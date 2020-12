Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Mick Schumacher: Mein Vater «wird immer der Beste bleiben für mich»

BERLIN: Vor dem Sprung in die Formel 1: Mick Schumacher freut sich nach eigenen Angaben, mit seinem berühmten Vater Michael Schumacher als Rennfahrer verglichen zu werden. «Ich habe nichts dagegen, da verglichen zu werden. Im Endeffekt ist er der Beste, er wird immer der Beste bleiben für mich. Deshalb bin ich froh, mich mit ihm vergleichen zu dürfen», sagte der 21-Jährige in der RTL-Show «Menschen Bilder Emotionen» mit Günther Jauch.

Mick Schumacher hat am vergangenen Wochenende in Bahrain den Weltmeistertitel in der Formel 2 geholt. In der kommenden Saison wird er für das Rennteam Haas in der Formel 1 starten. Sein Vater Michael Schumacher hat sieben Weltmeister-Titel (1994/1995 und von 2000 bis 2004) in der Formel 1 geholt. Seit einem schweren Ski-Unfall Ende Dezember 2013 lebt der Kerpener von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Mercedes hofft noch auf Hamilton-Einsatz im Saisonfinale

ABU DHABI: Das Mercedes-Team schließt für das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi einen Einsatz des coronainfizierten Lewis Hamilton weiter nicht aus. «Wenn er frei von Covid ist und Grünes Licht erhält, dann wird er fahren», sagte Teamchef Toto Wolff nach dem vorletzten WM-Lauf in Bahrain am Sonntagabend. Weltmeister Hamilton war am vergangenen Montag zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Sein Team bestätigte milde Symptome beim 35-Jährigen. Wolff sprach davon, dass der Brite das Bett hüten müsse und es ihm nicht gut gehe.

Daher ist offen, ob der siebenmalige Weltmeister rechtzeitig einen negativen Coronatest vorlegen kann. Bis Dienstag müssen die Teams voraussichtlich ihre Fahrer für den Grand Prix in Abu Dhabi melden. «Wenn er nicht dabei sein kann, dann fährt George», sagte Wolff nach der starken Leistung von George Russell, der Hamilton in Bahrain vertreten hatte. Der 22-Jährige hatte das Rennen lange angeführt und war dann von einer Riesenpanne beim Boxenstopp und einem platten Reifen um den Sieg gebracht worden.

Mick Schumacher vor erstem Formel-1-Einsatz: «Viel zu lernen»

SAKHIR: Einen Tag nach seinem Titelgewinn in der Formel 2 beginnt für Mick Schumacher das Abenteuer in der Formel 1. An diesem Montag fliegt der 21-Jährige von Bahrain nach Abu Dhabi und wird sich dort mit seinem künftigen Team Haas auf das Saisonfinale der Königsklasse vorbereiten. Michael Schumachers Sohn wird am Freitag im Training zum ersten Mal das Formel-1-Auto des US-Rennstalls bewegen dürfen. «Ich freue mich, jetzt die Jungs von Haas kennenzulernen. Es wird ein sehr spannendes Wochenende, es wird sehr viel zu lernen geben», sagte Mick Schumacher vor der nächsten Etappe seiner Karriere.

In Sakhir hatte sich der Ferrari-Junior am Sonntag den Titel in der höchsten Nachwuchsklasse gesichert, auch wenn er als 18. im letzten Saisonlauf die Punkteränge verpasste. «Ich bin happy, dass es vorbei ist und dass ich mich jetzt auf die Formel 1 konzentrieren kann», sagte Schumacher.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hatte ihm zuvor schon seinen Rat auf dem weiteren sportlichen Weg angeboten. «Das beeindruckende ist der Schritt, den er gemacht hat von letztem Jahr auf dieses Jahr», sagte Vettel bei Sky. «Mick ist einer, der immer lernt und sich immer weiterentwickeln kann, wo viele vielleicht stehen bleiben», fügte der 33-Jährige hinzu.

Bei Haas hat Schumacher einen Vertrag für mehrere Jahre unterschrieben. Im nächsten Jahr wird er im unterlegenen Auto wohl zunächst hinterherfahren. «Versuch nicht, der Schnellste zu sein, sondern viel zu lernen», riet ihm Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Die Scuderia unterstützt das Haas-Team technisch und mit erfahrenem Personal.