Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

3:38-Debakel: Tom Brady erlebt mit Buccaneers seine ärgste NFL-Pleite

TAMPA: Football-Profi Tom Brady hat nach einem der schlechtesten Spiele seiner Karriere allen Schwung mit den Tampa Bay Buccaneers verloren und gegen die New Orleans Saints eine heftige 3:38-Niederlage kassiert. Im wichtigen Duell um die Vorherrschaft in der NFC South zeigten die Buccaneers eine offensiv völlig indisponierte Leistung. Nach zuletzt überzeugenden drei Siegen in Serie leistete sich Quarterback Brady am Sonntagabend (Ortszeit) drei Interceptions - schon bei seinem Debüt für die Buccaneers zum Saisonstart in die NFL hatten die Saints zwei Brady-Pässe abgefangen.

Golfstar Langer bei Seniorentour am Ende des Jahres vorn

PHOENIX: Bernhard Langer hat kurz vor seinem geliebten Masters-Turnier das Golfjahr auf der PGA-Senioren-Tour als Führender der Geldrangliste abgeschlossen. Dem 63-jährigen Anhausener genügte am Sonntag (Ortszeit) bei der Charles Schwab Cup Championship in Phoenix/Arizona ein fünfter Platz, um seine Spitzenposition in der Gesamtwertung zu untermauern.

Ausschluss von Bundesliga-Treffen für Mainz «merkwürdiges Verhalten»

MAINZ: Den Ausschluss von einem Teil der Clubs von einem Bundesliga-Treffen am Mittwoch in Frankfurt hält der FSV Mainz 05 für einen schlechten Stil. Es sei «legitim, dass man sich austauscht», aber ein «merkwürdiges Verhalten, wenn Teile der Liga ausgeschlossen» würden, zitierte die «Frankfurter Rundschau» (Montag) den 05-Finanzvorstand Jan Lehmann. Die Zusammenkunft ist von den Spitzenclubs Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen initiiert worden. Eingeladen worden seien insgesamt 14 der 18 Fußball-Bundesligisten und der Zweitligist Hamburger SV.

Würzburger Kickers trennen sich von Coach Antwerpen und holen Trares

WÜRZBURG: Bernhard Trares soll Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers als Nachfolger von Trainer Marco Antwerpen aus der Krise führen. Die Verpflichtung des 55-Jährigen gaben die Unterfranken am Montag bekannt. Nach nur fünf Spielen und zuletzt vier Niederlagen am Stück hatte sich der Aufsteiger von Antwerpen getrennt. Dieser hatte das Amt nach zwei Spieltagen von Michael Schiele übernommen. Die Kickers sind Tabellenletzter mit nur einem Punkt und hatten am Freitag 1:4 gegen den 1. FC Heidenheim verloren. Der 55-jährige Trares trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre den SV Waldhof Mannheim, mit dem er in die 3. Liga aufgestiegen war.

Bundestrainer über Boateng, Hummels und Müller: «Nichts geändert»

LEIPZIG: Die ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sind für Bundestrainer Joachim Löw trotz der starken Leistungen in ihren Vereinen weiterhin kein Thema mehr für die Nationalelf. «Wir haben uns grundsätzlich dazu entschieden, diese Spieler nicht zu nominieren, daran hat sich jetzt nichts geändert», zitierte der «Kicker» (Montag) Löw. Der Bundestrainer hatte dem Trio im März 2019 mitgeteilt, künftig nicht mehr mit ihm zu planen. Weil alle drei aber seit Wochen in sehr guter Form sind, gab es zuletzt vermehrt Forderungen nach einer Rückkehr - auch, weil das DFB-Team zuletzt defensiv nicht überzeugt hatte.

Löw von guter Götze-Form überrascht: Auswahl-Rückkehr möglich

BERLIN: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat den Wechsel von Mario Götze zur PSV Eindhoven als richtige Entscheidung bewertet und hält eine Rückkehr des WM-Helden von 2014 in die Nationalmannschaft für möglich. «Wir verlieren ihn auch nicht aus den Augen», sagte der 60-Jährige in einem Interview mit dem Internetportal «Sportbuzzer» (Montag). Er habe in den letzten Wochen immer wieder Kontakt mit dem 28-Jährigen gehabt, der ihn auf dem Laufenden gehalten habe.

TV-Quote beim Tourenwagen-Masters weiter rückläufig

HOCKENHEIM: Die Fernseh-Quoten des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) sind weiterhin rückläufig. In der am Sonntag beendeten Saison sahen im Durchschnitt nur noch 0,58 Millionen Motorsport-Fans zu. Das entspricht nach Angaben von Sat.1 einem Marktanteil von 5,0 Prozent.

Im Vorjahr hatte die Serie durchschnittlich 0,62 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,5 Prozent. In der letzte DTM-Saison der ARD lagen die Zahlen 2017 bei 0,89 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,3 Prozent.

Sechs Nationalspieler bei RB Salzburg positiv auf Corona getestet

SALZBURG: Bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Red Bull Salzburg sind gleich sechs Auswahlspieler verschiedener Nationen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der österreichische Fußball-Serienmeister am Montag weiter mitteilte, sei das Ergebnis der ausschließlich bei Nationalspielern vor der Länderspielpause durchgeführten Tests am Sonntagabend übermittelt worden. «Die betroffenen Spieler sind derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben», hieß es in der Mitteilung. Die Namen der betroffenen Spieler wurden nicht bekanntgegeben.

Weitspringerin Wester frustriert: Nicht im DLV-Kader für Olympia-Jahr

BERLIN: Weitspringerin Alexandra Wester hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass sie ausgerechnet im Olympia-Jahr nicht mehr zum Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gehört. Harte Leistungskriterien, wie vom Bundesausschuss Leistungssport des DLV geltend gemacht, weist die 26-Jährige als Begründung strikt zurück - und vermutet einen politischen Hintergrund. «Hätte ich mich zu den Corona-Maßnahmen dieses Jahr nicht geäußert, dann wäre ich jetzt sicher im Kader», sagte Wester, die zur Zeit auf der Karibikinsel Grenada trainiert, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.