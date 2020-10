Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Franzose Buquet leitet erstmals Spiel mit deutscher Nationalelf

KÖLN: Der Franzose Ruddy Buquet leitet am Dienstagabend als Schiedsrichter das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz.

Der 43-Jährige ist in Köln erstmals bei einem Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Einsatz. Seit 2011 besitzt Buquet den Status des FIFA-Schiedsrichters.

NÜRBURG: Lewis Hamilton und Michael Schumacher im Zahlenvergleich:

Kategorie Schumacher Hamilton WM-Titel 7 6 Saisons 19 14 Grand Prix 306 261 Siege 91 91 Podiumsplätze 155 160 Pole Positions 68 96 Schnellste Runden 77 51 Rennen angeführt 142 158 Führungsrunden 5111 4930 Führungskilometer 24.148 25.045 Im Ziel mit 221 224 Punkten* WM-Punkte gesamt* 1566 3661

* Das Punktesystem mit 25 Zählern für einen Sieg wurde erst zur Saison 2010 eingeführt. Zuvor waren zehn Punkte für den Sieger üblich. Zudem wurden früher nur für die ersten Sechs Punkte vergeben, mittlerweile für die ersten Zehn.

Vettel würdigt Formel-1-Rekordjäger Hamilton

NÜRBURG: Nach der Einstellung des Formel-1-Siegrekords durch Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel seine hohe Wertschätzung für den Mercedes-Piloten ausgedrückt. Der Engländer feierte am Sonntag auf dem Nürburgring seinen 91. Grand-Prix-Erfolg und zog mit Michael Schumacher gleich. «Es war für mich eine Zahl, von der ich immer dachte, dass sie nie eingestellt oder sogar übertroffen wird. Wir können ziemlich sicher sein, dass er sie übertreffen wird», befand Ferrari-Pilot Vettel. «Ich kann seine Anstrengungen nicht genug respektieren.»

Beim nächsten Rennen im portugiesischen Portimao in zwei Wochen kann Hamilton alleiniger Rekordmann werden. «Michael wird aber immer mein Held bleiben. Michael hatte etwas an sich, was ich zuvor bei keinem anderen Fahrer gesehen hatte», meinte Vettel (33) über den siebenmaligen Weltmeister aus Kerpen. Für den Scuderia-Piloten hat das auch etwas damit zu tun, dass er die eindrucksvolle Karriere Schumachers (51) anfangs als kleiner Junge mitverfolgt hat und gegen Hamilton (35) schon seit Jahren selber fährt.

«Vielleicht in 10, 15, 20 Jahren wird die Wertschätzung noch größer sein. Wenn man noch aktiv ist, schaut man auf sich selbst und nicht so sehr auf andere», meinte Vettel und ergänzte mit Blick auf Hamilton: «Man kann ihn für das, was er erreicht hat, nicht genug anerkennen.»

Tennisprofi Mies vor Turnier in Köln: «Freuen uns besonders drauf»

PARIS: Die deutschen Tennisprofis Kevin Krawietz und Andreas Mies werden nach ihrem French-Open-Sieg in dieser Woche eine Pause einlegen und anschließend beim zweiten Turnier in Mies' Heimatstadt Köln antreten.

«Ein Highlight folgt dem anderen», sagte der 30 Jahre alte Kölner Mies am Tag nach dem Sieg im Endspiel von Paris der Deutschen Presse-Agentur. Auch um sein Knie zu schonen, hätten sie sich gegen einen Turnierstart in der nun anstehenden Woche direkt nach den French Open entschieden. Auf das Event in der Kölner Arena ab dem 19. Oktober «freuen wir uns ganz besonders», sagte Mies. «Ich habe schon als Kind davon geträumt, hier mal Tennis zu spielen.».

Haug begrüßt Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring

NÜRBURG: Der ehemalige Motorsportchef von Mercedes Benz, Norbert Haug hat die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring begrüßt. «Deutschland ist die Auto-Nation überhaupt. Leider geht man mit dem Auto gerade nicht sehr gut um», sagte Haug dem Deutschlandfunk. Er verwies darauf, dass Deutschland dem Auto einen großen Teil seines Wohlstandes zu verdanken habe, weil es für Arbeitsplätze und Umsatz sorge.

Ein Grand Prix im Land bringe 40 Millionen Euro Umsatz: «Davon leben ganze Regionen», unterstrich Haug. Mit Blick auf den Klimaschutz fordert Haug eine Vorreiterrolle für die Formel 1. Sie solle zügig mit synthetischen Kraftstoffen fahren: «Nachhaltigkeit fängt damit an, dass man Bestehendes nicht wegwirft.»

Beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring hat Lewis Hamilton am Sonntag mit seinem 91. Sieg den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Haug nannte es eine «großartige Geste», dass Schumachers Sohn Mick dem Briten Hamilton nach dessen Sieg beim Großen Preis der Eifel einen Helm seines Vaters übergeben hatte.