächst nicht, der aktuelle Trainer Marco Rose wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund.

Auslosung für olympische Fußballturniere für 21. April angesetzt

ZÜRICH/TOKIO: Das deutsche Olympia-Fußballteam erfährt am 21. April seine Vorrundengegner für das Turnier in Tokio. Dann führt die FIFA in Zürich die Auslosung (10.00 Uhr) für die Endrunde von 21. Juli bis 7. August durch, wie der Weltverband am Montag mitteilte. Bei den Turnieren sind 16 Männermannschaften (darunter Deutschland) und zwölf Frauenmannschaften dabei. Trainer Stefan Kuntz darf für sein Aufgebot drei Spieler berufen, die früher als 1997 geboren wurden. 2016 in Rio de Janeiro hatte das deutsche Team nach einer Finalniederlage gegen Brasilien die Silbermedaille geholt.

Gastgeber Japan wird in der Auslosung als Gruppenkopf A1 (Männer) und E1 (Frauen) gesetzt. Gelost werden jeweils Vierergruppen. Für den Männerwettbewerb sind 14 von 16 Tickets vergeben, beim Turnier der Frauen haben zehn von zwölf Startern die Qualifikation sicher. Bei der Frauen-Qualifikation spielen Chile und Kamerun in interkontinentalen Entscheidungsspielen ein Ticket aus. Die FIFA betonte, sie «verfolge weiter genau» die Entwicklungen der Pandemie, weshalb die Vertreter aus Südamerika und Afrika nach aktuellem Stand Hin- und Rückspiel in der Türkei bestreiten sollen.