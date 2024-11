Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.24 | Überblick

Matthäus-Idee: Musiala kann Zahlen selbst eintragen

MÜNCHEN: Die Bayern sollen Jamal Musiala einen Blanko-Vertrag vorlegen - das schlägt Lothar Matthäus dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München vor. «Musiala hat meiner Meinung nach freie Wahl. Er kann die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat», sagte Deutschlands Rekordnationalspieler dem TV-Sender Sky. In seinen 14 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison traf der 21-jährige Musiala schon neunmal für den Bundesliga-Tabellenführer. Die Münchner wollen den bis 2026 laufenden Vertrag mit Musiala gerne vorzeitig verlängern.

Amnesty-Kritik am Deutschen Fußball-Bund vor WM-Vergabe

FRANKFURT/MAIN: Die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien setzt den Deutschen Fußball-Bund gut drei Wochen vor der Entscheidung unter Druck. Sollte der DFB bei der Entscheidung über die Ausrichter der Endrunden 2030 und 2034 zustimmen, «dann bleibt letztendlich das Gefühl, dass trotz aller schönen Worte und Erklärungen die Menschenrechte (...) anderen Interessen untergeordnet werden», sagte Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International dem Sender RTL. Am 11. Dezember werden beide Weltmeisterschaften während eines Online-Kongresses des Fußball-Weltverbands FIFA en bloc vergeben.

Auch Werder Bremen verlässt Musks Plattform X

BREMEN: Fußball-Bundesligist Werder Bremen zieht sich von der Social-Media-Plattform X des US-Milliardärs Elon Musk zurück. Das habe die Geschäftsführung entschieden, verkündete Klaus Filbry als Vorsitzender der Geschäftsführung auf der Mitgliederversammlung des Traditionsvereins. Als Grund wurde die zunehmende Radikalisierung von X (vormals Twitter) unter Musk genannt. Werder folgte damit dem Beispiel unter anderem des Liga-Konkurrenten FC St. Pauli, der am Donnerstag aus denselben Gründen seinen Rückzug von X bekanntgegeben hatte.

Werder Bremen verlängert mit Jens Stage

BREMEN: Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann weiter auf Jens Stage bauen. Auf der Mitgliederversammlung teilte Sportchef Clemens Fritz mit, dass der dänische Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert habe. Bis wann der neue Kontrakt gültig ist, blieb offen. Der 28 Jahre alte Stage war im Juli 2022 vom FC Kopenhagen an die Weser gewechselt. Er zählt im Team von Trainer Ole Werner zu den Leistungsträgern. In der Bundesliga gelangen dem zweimaligen Nationalspieler zehn Tore, vier davon in der bisherigen Saison.

Nationalspieler Pavlovic nach Operation bei Bayern zurück

MÜNCHEN: Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat nach seinem Schlüsselbeinbruch beim FC Bayern München wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Rund einen Monat nach der Verletzung mit anschließender Operation war der Mittelfeldspieler zunächst beim gemeinsamen Aufwärmprogramm auf dem Rasen mit dabei, ehe er sein individuelles Training auf einem der Nebenplätze fortsetzte. Wie lange der 20-Jährige noch pausieren muss, ist offen.

Letztes Nagelsmann-Spiel des Jahres mit vielen Wechseln

BUDAPEST: Im letzten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr geht es sportlich um nichts mehr. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das für die abschließende Gruppenpartie in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Ungarn aber kein Grund, nachzulassen. «Die Konstellation in der Gruppe gibt keine extrinsische Motivation her, das ist klar», sagte der Bundestrainer. «Wir ziehen die Motivation daraus, dass wir uns entwickeln wollen.»

Mit dem 7:0 am Samstag in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina hatte sich die DFB-Auswahl vorzeitig den Gruppensieg in der Gruppe 3 der A-Liga gesichert. Das Viertelfinale wird im März gespielt, ausgelost werden die Partien an diesem Freitag.

Nagelsmann kündigte an, viele Wechsel in der Startelf vornehmen zu wollen. Die endgültige Entscheidung falle am Dienstag. «Es kann sein, dass wir neunmal wechseln, zehnmal oder vielleicht viermal», sagte Nagelsmann. Kapitän Joshua Kimmich sei nach seiner leichten Knöchelblessur einsatzfähig, im Tor wird Alexander Nübel statt Oliver Baumann spielen.

Deutsche U21 strebt erfolgreichen Jahresabschluss an

VALENCIENNES: Nach dem 3:0 gegen Dänemark wartet auf die deutsche U21-Nationalmannschaft im letzten Länderspiel des Jahres noch mal eine reizvolle Partie. Eine Serie soll halten.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) zum Jahresabschluss noch mal ein richtiger Härtetest an. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes tritt in Valenciennes gegen den französischen Nachwuchs an. Das letzte Duell gewannen die Franzosen vor zwei Jahren mit 1:0.

Nach dem 3:0 gegen Dänemark möchte Trainer Antonio Di Salvo auch im letzten Länderspiel des Jahres eine Top-Leistung auf dem Weg zur EM-Endrunde sehen. Die Europameisterschaft findet im kommenden Sommer in der Slowakei statt. Deutschland qualifizierte sich als Gruppensieger. Insgesamt ist das Team seit zwölf Spielen ungeschlagen.

«Außergewöhnliche Verbindung»: Höfler bleibt bei Freiburg

FREIBURG: Trotz des Verlusts seines Stammplatzes hat Nicolas Höfler einer Vertragsverlängerung beim SC Freiburg zugestimmt. Über die Inhalte des neuen Arbeitspapiers sei wie gewohnt Stillschweigen vereinbart worden, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Breisgau mit. «Der SC ist seit fast 20 Jahren nicht nur meine sportliche Heimat - und dennoch geht mein Blick nicht nach hinten, sondern nach vorne», sagte Höfler. Mit 351 Profi-Einsätzen liegt er auf dem dritten Platz in der Rekordspielerliste des Sport-Clubs liegt.

Zeit für Revanche: Deutsche Tennis-Herren fordern Kanada

MALAGA: Das deutsche Davis-Cup-Team sinnt bei der Finalrunde in Malaga auf Revanche. «Wir haben mit den Kanadiern noch eine Rechnung offen», sagte Bundestrainer Michael Kohlmann vor dem Duell mit den Nordamerikanern am Mittwoch (12.00 Uhr). Vor zwei Jahren musste sich die deutsche Mannschaft im Viertelfinale mit 1:2 geschlagen geben. Das entscheidende Duell verlor damals das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Es war bislang die einzige Niederlage des Duos im Davis Cup.

Wie die Formel 1 nachhaltiger werden will

LONDON: Die Formel 1 will die Vielfliegerei während der Saison eindämmen und sortiert daher ihren Rennkalender weiter um. Künftig soll der Grand Prix im kanadischen Montreal von 2026 auf Ende Mai nach vorn geschoben werden, um anders als bisher nach dem Beginn der Europa-Saison einen Abstecher nach Nordamerika zu vermeiden. Im Gegenzug wird der Klassiker in Monaco dann erst am ersten Juni-Wochenende gefahren. Wie die Macher der Formel 1 mitteilten, werden die Europa-Rennen in einem geschlossenen Block stattfinden. Dies werde die CO2-Bilanz der Rennserie verbessern. Ziel ist nach Angaben von Geschäftsführer Stefano Domenicali, die Formel 1 bis 2030 klimaneutral zu machen.

Musk-Übernahme: Volleyball-Verband will X nicht mehr nutzen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) wird den Kurznachrichtendienst X von Inhaber Elon Musk nicht mehr nutzen. «Die Plattform hat für uns an Relevanz verloren, insbesondere angesichts ihrer Entwicklungen in den letzten Monaten», teilte der Verband der dpa auf Anfrage mit. «Nach sorgfältiger Beobachtung der Veränderungen, die seit der Übernahme durch Elon Musk stattgefunden haben, haben wir uns bewusst entschieden, X nicht weiter zu nutzen.» Seit März bespiele der DVV seinen Kanal nicht mehr, der aktuell rund 24.000 Follower hat, und plane auch keine Wiederaufnahme.

Nach Gerichtsstreit: Riemann wieder im Bochum-Training

BOCHUM: Nach dem Ende des juristischen Streits ist der im Sommer freigestellte Torhüter Manuel Riemann wieder ins Training beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum eingestiegen. Somit wurde der für Dienstag angesetzte Kammertermin beim Arbeitsgericht Bochum aufgehoben. Vor dem Prozess haben sich beide Parteien nun außergerichtlich und gütlich geeinigt.

Szalai wieder bei Familie - Kontakt mit Nagelsmann

BUDAPEST: Ungarns Co-Trainer Adam Szalai hat nach seinem Zusammenbruch beim Länderspiel in Amsterdam kurz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann geschrieben. «Mit Adam hatte ich kurz Kontakt», berichtete Nagelsmann am Montag, einen Tag vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Budapest am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). «Er hat auch geantwortet, er ist auf dem Wege der Besserung.» Ob Szalai am Dienst mit im Stadion dabei ist, wisse er nicht, sagte Nagelsmann über seinen früheren Spieler bei der TSG Hoffenheim. Zuvor hatte Ungarns Pressechef Gergö Szabo gesagt, es sei noch nicht entschieden, ob Szalai beim Spiel dabei sein könne.

«Viele Wechsel»: Nagelsmann wird gegen Ungarn viel rotieren

BUDAPEST: Bundestrainer Julian Nagelsmann will sein Team für das abschließende Gruppenspiel in der Nations League gegen Ungarn auf etlichen Positionen verändern. «Stand heute werden es viele Wechsel sein», sagte Nagelsmann am Montagnachmittag. Die endgültige Entscheidung falle am Dienstag vor dem Spiel am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest. «Es kann sein, dass wir neunmal wechseln, zehnmal», sagte Nagelsmann, abhängig davon, wer fit sei. Die DFB-Auswahl hatte am Samstag mit einem 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina den Gruppensieg perfekt gemacht.

Hansa Rostock zieht sich von Online-Plattform X zurück

ROSTOCK: In der vergangenen Woche beendet der Hamburger Bundesligist FC St. Pauli seine Aktivitäten beim Kurznachrichtendienst X. Nun folgt Nordrivale Hansa Rostock. Doch die Beweggründe unterscheiden sich.

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sich vom Kurznachrichtendienst X verabschiedet. «Wir hatten schon länger die Überlegung, den Kanal einzustellen und uns auf unsere anderen Kanäle, die besser angenommen werden und eine größere Reichweite haben, zu konzentrieren», sagte eine Sprecherin des norddeutschen Clubs auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

In der vergangenen Woche hatte Bundesligist und Hansa-Rivale FC St. Pauli sein Ende der Aktivitäten auf der Plattform - vormals Twitter - bekanntgegeben. Der Kiez-Club prangerte den zunehmenden Hass auf der Plattform um Inhaber Elon Musk an. Die Hamburger kommunizieren stattdessen zusätzlich über den Anbieter BlueSky, der seit Februar für die Öffentlichkeit zugängig ist.

Länderspielstart 2025 für Nagelsmann am 20. März

NYON: Kurz vor dem letzten Länderspiel des Jahres steht nun auch fest, wann es 2025 für Julian Nagelsmann weitergeht. Die UEFA setzte alle vier Viertelfinals der Nations League für die gleichen Tage an.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 20. März 2025 mit einem Auswärtsspiel in das nächste Länderspieljahr. Wie die UEFA im Ablaufplan für die Viertelfinal-Auslosung bekanntgab, sollen an dem Tag alle vier Hinspiele der ersten K.o.-Runde in der Nations League stattfinden. Das Rückspiel findet drei Tage später, am 23. März, statt, in dem Deutschland als Gruppensieger dann Heimrecht hat.

Gegen wen die DFB-Elf antreten muss, entscheidet sich am Freitag (12.00 Uhr) bei der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon. Mögliche Kontrahenten sind Italien sowie Kroatien und Dänemark. Deutschland tritt am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn zum letzten Spiel des Jahres an.

Ausgelost werden am Freitag auch gleich die Halbfinalpaarungen der Nations League, die am 4. und 5. Juni stattfinden. Der Sieger wird am 8. Juni gekürt. Der Gastgeber für das Miniturnier soll von der UEFA zeitnah bekanntgegeben werden. Der DFB hatte Interesse bekundet.

Auch Almuth Schult verpasst Finale um US-Meisterschaft

ORLANDO: Die Meisterentscheidung im US-Frauenfußball fällt ohne deutsche Beteiligung. Einen Tag nach Ann-Katrin Berger mit dem Gotham FC verlor auch Almuth Schult mit den Kansas City Current ihr Halbfinale. Kansas City unterlag Orlando Pride trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung am Ende 2:3. Am kommenden Wochenende trifft Orlando auf Washington Spirit, die sich bereits am Samstag im Elfmeterschießen gegen Gotham FC um Nationaltorhüterin Berger durchgesetzt hatten.

Tottenhams Bentancur nach «schlechtem Scherz» lange gesperrt

LONDON: Der uruguayische Fußball-Profi Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur ist vom englischen Fußballverband (FA) für eine als rassistisch eingestufte Bemerkung für sieben Spiele auf nationaler Ebene gesperrt worden. Der Mittelfeldspieler wird den Spurs in der Liga erst Weihnachten wieder zur Verfügung stehen. Zudem muss der 27-Jährige eine Geldstrafe von umgerechnet rund 120.000 Euro (100.000 Pfund) zahlen. Bentancur hatte sich bereits öffentlich und auch bei seinem Mitspieler Son entschuldigt, den Vorwurf des Rassismus allerdings zurückgewiesen.

Interview-Aussage kostet NBA-Star 100.000 US-Dollar Strafe

CLEVELAND: Die NBA hat Basketball-Profi LaMelo Ball wegen dessen Wortwahl in einem Interview mit der Maximalstrafe von 100.000 US-Dollar belegt. Die Liga reagierte damit auf Aussagen des 23 Jahre alten Spielers der Charlotte Hornets im Anschluss an das 115:114 gegen die Milwaukee Bucks tags zuvor. Ball habe da einen «beleidigenden und herabwürdigenden» Ausdruck benutzt, hieß es zur Begründung. Ball hatte ein schwulenfeindliches Wort gesagt, als er erklären sollte, wie man den letzten Spielzug des Gegners verteidigt hatte.

Cavaliers holen 15. Sieg im 15. NBA-Spiel der Saison

CLEVELAND: Die Cleveland Cavaliers haben in der NBA auch das 15. Saisonspiel gewonnen. Gegen die Charlotte Hornets gab es ein 128:114. Die Cavaliers sind das erste Team seit den Golden State Warriors 2016 und das erst vierte überhaupt in der Geschichte der NBA, das die ersten 15 Partien einer Saison gewinnen konnte. Die New York Knicks gewannen auch das zweite Stadtduell mit den Brooklyn Nets um Auswahlkapitän Dennis Schröder mit 114:104. Schröder blieb mit acht Punkten unter seinen Erwartungen. Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber sorgten mit dem 121:119 für die erst dritte Saisonniederlage der Oklahoma City Thunder.

Zwei Touchdowns für St. Brown, neunter Sieg für die Lions

DETROIT: Amon-Ra St. Brown hat in der NFL zwei weitere Touchdowns erzielt und mit den Detroit Lions die Ansprüche auf eine Super-Bowl-Teilnahme erneut untermauert. Beim überlegenen 52:6 gegen die überforderten Jacksonville Jaguars war St. Brown im achten Spiel in Serie erfolgreich - beim zugleich achten Sieg der Lions in Serie. St. Brown fing alle elf zu ihm geworfenen Bälle und beendete die Partie mit 161 Yards Raumgewinn nach Pässen. Durch die Niederlage von Meister Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills gibt es in der NFL kein ungeschlagenes Team mehr. Die Chiefs unterlagen 21:30.

Sinner und Zverev sagen zu - BMW Open mit großen Namen

MÜNCHEN: Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner und Olympiasieger Alexander Zverev schlagen bei den BMW Open im April in München auf. Außer diesen beiden Tennis-Stars gab der Veranstalter die Teilnahme des amerikanischen Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz bekannt.

Trainer Ilzer sieht Hoffenheim als «Topchance»

ZUZENHAUSEN: Christian Ilzer kennt als neuer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim sein künftiges Stadion noch gar nicht. «Ich bin gestern am Abend angekommen, da war schon alles dunkel. Die Landschaft habe ich erst heute wahrgenommen. Ich war noch nie in der Region», sagte der 47 Jahre alte Österreicher bei seiner Vorstellung im Trainingszentrum in Zuzenhausen. Dort erhielt der Nachfolger von Pellegrino Matarazzo erst mal eine Führung. Die Arena in Sinsheim soll er natürlich noch vor seinem Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig kennenlernen. Ilzer sieht den neuen Job in der Bundesliga nach seinem Double-Gewinn mit Sturm Graz in Österreich als eine «Topchance» und «super Möglichkeit».

Angesichts der Krise der Kraichgauer, die

Trainer-Comeback möglich: Löw wartet auf «spannende Aufgabe»

BERLIN: Ex-Bundestrainer Joachim Löw kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank weiterhin vorstellen. «Grundsätzlich schon», sagte der 64-Jährige als Studiogast bei SWR Sport: «Bislang war es noch nicht so, dass mich eine Aufgabe absolut und leidenschaftlich gepackt hat. Wenn das kommen sollte, dann bin ich sicherlich auch bereit, noch mal was zu machen.» Löw, der nach seinem Aus bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Anschluss an die EM 2021 keinen Trainerjob mehr übernommen hat, schloss eine künftige Aufgabe als Bundesliga-Coach erneut aus. Sollte aber ein Verband wegen des Nationaltrainer-Jobs anklopfen, könne er sich eine Rückkehr vorstellen, sagte der Weltmeistercoach von 2014.

Nagelsmann: Keine Leistungsdelle durch Rotation in Ungarn

BUDAPEST: Julian Nagelsmann sieht trotz der geplanten Personalwechsel im letzten Länderspiel des Jahres keine Gefahr für einen Leistungsabfall der Fußball-Nationalmannschaft. «Ich kann den Kader so bestimmen, dass immer zwei Topteams auf dem Feld stehen, auch wenn wir zehnmal rotieren», sagte der Bundestrainer vor dem Abflug zum Jahresabschluss nach Ungarn. In Budapest tritt die DFB-Auswahl am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) als fixer Gruppensieger in der Nations League an. Fest steht, dass Alexander Nübel für Oliver Baumann ins Tor rückt.

VfL Bochum: Gerichtsstreit mit Torwart Riemann beendet

BOCHUM: Der juristische Streit zwischen dem Fußball-Bundesligisten VfL Bochum und seinem Torhüter Manuel Riemann (36) ist beendet. Das Arbeitsgericht in Bochum bestätigte der dpa, dass der für Dienstag angesetzte Kammertermin aufgehoben wurde. Damit kann der Bochumer Torhüter, der im vergangenen Sommer freigestellt wurde, wieder zurück ins Mannschaftstraining. Der wegen «unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminternen Themen» freigestellte Riemann hatte auf Teilnahme am Trainingsbetrieb der Profimannschaft geklagt. Eine außergerichtliche Einigung war zuvor noch gescheitert.

Bayern-Stars spielen gegen Augsburg auf neuem Rasen

MÜNCHEN: Vier Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wird in der Allianz Arena ein neuer Rasen verlegt. Nötig wurde der Austausch nach dem Spiel der National Football League vor einer guten Woche zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants (20:17 n.V.). Bis zum Wochenende ging es bei den Arbeiten noch darum, den alten Rasen abzutragen. Dieser soll dem Vernehmen nach am FC Bayern Campus weitergenutzt werden. Laut «Bild» werden die Kosten von der NFL übernommen. Vor zwei Jahren sollen diese bei rund 200.000 Euro gelegen haben.