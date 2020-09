Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Deutschem Baseballer Kepler gelingt 100. Homerun seiner Karriere

CHICAGO: Dem deutschen Baseball-Profi Max Kepler ist beim 4:0 der Minnesota Twins gegen die Chicago Cubs der 100. Homerun seiner Karriere gelungen. Im siebten Inning drosch der 27 Jahre alte gebürtige Berliner den Ball auf die Tribüne. Insgesamt hatte Kepler drei erfolgreiche Schläge am Sonntagabend (Ortszeit). Die Twins sicherten sich mit dem Erfolg die Teilnahme an den Playoffs.

Touchdown für Jakob Johnson bei Patriots-Niederlage gegen Seahawks

TAMPA: Als erst zweiter deutscher Football-Profi hat der Stuttgarter Jakob Johnson einen Touchdown in der NFL erzielt. Bei der 30:35-Niederlage der New England Patriots gegen die Seattle Seahakws fing Johnson am Sonntagabend (Ortszeit) im dritten Viertel einen Pass von Quarterback Cam Newton in der Endzone. Die sechs Punkte sorgten für den Zwischenstand zum 23:28. Vor dem 25 Jahre alten Fullback hatte einzig Markus Kuhn einen Touchdown in der NFL erzielt. Dem Verteidiger gelang das 2014 für die New York Giants.

Athleten Deutschland: Verbot von Meinungsäußerungen geht zu weit

BERLIN: Der Verein Athleten Deutschland fordert mehr Freiraum für Meinungsäußerungen bei Olympischen Spielen. «Eine Anpassung der Regel 50.2 der Olympischen Charta ist zwingend erforderlich», mahnte die Sportlervertretung am Montag. Athletinnen und Athleten sollten sich «jederzeit zu den Werten einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft bekennen können». Die weitgehende und pauschale Einschränkung von Meinungsäußerungen im Rahmen von Sportwettbewerben sei nicht länger hinnehmbar.

Nationalspieler Gündogan von Man City positiv auf Corona getestet

MANCHESTER: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der englische Vizemeister am Montag mit. Der 29-Jährige befolgt nach Angaben des Vereins nun die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation. «Jeder im Club wünscht Ilkay eine schnelle Genesung», hieß es in der Mitteilung. Weitere Angaben machte der Verein von Trainer Pep Guardiola nicht. Gündogan fehlte City damit auch am Montagabend im Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers.

Söder warnt wegen Supercup vor ungarischem «Fußball-Ischgl»

MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat wegen der Sorge um das europäische Supercup-Finale des FC Bayern gegen den FC Sevilla eine schärfere Quarantäneregel für Fußballfans angekündigt. «Da ist ein hohes Infektionsgeschehen und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht sozusagen eine zusätzliche Gefahr, ein Fußball-Ischgl, riskieren», sagte Söder am Montag. Im Winter hatte es reichlich Corona-Infektionen im österreichischen Skiort gegeben, auch zahlreiche Deutsche hatten sich mit dem Virus infiziert. Söder betonte, er blicke mit echter Sorge auf das Spiel am Donnerstag in Budapest zwischen Bayern und Sevilla, sollten wirklich «2000, 3000 Leute aus München und der Region nach Budapest fliegen».

Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring mit 20.000 Zuschauern

NÜRBURG: Für das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring Mitte Oktober sind 20.000 Zuschauer zugelassen. Das teilte die Kreisverwaltung Ahrweiler als zuständige Gesundheitsbehörde am Montag mit. Das Formel-1-Wochenende vom 9. bis zum 11. Oktober ist das erste Gastspiel der Motorsport-Königsklasse in der Eifel seit sieben Jahren. «Wenn am 11. Oktober der Titel «Großer Preis der Eifel» verliehen wird, ist das weit über die Grenzen des Motorsports hinaus eine Werbung für die Eifel, in der die Formel 1 auch ein Stück Identität ist», teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit.