Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Erstmals Schiedsrichterinnen-Trio bei Fußball-Club-WM

ZÜRICH: Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele bei der Fußball-Club-WM leiten. Das gab der Weltverband FIFA am Montag bekannt. Insgesamt nominierte die Schiedsrichterkommission sieben Referees und zwölf Assistenten für das Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar mit dem FC Bayern München. Die Brasilianerin Edina Alves Batista wird Partien leiten, sie wird unterstützt von ihrer Landsfrau Neuza Back und der Argentinierin Mariana de Almeida als Assistentinnen. Deutsche Unparteiische wurden nicht berufen.

An der Club-WM nehmen die sechs besten Teams der Kontinente teil, aus Europa Champions-League-Sieger FC Bayern, der erst im Halbfinale am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt al-Duhail SC für Gastgeber Katar. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am 19. Januar in Zürich.

Geiger desillusioniert: Kein Blick mehr auf die Tournee-Gesamtwertung

INNSBRUCK: Karl Geiger macht sich auch mit einer Nacht Abstand zum verpatzten dritten Wettkampf bei der Vierschanzentournee in Innsbruck fast keine Hoffnungen mehr auf den Gesamtsieg. «Es müsste schon viel passieren, dass wir die Polen da vorne noch abfangen können», sagte der 27-Jährige am Montag im Teamhotel der deutschen Skispringer in Lans bei Innsbruck. Beim Abschlussspringen der Tournee in Bischofshofen wolle er «nochmal alle Kräfte mobilisieren», sagte Geiger, meinte aber auch: «Den Blick auf die Gesamtwertung muss ich jetzt mal weglassen.»

Am Vortag hatte der Sieger des Tournee-Auftakts in Oberstdorf auf der Bergiselschanze nur Rang 16 belegt und war im Gesamtklassement vom zweiten auf den vierten Platz zurückgefallen. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Kamil Stoch aus Polen beträgt bereits fast 14 Meter.