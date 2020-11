Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Chance auf Bestmarke: Moukoko für Champions League nachgemeldet

DORTMUND: Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko könnte für eine weitere Bestmarke sorgen und zum jüngsten Spieler der Champions-League-Historie werden. Wie der Fußball-Bundesligist bestätigte, wurde der Deutsch-Kameruner für das Gruppenspiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) fristgerecht über die B-Liste der UEFA nachgemeldet. Moukoko war am Samstag beim 5:2 seiner Mannschaft bei Hertha BSC im Alter von 16 Jahren und einem Tag in der 85. Minute für den vierfachen Torschützen Erling Haaland eingewechselt worden.

Corona-Nothilfe für den Profisport: 55 Millionen Euro bewilligt

BERLIN: Etwas mehr als ein Viertel des 200 Millionen Euro schweren Corona-Soforthilfeprogramms des Bundes sind in den Profisport geflossen. Wie das für die Corona-Sportförderung zuständige Bundesministerium des Innern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte, lagen bis zum geplanten Fristablauf am 22. November insgesamt 339 Anträge vor. Dabei handelt es sich um eine Summe von knapp 69 Millionen Euro (68.883 291,55). 259 Anträge mit einem Volumen von 55.389 636,53 Millionen Euro wurden bewilligt.

Streit im Schachverband: Nationalspieler nicht mehr für Auswahl aktiv

BERLIN: Zwölf deutsche Auswahlspieler wollen vorerst nicht mehr für die deutsche Schach-Nationalmannschaft antreten. Das teilten sie in einem am Wochenende veröffentlichten Schreiben mit. In dem Offenen Brief erheben sie Vorwürfe gegen Bundestrainer Dorian Rogozenco. «Solange Dorian Rogozenco Bundestrainer ist, stehen wir für Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung», heißt es darin. Die Spielerinnen und Spieler kritisieren Entscheidungen des Rumänen und werfen ihm einen respektlosen Umgang insbesondere mit Kaderspielerinnen vor.

Köln-Sportchef Heldt: Sind weiter überzeugt von Trainer Gisdol

KÖLN: Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln muss auch nach dem 18. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz nicht um seinen Job fürchten. «Es bleibt dabei», sagte Sportchef Horst Heldt am Morgen nach der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Union Berlin auf die Frage, ob er dem Trainer weiter Rückendeckung zusichere: «Solange wir überzeugt sind, werden wir daran festhalten. Und wir sind überzeugt.»

Bericht: Basketballer Hartenstein wechselt zu NBA-Team Denver Nuggets

DENVER: Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein steht in der NBA vor einem Engagement bei den Denver Nuggets. Wie die «Denver Post» am Montag berichtete, werde der 22-Jährige beim Team aus Colorado, das in der vorigen Saison der nordamerikanischen Eliteliga bis ins Halbfinale gekommen war, einen Vertrag über zwei Spielzeiten erhalten. Hartenstein hatte zuletzt zwei Jahre lang bei den Houston Rockets gespielt, die aber in ihrem Spielstil keine Verwendung mehr für einen Center hatten. Bei den Nuggets sei der 2,13 Meter große Nationalspieler als Backup für Superstar Nikola Jokic eingeplant.

Zverev schließt Tennis-Jahr als Weltranglisten-Siebter ab

LONDON: US-Open-Finalist Alexander Zverev geht als Nummer sieben der Tennis-Welt in das neue Jahr. An den Top-Positionen der am Montag veröffentlichten Weltrangliste änderte sich nach dem Saisonabschluss bei den ATP Finals in London nichts mehr. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gilt in diesem Jahr die Regelung, dass das bessere Ergebnis bei einem Turnier aus beiden Jahren zählt. Als Weltranglisten-Erster zum Jahresende stand bereits zuvor Novak Djokovic aus Serbien fest.

FIFA-Vize und Afrikas Verbandschef Ahmad für fünf Jahre gesperrt

ZÜRICH: FIFA-Vizepräsident Ahmad Ahmad, zugleich Chef des afrikanischen Fußball-Verbandes Caf, ist von der Ethikkommission des Weltverbandes wegen finanziellen Fehlverhaltens für fünf Jahre gesperrt worden. Außerdem muss der 60-Jährige aus Madagaskar eine Strafe in Höhe von 200.000 Schweizer Franken bezahlen. Damit dürfte die Wiederwahl Ahmads, der lange als Vertrauter von FIFA-Chef Gianni Infantino galt, an der Spitze des Caf am 12. März 2021 hinfällig sein.

VfL Wolfsburg holt schwedische Nationalspielerin

WOLFSBURG: Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist verpflichtet. Die 23-jährige Offensivspielerin wird am 1. Dezember vom schwedischen Meister Kopparbergs/Göteborg FC nach Niedersachsen wechseln, teilte der VfL am Montag mit. Blomqvist unterschrieb in Wolfsburg bereits einen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Zweieinhalbjahresvertrag.

Eishockey-Profi Möser: Herzmuskelentzündung durch Corona-Infektion?

WOLFSBURG: Der Eishockey-Club Grizzlys Wolfsburg führt eine Herzmuskelentzündung bei seinem Abwehrspieler Janik Möser mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Infektion mit dem Coronavirus zurück. «Außer Corona war bei Janik nichts festzustellen, was der Auslöser hätte sein können», sagte der Mannschaftsarzt Axel Gänsslen den «Wolfsburger Nachrichten» (Montag). Der 25 Jahre alte Verteidiger möchte seine Erkrankung nun als Warnung für andere Sportler nutzen.

Biathlon-Trainer Groß über Rückkehr: «Nichts ist unmöglich»

BERLIN: Biathlon-Trainer Ricco Groß hat eine Rückkehr zum Deutschen Skiverband nicht komplett ausgeschlossen. «Wie heißt es so schön in der Werbung: Nichts ist unmöglich... Aber zuerst einmal läuft mein Vertrag in Österreich noch bis 2022», sagte der aktuelle Chefcoach Österreichs in einem am Montag veröffentlichten Interview des Nachrichtenportals «t-online.de».

Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaften in Hamburg abgesagt

HAMBURG: Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften werden nicht am 19. und 20. Dezember in Hamburg stattfinden. Das teilte die Deutsche Eislauf-Union nach einem «konstruktiven Austausch mit dem Hamburger Eis- und Rollsport-Verband» mit. Die Ausrichtung der Titelkämpfe sei unter den aktuellen Voraussetzungen in der Pandemie «nicht umsetzbar», hieß es in einer Mitteilung.