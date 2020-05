Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.20 | Überblick

Paderborn will so schnell wie möglich mit Mannschaftstraining starten

PADERBORN: Der SC Paderborn will mit Blick auf einen baldigen Neustart in der Fußball-Bundesliga so schnell wie möglich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. «Wir warten das Ergebnis des zweiten Corona-Tests ab, dann werden wir möglicherweise auch schon heute ins Mannschaftstraining einsteigen», sagte der neue Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth am Montag bei einer Online-Pressekonferenz. Der Verein halte sich an alle Vorgaben der Deutschen Fußball Liga und des Gesundheitsamtes.

DFL empfiehlt Vereinen: Testergebnisse nicht veröffentlichen

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat die Vereine zum Stillschweigen über die Ergebnisse der Tests auf den Coronavirus aufgefordert. Man werde eine «zentrale öffentliche Kommunikation» dazu an diesem Montag vornehmen. «Wir empfehlen, bis dahin von eigenen Verlautbarungen abzusehen und auf diese zu verweisen», heißt es zudem in einem Schreiben von DFL-Direktor Ansgar Schwenken an die Clubs, das der «Kicker» am Montag veröffentlichte. Die DFL bestätigte den Vorgang.

Red-Bull-Teamchef über Formel-1-Neustart: Drakonische Maßnahmen

SPIELBERG: Ein Formel-1-Neustart in Österreich würde nur unter drastischen Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. «Natürlich werden die Überprüfungen, Testungen und Beschränkungen ziemlich drakonisch sein», sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner dem Fachmagazin «Autosport» am Montag. «Wenn sie aber dem Sport erlauben, wieder zu starten, wird das eine Blaupause für nachfolgende Kurse sein.» Die Formel 1 plant derzeit mit einer Rückkehr auf die Rennstrecke am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Es würden keine Fans auf dem Kurs erlaubt sein.

Fußball-Anwalt Kletke: «Arbeitsleistung muss erbracht werden»

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Anwalt Horst Kletke sieht keine rechtlichen Chancen für Profis, die in der Corona-Krise aus Angst vor Ansteckung nicht spielen wollen. «Wenn keine Kontaktverbote oder andere Einschränkungen das Trainieren oder Spielen verbieten, muss die Arbeitsleistung erbracht werden», sagte der Frankfurter in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag). Falls der Spieler einer Risikogruppe angehöre, hänge das «doch sehr vom Einzelfall ab und ob eine ganz konkrete, besondere Gefährdung trotz aller getroffenen Hygiene- und anderer Maßnahmen besteht».

Belgische Liga vertagt Entscheidung über Saison-Abbruch erneut

BRÜSSEL: Die endgültige Entscheidung über einen vorzeitigen Saison-Abbruch der belgischen Fußball-Liga ist erneut verschoben worden und fällt frühestens Mitte Mai. Man warte noch immer auf eine Stellungnahme des Nationalen Sicherheitsrats, teilte der Fußballverband Pro League mit. Man verstehe voll und ganz, dass es derzeit andere Prioritäten als den Sport gebe. «Dennoch hoffen wir, bald Klarheit vom Nationalen Sicherheitsrat zu erhalten.» Die Vollversammlung sei zunächst auf den 15. Mai verschoben worden, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntagabend.

Entwarnung beim 1. FC Köln: Keine weiteren Corona-Fälle

KÖLN: Beim 1. FC Köln ist kein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, waren alle am Vortag durchgeführten neuerlichen Tests bei der Mannschaft sowie beim Trainer- und Betreuerstab negativ. Nach zuvor positiven Befunden bei zwei Profis und einem Betreuer waren Zweifel am Geisterspiele-Plan der Bundesliga zur Fortsetzung der Saison aufgekommen. Alle drei Infizierten befinden sich in Quarantäne.

Nach Olympia-Verschiebung: Nächste Schwimm-WM findet nun 2022 statt

LAUSANNE: Der Weltverband Fina hat die Schwimm-WM im japanischen Fukuoka vom Sommer 2021 in den Mai 2022 verschoben. Die Titelkämpfe sollen nun am 13. Mai 2022 beginnen und am 29. Mai enden, wie der Verband am Montag mitteilte. Ursprünglich war die Veranstaltung vom 16. Juli bis 1. August 2021 geplant gewesen. Nötig wurde die Verschiebung aufgrund der Verlegung der Olympischen Spiele.

Berliner Siebert: Geisterspiele «leichter» für Schiedsrichter

BERLIN: Geisterspiele sind aus Sicht von Bundesliga-Referee Daniel Siebert für Schiedsrichter einfacher zu leiten als normale Fußball-Partien mit Zuschauern. «Es ist anders, aber es ist leichter», sagte der 35 Jahre alte Berliner den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» (Montag). Unter anderem könne der Unparteiische Fouls hören. «Man hört den Fußkontakt, Schienbein an Schienbein oder Sohle an Sohle. Das erzeugt ganz bestimmte Geräusche. Und als Schiedsrichter habe ich ein geschultes Ohr dafür, welcher Kontakt regelwidrig und welcher noch im Rahmen eines fairen Zweikampfes ist.»

Hindernis-Ass Krause: Olympia-Absage war «ein Tiefschlag»

FRANKFURT/BERLIN: Für Hindernis-Europameisterin Gesa Krause muss die Olympia-Verschiebung auf das nächste Jahr wie ein Sturz in den Wassergraben gewesen sein. «Ich war absolut niedergeschlagen. Wir hatten für alles einen Plan B, jeden Wettkampf, jedes Trainingslager, jedes Szenario. Aber dass Olympia in diesem Jahr ausfällt, war für mich undenkbar gewesen», sagte die 27-Jährige in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag).

Ex-Handballer und Mentaltrainer Löhr will Werder vorbereiten

BREMEN: Der frühere Handball-Nationalspieler und heutige Mentaltrainer Jörg Löhr soll den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorbereiten. «Es geht jetzt darum, sich für ein Szenario mit Geisterspielen aufzurüsten», sagte Löhr der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). Dass er wegen der Coronavirus-Pandemie per Videokonferenz mit den abstiegsbedrohten Bremern zusammenarbeiten werde, könne er sich jedoch nicht vorstellen. «Als Mentaltrainer muss man direkt mit den Menschen zusammenarbeiten. Der Funke muss überspringen, das geht nur in persönlichem Kontakt», sagte der 58 Jahre alte Augsburger.

Sigurdsson wird neuer Trainer beim VfL Gummersbach

GUMMERSBACH: Handball-Zweitligist VfL Gummersbach hat für die kommende Saison überraschend den Isländer Gudjon Valur Sigurdsson als neuen Trainer verpflichtet. Der 40-Jahre alte Handball-Superstar hatte seine Karriere als Spieler erst vergangene Woche bei Paris Saint-Germain beendet. Mit Sigurdssons Verpflichtung sei Gummersbach «ein ganz besonderer Coup gelungen», schrieb der Verein. Der Vertrag von Sigurdsson datiert bis zum Sommer 2022. «Goggi ist einer der erfolgreichsten und besten Handballer der letzten 20 Jahre und somit jetzt schon eine Handballlegende», sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler zitiert.