Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Tennis in Wimbledon: Viertelfinale mit Alcaraz und Sinner

LONDON: Wimbledon geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Mit den ersten Viertelfinalpartien geht es weiter.

In Wimbledon werden am Dienstag die ersten Halbfinalisten ermittelt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner trifft in seinem Viertelfinale im ersten Match auf dem Centre Court (14.30 Uhr deutscher Zeit/Prime) auf den russischen Weltklasse-Tennisspieler Daniil Medwedew. Es ist die Neuauflage des Endspiels der Australian Open, das Sinner zu Saisonbeginn für sich entschied.

Auf Court 1 kämpft der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (2. Spiel nach 14.00 Uhr deutscher Zeit). Bei den Damen will die neuseeländische Qualifikantin Lulu Sun gegen die Kroatin Donna Vekic mit dem Erreichen des Halbfinals ihren überraschenden Erfolgslauf fortsetzen. Zudem spielt die Italienerin Jasmine Paolini in einem Viertelfinale gegen Emma Navarro aus den USA.

Von den deutschen Teilnehmern ist im Einzel keiner mehr dabei. Alexander Zverev schied im Achtelfinale am Montag aus.

Bericht: Basketballer Theis hat neuen Verein in der NBA

MONTPELLIER/NEW ORLEANS: Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat einem Bericht von ESPN zufolge einen neuen Verein in der nordamerikanischen Liga gefunden. Nach Angaben von Journalist Adrian Wojnarowski soll sich der 32-Jährige mit den New Orleans Pelicans auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Bestätigt war der Deal am Montag zunächst nicht. Für Theis sind eine zügige Einigung und dann auch eine Unterschrift wichtig, um schnell für das Nationalteam auflaufen zu können.

Deutsches Duo rückt ins olympische Ringer-Team nach

PARIS: Annika Wendle und Lucas Lazogianis sind nachträglich für das deutsche Ringer-Team bei den Olympischen Spielen in Paris nominiert worden. Die Entscheidung sei durch den Weltverband UWW in enger Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erfolgt, teilte der Deutsche Ringer-Bund (DRB) mit.

Früherer Bayern-Star Thiago beendet seine Karriere

LIVERPOOL: Der frühere Bayern-Profi Thiago Alcantara hat seine Karriere beendet. Der 33 Jahre alte Spanier bestätigte am Abend Berichte des Transferexperten Fabrizio Romano und verabschiedete sich mit einem Post bei X, vormals Twitter, vom Dasein als aktiver Fußballer. «Ich werde immer bereit sein, das zurückzugeben, was mir gegeben wurde. Und ich bin dankbar für die Zeit, die ich genossen habe. Danke, Fußball. Und danke an alle, die mich begleitet und mich auf dem Weg zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Bis bald,Thiago», schrieb der ehemalige Champions-League-Sieger.

Neuer HSV-Chef Kuntz sicher: Diesmal klappt der Aufstieg

HAMBURG: Der neue HSV-Vorstandschef Stefan Kuntz ist sich sicher, dass es diesmal mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga klappt. «Ich glaube, dieses Jahr ziehen wir es auch durch», sagte der Ex-Nationalspieler, der seit Ende Mai beim Zweitligisten aus Hamburg die Fäden zieht.

Zverev spielte mit Schmerzmitteln - Für Olympia bereit

LONDON: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sein Wimbledon-Aus auch mit seiner Knieverletzung begründet, will bis zu den Olympischen Spielen aber wieder voll da sein. «Paris will ich gewinnen», sagte er. Er habe «ein Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel», sagte der Weltranglisten-Vierte nach der Achtelfinal-Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz bei dem Grand-Slam-Turnier in London. «Mein Knie ist relativ geschwollen. Aber es ist nichts, das außergewöhnlich schlimm ist oder weswegen ich länger ausfalle», erklärte Zverev. «Es ist eine Sache von vielleicht ein, zwei Wochen.»

Medien: Manchester City an Deutschland-Schreck Olmo dran

MÜNCHEN: Dani Olmo von RB Leipzig spielt eine starke EM. Beim 2:1 gegen Deutschland ragt er herau. Der Spanier soll nun einem Medienbericht zufolge auf der Liste zweier europäischer Topclubs stehen.

Manchester City ist laut einem Medienbericht an einer Verpflichtung des spanischen Fußball-Nationalspielers Dani Olmo von RB Leipzig interessiert. Der 26-Jährige steht auf der Liste des Premier-League-Clubs von Trainer Pep Guardiola, wie der TV-Sender Sky berichtet.

Den Angaben zufolge gibt es in Olmos Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Die Frist laufe noch in diesem Monat ab. Auch der FC Barcelona sei an dem Offensivspieler interessiert, hieß es. Noch habe sich aber keiner der beiden Clubs bei den Sachsen gemeldet.

Olmo hatte im EM-Viertelfinale gegen Deutschland das 1:0 erzielt sowie den Treffer zum 2:1-Endstand vorbereitet und somit entscheidenden Anteil am Ausscheiden der DFB-Auswahl. Im Halbfinale trifft Spanien an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München auf Frankreich. Nach der Verletzung von Teamkollege Pedri dürfte Olmo erneut in der Startelf stehen.

Offiziell: Anton wechselt von Stuttgart nach Dortmund

STUTTGART: Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Das teilten die beiden Bundesliga-Clubs am Montagabend mit. Der Innenverteidiger erhält beim Champions-League-Finalisten einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. «Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock», sagte der 27-Jährige laut BVB-Mitteilung. Anton ist als Nachfolger von Mats Hummels vorgesehen.

Popp fehlt DFB-Frauen gegen Island - Olympia nicht in Gefahr

FRANKFURT/MAIN: Kapitänin Alexandra Popp wird am Dienstag wegen einer Reizung am Fuß von der Fußball-Nationalmannschaft abreisen und damit auch das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Reykjavík gegen Island verpassen. Bei der Partie am 16. Juli in Hannover gegen Österreich soll die 33-Jährige aber wieder dabei sein, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend mitteilte. Auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist somit nicht in Gefahr.

Bericht: Wechsel von Palhinha zum FC Bayern perfekt

MÜNCHEN: Der FC Bayern ist bei EM-Starter Joao Palhinha wohl am Ziel. Der defensive Mittelfeldspieler aus Portugal kommt nach München.

Der Transfer des portugiesischen Nationalspielers Joao Palhinha (28) vom FC Fulham zum FC Bayern München ist offenbar perfekt. Wie der TV-Sender Sender Sky berichtet, erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Der Transfer werde offiziell, wenn die letzten Formalitäten zwischen dem Spieler und dem FC Fulham geklärt seien, heißt es. Die Münchner bezahlen an den englischen Erstligisten angeblich eine feste Ablösesumme von 46 Millionen Euro, die sich aufgrund von Bonusaufwendungen noch erhöhen kann.

Schon im vergangenen Sommer war Palhinha ein Ziel des FC Bayern. Der damalige Münchner Trainer Thomas Tuchel hatte sich vor allem einen defensiv orientierten Sechser für das Mittelfeld gewünscht. Eine Verpflichtung des 30-maligen Nationalspielers, der 2022 nach England gewechselt war, platzte am letzten Tag der Wechselperiode, weil der Londoner Verein ihn ohne Ersatz doch nicht freigab.

Spanien und Frankreich spielen um den Einzug ins EM-Finale

MÜNCHEN: Die beiden Mitfavoriten Spanien und Frankreich treffen im Halbfinale der Fußball-EM am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München aufeinander. Der Sieger dieses Duells tritt am Sonntag im Endspiel in Berlin gegen den Gewinner der Partie Niederlande gegen England an. Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch in Dortmund statt.

Während die Spanier in dem Turnier bislang mit einer offensiven Spielweise glänzten, konnten die Franzosen nicht überzeugen. Allerdings müssen die Iberer auf mehrere Stammkräfte verzichten. Jungstar Pedri ist verletzt nicht mehr dabei. Zudem fehlen die Abwehrspieler Daniel Carvajal und Robin Le Normand gesperrt. Frankreichs Trainer Didier Deschamps kann hingegen aus dem Vollen schöpfen.

Keine Kollision mit Wahl: Berlin-Marathon 2025 verschoben

BERLIN: Eine erneute Überschneidung zwischen dem Berlin-Marathon und der Bundestagswahl im kommenden Jahr wird sehr wahrscheinlich verhindert. «Nach Gesprächen mit dem Bund und den Veranstaltern des Berlin-Marathons wird das für die Sportmetropole Berlin wichtige Sportevent am 21. September 2025 stattfinden», sagte Innen- und Sport-Senatorin Iris Spranger (SPD). «Ich freue mich, dass wir eine gemeinsame Lösung mit allen Beteiligten und der SCC Events GmbH gefunden haben.» Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Roglic-Helfer Wlassow steigt bei Tour de France aus

ORLÉANS: Der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Top-Team Red Bull steigt nach einer Verletzung bei der Tour de France aus. Der 28-Jährige war als wichtiger Helfer von Superstar Primoz Roglic eingeplant. Wie der Rennstall bekannt gab, hat sich der Radprofi unter anderem den Knöchel gebrochen. Für das Team, das den Gesamtsieg bei der 111. Tour anstrebt, ist das ein weiterer Rückschlag.

Djokovic erreicht souverän das Wimbledon-Viertelfinale

LONDON: Der serbische Tennisstar Novak Djokovic bleibt rund einen Monat nach seiner Knie-Operation in Wimbledon im Titelrennen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger gewann souverän mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Dänen Holger Rune und zog damit ins Viertelfinale ein. Der 37-jährige Serbe steht damit zum 15. Mal in Wimbledon in der Runde der besten Acht und bestreitet zum insgesamt 60. Mal ein Grand-Slam-Viertelfinale.

Doppel Frantzen/Jebens überrascht mit Viertelfinaleinzug

LONDON: Das deutsche Tennis-Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens ist in Wimbledon völlig überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Das Duo aus Düsseldorf und Stuttgart setzte sich im Achtelfinale des wichtigsten Rasenturniers der Welt 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) gegen das niederländisch-britische Duo Jean-Julien Rojer und Lloyd Glasspool durch.

VfL Wolfsburg holt algerischen Stürmer Amoura

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den algerischen Nationalspieler Mohamed Amoura verpflichtet. Der 24 Jahre alte Stürmer spielte in der vergangenen Saison unter dem neuen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin für den belgischen Pokalsieger Union Saint-Gilloise. Medienberichten zufolge zahlen die Wolfsburger einen zweistelligen Millionenbetrag für den schnellen und dribbelstarken Angreifer.

Bayern-Neuzugang Olise mit Frankreich bei Olympia

MÜNCHEN/PARIS: Wegen Olympia muss der FC Bayern in der Saisonvorbereitung auf Neuzugang Michael Olise verzichten. Der 22 Jahre alte Stürmer wurde in das französische Aufgebot für die Sommerspiele von Paris berufen. Der für kolportierte rund 60 Millionen Euro aus Crystal Palace verpflichtete Stürmer ist einer von fünf Bundesliga-Akteuren im Team von Auswahltrainer Thierry Henry.

Scholz lädt Nationalmannschaft ins Kanzleramt ein

BERLIN: Bis auf das Eröffnungsspiel war Kanzler Scholz bei allen Spielen der deutschen Mannschaft im Stadion. Nach dem Aus gegen Spanien wird es bald ein Wiedersehen geben.

Nach dem Ausscheiden Deutschlands im EM-Viertelfinale will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Spieler mit einer besonderen Geste würdigen. Der Kanzler habe die Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in einem Telefonat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Kanzleramt eingeladen, hieß es aus Regierungskreisen. Einen Termin gebe es aber noch nicht. Zuvor hatte n-tv darüber berichtet.

Scholz war am Freitag beim 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien in Stuttgart im Stadion. Er hat bei der Heim-EM außer das Auftaktspiel gegen Schottland alle Spiele der deutschen Mannschaft live verfolgt. Am Tag der Eröffnung war er beim G7-Gipfel in Süditalien.

Kaufmann ersetzt Tischtennis-Spielerin Han in Paris

BERLIN: Nach dem verletzungsbedingten Olympia-Aus von Deutschlands bester Tischtennis-Spielerin Ying Han fährt nun die erst 18 Jahre alte Annett Kaufmann nach Paris. Die deutsche Meisterin und Olympia-Debütantin wurde vom Deutschen Tischtennis-Bund für die Sommerspiele vom 26. Juli bis 11. August nominiert. Die Jugend-WM-Dritte bildet zusammen mit der Weltranglisten-16. Nina Mittelham und der nun für Han in die Einzelkonkurrenz rückenden EM-Dritten Xiaona Shan das Team.

Gericht bestätigt Schadenersatz für dänische Spitzensportler

KOPENHAGEN: Fußballprofi Christian Eriksen, der mehrmalige Welthandballer Mikkel Hansen, Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen: Ein Wettanbieter soll 23 dänischen Sportstars Schadenersatz in Gesamthöhe von umgerechnet mehr als 600.000 Euro zahlen. Das Østre Landsret in Kopenhagen bestätigte in einem Berufungsverfahren das vor rund einem Jahr gefällte Urteil einer Vorinstanz, dass der Wettanbieter Bet365 mit kommerziellen Einträgen in sozialen Medien die Rechte der Spitzensportler am eigenen Namen und Bild verletzt habe. Insgesamt beläuft sich die Entschädigungssumme auf 4,7 Millionen Kronen (630.000 Euro), allein 1,45 Millionen Kronen davon für Eriksen.

Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen zum zweiten Mal Mutter

BERLIN: Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen ist zum zweiten Mal Mutter geworden. «Ich bin sehr froh, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Das ist das wahre Glück im Leben und wichtiger als die Olympiasiege», sagte die 40-Jährige der dpa. Nach Sohn Quentin (6) kam im April Sohn Lennox zur Welt. Der Familie geht es gut. Steffen ist eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gewann sie Gold über 50 und 100 Meter Freistil. Ein Jahr später wurde sie Doppel-Weltmeisterin.

Ex-Dortmund-Torwart Bürki rät Reus zu Wechsel nach Amerika

DORTMUND: Der frühere BVB-Torwart Roman Bürki empfiehlt Marco Reus nach dessen Abschied von Borussia Dortmund einen Wechsel in die nordamerikanische Fußball-Liga MLS. Bürki spielt dort seit zwei Jahren für St. Louis City, Reus ist nach dem Ende seines Vertrags am 30. Juni ohne Club. Beide spielten von 2015 bis 2022 gemeinsam in Dortmund. «Marco soll unbedingt in die MLS kommen. Das ist einfach eine super Liga», sagte Bürki dem Portal «t-online».

FC Bayern verlängert Vertrag mit Nationalspielerin Gwinn

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat ihren Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Die 25-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2027. Gwinn kam 2019 zum FC Bayern und gewann drei deutsche Meisterschaften. Nach Ansicht von Bianca Rech, Direktorin der FC Bayern Frauen, ist diese Vertragsverlängerung «ein weiterer Meilenstein» für den Verein.

Handball-Aufgebote für Paris stehen fest

HENNEF: Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Aufgebote der Männer und Frauen für die olympischen Handball-Turniere bestätigt. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason wird angeführt von Torwart-Routinier Andreas Wolff, der nach 2016 und 2021 bereits seine dritten Sommerspiele erlebt. Für Kapitän Johannes Golla, Regisseur Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher ist es jeweils die zweite Olympia-Teilnahme. Die Frauen sind erstmals seit 2008 in Peking wieder dabei.

Vingegaard über Sturz: «Dachte, ich würde sterben»

ORLÉANS: Radsport-Star Jonas Vingegaard hatte nach seinem schweren Sturz im April Todesangst und dachte an das Ende seiner Karriere. «Es war so schlimm, dass ich dachte, ich würde sterben», sagte der Däne am ersten Ruhetag der Tour de France in Orléans. «Und als ich da lag, dachte ich, wenn ich das überleben sollte, dann höre ich mit dem Radsport auf. Doch nun sitze ich hier.» Vingegaard war bei der Baskenland-Rundfahrt am 4. April in einer Abfahrt schwer gestürzt. Der Tour-Titelverteidiger brach sich ein Schlüsselbein, mehrere Rippen und einen Finger. Das größte Problem stellte jedoch seine punktierte Lunge dar.

Zitat: Niederländer van de Ven über Stadtführung in Wolfsburg

«Wir waren einmal in der Stadt Sushi essen. Wenn ich für jeden Tag ein Programm hätte ausarbeiten müssen, wäre es schwierig geworden. Hier ist nicht so viel los.»

(Der Niederländer Micky van de Ven auf die Frage, ob er sich im EM-Teamquartier in Wolfsburg als Fremdenführer für seine Mitspieler betätigt habe. Der Verteidiger von Tottenham Hotspur spielte von 2021 bis 2023 für den VfL Wolfsburg)

10. Tour-Etappe: Die Angst vor dem Wind auf der Flachetappe

ORLÉANS: Nach dem ersten Ruhetag der Tour de France erwartet die Radprofis am Dienstag auf den ersten Blick eine gut zu bewältigende Flachetappe. Allerdings könnten Windkanten auf den 187,3 Kilometern zwischen Orléans und Saint-Amand-Montrond für Frust im Fahrerfeld sorgen.

2013 war das Peloton beim letzten Halt hier kräftig durcheinandergewirbelt worden. Erneut dürften auf dem zehnten Teilstück der Tour die Sprinter im Zielbereich das Sagen haben. Möglicherweise können sich die schnellen deutschen Profis Phil Bauhaus und Pascal Ackermann in einem Massensprint in Szene setzen.

EM-Torjäger Gakpo dankt Klopp: «In Liverpool viel gelernt»

WOLFSBURG: Der Niederländer Cody Gakpo gehört zu den besten Stürmern der EM, obwohl er beim FC Liverpool nicht immer spielt. Vor dem EM-Halbfinale gegen England steht er besonders im Blickpunkt.

Er ist EM-Torjäger der Niederlande, aber meist nur Ersatzspieler des FC Liverpool: Diese Diskrepanz bei dem Stürmer Cody Gakpo kann bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nicht jeder verstehen. Vor dem EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen England hat sich der 25-Jährige trotzdem bei seinem bisherigen Vereinstrainer Jürgen Klopp bedankt.

«Ich habe in Liverpool viel gelernt - auch vom Manager», sagte Gakpo am Montag bei einer Pressekonferenz im niederländischen EM-Quartier in Wolfsburg. «Viel hat sich in meinem Leben verändert durch diesen Wechsel. Ich bin in ein anderes Land gegangen, zu einem großen Club. Ich habe mich als Mensch und als Spieler dadurch sehr entwickelt. Der größte Unterschied ist: In Liverpool war ich meist Stürmer, hier spiele ich auf der linken Seite. Das ist meine stärkste Position.»

Die Niederländer gehen mit acht Premier-League-Profis in das Halbfinale gegen England. Dazu steht der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee vom FC Bologna vor einem Wechsel zu Manchester United. «Ich habe mit Trent und Joe über das Spiel gesprochen. Sie haben wirklich ein fantastisches Team», sagte Gakpo. Die Engländer Trent Alexander-Arnold und Joe Gomez spielen zusammen mit Gakpo und dem niederländischen Kapitän Virgil van Dijk für Liverpool.

Kategorie «Loser»: Kane in England schwer in der Kritik

DORTMUND/BLANKENHAIN: An Bayern-Star Harry Kane läuft das EM-Turnier bislang vorbei. Die britische Presse zählt den Kapitän der Three Lions vor dem Halbfinale gegen die Niederlande öffentlich an.

Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane steht bei der EM in Deutschland trotz des Halbfinaleinzugs der Three Lions schwer in der Kritik. Seine erneut unauffällige Leistung beim 5:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz in Düsseldorf nährte vor allem medial die Zweifel, dass sich der 30 Jahre alte Star des FC Bayern derzeit nicht in bester Verfassung befindet. «Das ist nicht der Kane, den wir kennen. Er ist unbeweglich und kann sich nicht frei entfalten», urteilte der «Guardian» über das Viertelfinale, bei dem Kane vor dem Elfmeterschießen ausgewechselt wurde.

Kane selbst gab nach der Auswechslung in der Verlängerung Entwarnung. «Mir geht es gut, ich war einfach müde. Ich hatte ein bisschen Krämpfe da, bin über ein paar Wasserflaschen gestolpert und beide Waden haben gekrampft», berichtete Kane, der von Ivan Toney ersetzt wurde. Ohne den Kapitän, der üblicherweise nicht ausgewechselt wird, trafen später alle fünf englischen Profis im Elfmeterschießen.

Kane hat zwar zwei Turniertore erzielt, wirkt nach Rückenproblemen im Saisonendspurt mit den Bayern aber nicht komplett fit. Der englische Ableger des Portals «Goal.com» stufte Kane nach dem Schweiz-Spiel gar in die Rubrik «Loser» (Verlierer) ein. «Die Wahrheit ist, dass Kane schon lange nicht mehr nützlich ist.» Im Auftaktspiel gegen Serbien (1:0) hatte es eine Halbzeit gegeben, in der Kane nur zweimal den Ball berührte.