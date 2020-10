Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.20 | Überblick

Laura Siegemund erreicht Viertelfinale der French Open

PARIS: Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund steht bei den French Open im Viertelfinale.

Die 32-Jährige aus Metzingen entschied ihre Einzel-Premiere in einem Grand-Slam-Achtelfinale am Montag gegen die Spanierin Paula Badosa mit 7:5, 6:2 für sich. Nach 1:36 Stunden nutzte Siegemund bei dem Sandplatz-Turnier in Paris ihren ersten Matchball. Sie trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale am Mittwoch auf die an Nummer sieben gesetzte Tschechin Petra Kvitova. Bei den US Open hatte Siegemund zuletzt mit der Russin Vera Swonarewa den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen.