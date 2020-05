Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

«Kicker»: Bundesligen verlieren durch Geisterspiele 91 Millionen Euro

FRANKFURT/MAIN: Die 36 Vereine der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga verlieren durch die Geisterspiele laut eines «Kicker»-Berichts mehr als 91 Millionen Euro. Für die Bundesligisten ergibt sich ein Verlust von 69,661 Millionen Euro, für die Clubs der 2. Liga 22,029 Millionen Euro, wie eine Berechnung des Fachmagazins auf Grundlage der Ticketeinnahmen aus der vergangenen Saison ergab. Die verbleibenden neun Spieltage dürfen ausschließlich als Partien ohne Zuschauer ausgetragen werden.

BVB geschwächt ins Derby: Reus fällt aus, Can und Witsel fraglich

DORTMUND: Borussia Dortmund wird am kommenden Wochenende ersatzgeschwächt den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder aufnehmen. Ausgerechnet im für Samstag (15.30 Uhr) angesetzten Revierderby gegen den FC Schalke 04 fällt der seit Anfang Februar wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzte Nationalspieler Marco Reus sicher aus. Axel Witsel und Emre Can drohen ebenfalls nicht rechtzeitig fit zu werden.

Hertha BSC absolvierte Trainingsspiel im leeren Olympiastadion

BERLIN: Trainer Bruno Labbadia hat mit den Profis von Hertha BSC eine Geisterspiel-Simulation im leeren Olympiastadion absolviert. Wie die «Bild»-Zeitung am Montag berichtete, spielten zwei Teams in Heim- und Auswärtstrikot gegeneinander. Zuschauer in der riesigen Arena mit einem Fassungsvermögen von mehr als 74.000 Besuchern waren Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz.

Corona: Mindestens zehn bis 13 Millionen Euro Verlust für Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat den Verlust aufgrund der Corona-Krise auf «zehn bis 13 Millionen Euro» beziffert. «Wenn wir die Saison zu Ende spielen können», sagte Gladbachs Finanzchef Stephan Schippers am Montag einschränkend. Ansonsten könnte der Verlust auf maximal 32 Millionen Euro ansteigen. Schippers bezeichnete die Situation zwar als «Belastung», sie sei allerdings nicht existenzbedrohend.

«Telegraph»: Regierung unterstützt Premier-League-Fortsetzung ab Juni

LONDON: Die Fortsetzung der Fußball-Saison in der englischen Premier League ab Juni wir immer wahrscheinlicher. Die Zeitung «Telegraph» berichtete unter Berufung auf britische Regierungskreise, entsprechende Pläne seien bereits auf dem Weg. Demnach wird erwartet, dass die Regierung am Dienstag einen Plan veröffentlicht, der eine Rückkehr zum Profisport im kommenden Monat vorsieht. Voraussetzung dafür sind strenge Sicherheitsvorkehrungen, und dass die Zahl der Corona-Infizierten nicht wieder steigt.

1. FC Union Berlin verlängert Vertrag mit Prömel

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Grischa Prömel verlängert. Darüber informierten die Köpenicker am Montag, die neue Vertragsdauer des 25-Jährigen wurde vom Club jedoch nicht genannt. Prömel, der im Sommer 2017 vom Karlsruher SC zu Union gewechselt war, bestritt bisher 67 Pflichtspiele für den Hauptstadtclub.

Stadt Jena verweigert Ausnahmegenehmigung für Drittligist Carl Zeiss

JENA: Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat in naher Zukunft weiterhin keine Chance auf ein geregeltes Mannschaftstraining. Wie die «Ostthüringer Zeitung» (Montag) berichtet, lehnte die Stadt eine Ausnahmeregelung ab und werde absehbar bei dieser Linie bleiben. Der Plan des Deutschen Fußball-Bundes sieht vor, dass die Drittligisten spätestens am 15. Mai das Teamtraining aufnehmen und die Liga am 26. Mai den Spielbetrieb wieder aufnimmt. In Thüringen sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe bis 25. Mai verboten.

«Ohne Rücksicht auf Verluste»: KSC-Profi kritisiert DFL deutlich

KARLSRUHE: Mittelfeldspieler Marc Lorenz vom Karlsruher SC sieht die Pläne zur Fortsetzung des Spielbetriebs im deutschen Profifußball äußerst kritisch. Im Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) fehlen dem 31-Jährigen «die Vorbereitung und das Gespür für die Gesundheit der Spieler. Ich glaube, da wird gar nicht darauf geachtet», sagte der Zweitliga-Profi den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Montag). «Die Spieler werden nach 60 Minuten platt sein. Da helfen auch die beschlossenen fünf Auswechslungen nichts. Dann wird die Übermüdung kommen und dann die schweren Verletzungen.»

Bei Stadionsperre: Hallescher FC soll in Leipzig oder Berlin spielen

HALLE: Fußball-Drittligist Hallescher FC soll bei einer Stadionsperre nach Leipzig oder Berlin ausweichen. Das berichtet die «Mitteldeutsche Zeitung». In Sachsen-Anhalt sind Wettkämpfe bis 27. Mai untersagt, die 3. Liga soll bereits am 26. Mai wieder starten. Deshalb will das DFB-Präsidium auf seinem Bundestag am 25. Mai den Antrag stellen, notfalls in neutralen Stadien zu spielen.

Zwei Basketball-Profis von Crailsheim verzichten auf Meisterturnier

CRAILSHEIM: Vor einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Basketball-Bundesliga wollen zwei Profis der Hakro Merlins Crailsheim nicht mehr für den Club auflaufen. Jan ?pan und Quincy Ford teilten über ihren Agenten mit, dass sie nicht mehr für den Verein spielen oder trainieren werden, wie die Crailsheimer am Montag bekanntgaben. Die Crailsheimer gehören zu den zehn Clubs, mit denen die BBL die Spielzeit in Form eines Finalturniers in München noch zu Ende bringen will. Der Club verpflichtete in David Brembly und Marvin Ogunsipe kurzfristig Ersatz von zwei Ligarivalen.

Rechtsstreit zwischen Kaiserslautern und Ehrmann vorerst ausgesetzt

KAISERSLAUTERN: Das Arbeitsgericht Kaiserslautern hat am Montag die Aussetzung des Rechtsstreits zwischen Gerry Ehrmann und Drittligist 1. FC Kaiserslautern bis zum Abschluss des Schlichtungsverfahrens beim Südwestdeutschen Fußballverband e.V. beschlossen. Der für Dienstag angesetzte Gütetermin wird damit nicht stattfinden. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht ist durch die Entscheidung aber nicht gänzlich hinfällig.

Turnier in Prag mit tschechischen Tennis-Stars Pliskova und Kvitova

PRAG: Weil die internationale Tennis-Welt wegen der Coronavirus-Pandemie nahezu stillsteht, veranstaltet der tschechische Verband Ende des Monats einen eigenen Wettbewerb ohne Zuschauer. Die Damen- und Herrenturniere finden vom 26. bis 28. Mai in Prag statt, wie ein Sprecher am Montag ankündigte.