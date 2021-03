Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.03.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Bahrain bietet Formel 1 Impfungen an - BBC: Königsklasse lehnt ab

LONDON: Die Formel 1 will auf ein freiwilliges Impfangebot des Auftakt-Gastgeberlandes in dieser Saison einem Medienbericht zufolge nicht eingehen. Das Königreich Bahrain bietet der Motorsport-Königsklasse an, alle Beteiligten mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zu versorgen. Bahrain weite seine Impfkampagne auch auf große Events im Königreich aus, hieß es in einer Mitteilung, die der Bahrain International Circuit verschickte. Insgesamt stünden in Bahrain fünf verschiedene Impfstoffe zur Verfügung.

Der britische Sender BBC berichtete aber, dass die Formel 1 sich nicht vordrängeln wolle. Es gebe keine Pläne, die Formel 1 als Gruppe vor der Einführung der Impfstoffe durch das Gesundheitssystem in Großbritannien zu impfen. Acht der zehn Rennställe haben ihren oder einen Sitz in England. Stefano Domenicali, seit diesem Jahr neuer Geschäftsführer der Formel 1 hatte auch schon erklärt, dass die Schwächsten Priorität bei den Impfungen hätten und die Formel 1 nicht vorpreschen wolle.

Möglich wäre eine Impfung in Bahrain auch nur deswegen, weil die Formel 1 vom 12. bis 14. März in der Wüste von Sakhir die einzigen Testfahren vor der Saison durchführen wird. Das erste von insgesamt 23 Rennen in diesem Jahr soll am 28. März in Bahrain gestartet werden. Dadurch sei ein großer Teil des Formel-1-Personals 21 Tage in Bahrain - in dem Zeitraum könnten die beiden Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.

Liverpool stoppt Niederlagenserie: 2:0-Sieg bei Sheffield United

SHEFFIELD: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat seine Negativserie nach vier Niederlagen gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntagabend verdient mit 2:0 (0:0) beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Sheffield United und rückte damit näher an die Champions-League-Plätze heran. Mit 43 Punkten nach 26 Saisonspielen belegt Liverpool in der Premier-League-Tabelle den sechsten Platz. Am Donnerstag kommt es in Anfield zum Duell mit Thomas Tuchels FC Chelsea, der als Fünfter nur einen Punkt mehr als die Klopp-Elf hat. Mit einem Heimsieg könnte Liverpool vorerst auch West Ham United, das 45 Punkte hat, vom vierten Platz verdrängen.

Fosu-Mensah: Leverkusen-Trainer Bosz befürchtet Kreuzbandriss

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen muss möglicherweise monatelang auf Winter-Zugang Timothy Fosu-Mensah verzichten. «Ich hoffe nicht, dass es stimmt, aber ich habe Angst, dass es wieder etwas am Kreuzband ist», sagte Trainer Peter Bosz am Sonntag nach der 1:2-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg: «Das wäre dann schon der dritte in dieser Saison.» Der Brasilianer Paunlinho hat wegen eines Kreuzbandrisses im Juli noch keine Minute in dieser Saison gespielt. Julian Baumgartlinger fällt seit Ende Januar mit einer Kreuzbandverletzung aus.

0:1 gegen Augsburg: Mainz verpasst Sprung von Abstiegsplätzen

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat den Sprung von den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellenvorletzte verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:1 (0:1). Nach einem Patzer des Mainzer Torhüters Robin Zentner erzielte André Hahn (25.) den entscheidenden Treffer des Spiels. Während Augsburg als 13. den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößerte, bleiben die Mainzer auf dem 17. Rang. Mit einem Sieg hätte sich das Team von Trainer Bo Svensson auf den 15. Platz verbessert.

Berichte: Kehl wird 2022 Zorc-Nachfolger als BVB-Sportdirektor

DORTMUND: Sebastian Kehl wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Sommer 2022 beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor antreten. Wie der «Kicker» und die «Bild» am Sonntagabend berichten, einigten sich der frühere Profi und die Vereinsspitze um Clubchef Hans-Joachim Watzke unter der Woche per Handschlag auf eine weitere Zusammenarbeit. Ursprünglich wollte Zorc schon am 30. Juni 2021 nach dann 23 Jahren als BVB-Sportdirektor seinen Posten räumen. Doch auf Watzkes Wunsch bleibt er angesichts der in der Corona-Pandemie entstandenen großen Herausforderungen für eine Saison länger im Amt.

BBL: Ludwigsburg behauptet die Spitze - Alba gewinnt Verfolgerduell

HAMBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga gefestigt und mit Alba Berlin einen neuen ersten Verfolger. Beim umkämpften 73:67-Erfolg bei den Hamburg Towers tat sich der Spitzenreiter am Sonntag aber über weite Strecken schwer. Der Club aus der Hauptstadt legte im Verfolgerduell gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 100:62 nach und tauschte mit dem Gegner die Plätze. Der FC Bayern München wurde seiner Favoritenrolle gerecht und kehrte nach der überraschenden 83:85-Niederlage vor der Länderspielpause bei den Niners Chemnitz wieder in die Erfolgsspur zurück. Das Team von Andrea Trinchieri setzte sich im bayerischen Derby mit 97:76 gegen s.Oliver Würzburg durch. Mit seinen acht Zählern durchbrach Münchens Paul Zipser die Marke von 1000. Punkten in der BBL.

Iserlohn auf dem Vormarsch - DEG fällt aus Playoff-Rängen

ISERLOHN: Die Düsseldorfer EG ist nach zwei Niederlagen gegen die Iserlohn Roosters vorerst aus den Playoff-Rängen der Nord-Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga gefallen. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Harold Kreis im Sauerland 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) und rutschte damit im Norden auf Rang fünf zurück. Bereits am Donnerstag hatten die Roosters, die sich zuvor von Chefcoach Jason O'Leary getrennt hatten, 3:2 in Düsseldorf gewonnen.

Ex-Nationalspieler Özil bei Fenerbahce-Sieg ausgewechselt

ISTANBUL: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat im Meisterschaftskampf der türkischen Süper Lig einen wichtigen Auswärtssieg mit seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul erreicht. Der Traditionsclub gewann am Sonntag bei Trabzonspor mit 1:0 (0:0). In der Tabelle liegt Fenerbahce mit 54 Punkten drei Zähler hinter Spitzenreiter Galatasaray Istanbul. Özil stand in der Startelf, wurde aber in der 66. Minute ausgewechselt.

Die Serie geht weiter: Deutsches Skisprung-Mixed holt wieder Gold

OBERSTDORF: Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat überraschend Gold bei der Heim-WM in Oberstdorf gewonnen und damit den Titel verteidigt. In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger landete das Quartett am Sonntag vor Topfavorit Norwegen und Österreich. Für Deutschland hielt damit zum Abschluss der ersten WM-Woche eine bemerkenswerte Siegesserie im Mixed-Team, bei dem je zwei Frauen und zwei Männer von der Schanze springen. 2015 im schwedischen Falun, 2017 im finnischen Lahti und 2019 im österreichischen Seefeld hatte es ebenfalls jeweils den WM-Titel gegeben.

Frankfurter und Schwerinerinnen holen Volleyball-Pokal

MANNHEIM: Die United Volleys Frankfurt und der SSC Palmberg Schwerin haben den deutschen Volleyball-Pokal gewonnen. Die Frankfurter setzten sich am Sonntagabend in Mannheim im Endspiel der Männer gegen die Netzhoppers KW-Bestensee glatt mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) durch und holten ihren ersten Titel. Zuvor hatten sich die Schwerinerinnen von Trainer Felix Koslowski ebenfalls mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) überraschend klar gegen Finalneuling SC Potsdam durchgesetzt. Es war der siebte Pokalerfolg der Mecklenburgerinnen, die im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC ausgeschaltet hatten.