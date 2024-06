Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Sané über Vertragsverlängerung: Erste Gespräche geführt

NÜRNBERG: Leroy Sané will beim FC Bayern bleiben. Die Verhandlungen laufen.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané will seinen im Sommer 2025 beim FC Bayern München auslaufenden Vertrag verlängern. «Ich habe es in den vergangenen Wochen ja oft genug erwähnt, wie gerne ich für den FC Bayern spiele. Wir haben bereits die ersten Gespräche geführt und werden diese nach der EM zu einem geeigneten Zeitpunkt fortsetzen», sagte der 28-Jährige im «Kicker»-Interview (Montag). Auch die Münchner würden den Mittelfeldspieler gern halten.

Seinem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany (38) traue er «absolut zu, dass er beim FC Bayern eine gute Arbeit macht, sagte Sané. Kompany sei «extrem ehrgeizig» und alle Eigenschaften, die er habe, «können ihn zu einem sehr, sehr guten Trainer machen».

Sané kennt den Nachfolger von Thomas Tuchel aus gemeinsamen Spielerzeiten bei Manchester City in der Premier League. «Er war ein absoluter Führungsspieler mit einem tadellosen Charakter, der immer voranging», sagte Sané. Kompany habe auf «uns junge Spieler super aufgepasst und uns unterstützt».

EM-Tore fast in Echtzeit in Bahnhöfen und Einkaufszentren

BONN: Wer während der EM-Spiele unterwegs ist, muss nicht unbedingt auf Tore verzichten. Die Telekom verspricht, die Treffer sehr schnell auf digitale Bildschirme im öffentlichen Raum zu bringen.

Viele Fußball-Fans müssen auf die Tore bei der Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli nicht verzichten, auch wenn sie nicht im Stadion oder vor einem Fernseher sitzen, auf ihr Smartphone schauen oder beim Public Viewing sind. Die Telekom überträgt sämtliche Treffer nach eigenen Angaben nahezu in Echtzeit auf mehr als 5500 digitale Bildschirme des Anbieters Ströer. Diese Bildschirme stehen in Großstädten unter anderem in Einkaufszentren, Bahnhöfen sowie U- und S-Bahnsteigen. Nach Angaben der Telekom werden die etwa 20 Sekunden langen Szenen per Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.

Die Telekom hat die Medienrechte für alle 51 EM-Spiele und zeigt diese über ihr kostenpflichtiges Angebot MagentaTV. Fünf Partien sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Außerdem übertragen die ARD (17 Spiele), das ZDF (17) und RTL (12) im Free-TV insgesamt 46 Begegnungen live.

Matthäus arbeitet bei EM auch als Co-Kommentator

BERLIN: Lothar Matthäus ist auch während der Europameisterschaft als Fußball-Experte im Einsatz. Ab dem Achtelfinale soll er für einen Online-Sender auch während des Spiels seine Expertise abgeben.

Lothar Matthäus wird bei der Fußball-EM auch während der Partien seine Einschätzungen zum Geschehen abgeben. Der 63 Jahre alte Rekord-Nationalspieler, der während der Europameisterschaft für RTL und MagentaTV die Spiele analysiert, soll ab dem Achtelfinale mindestens viermal zusätzlich als Co-Kommentator bei MagentaTV eingesetzt werden, teilte der Online-Sender mit.

Bislang sah die Kooperation zwischen MagentaTV und RTL lediglich vor, dass der Weltmeister-Kapitän von 1990 bei den gemeinsamen Live-Spielen - insgesamt sind es zwölf - als Experte auch bei MagentaTV zu sehen sein wird. Nun werde die Zusammenarbeit mit Matthäus durch die Stadion-Einsätze in der K.o.-Phase entsprechend ausgebaut.

Neben Matthäus geben für MagentaTV noch Michael Ballack, Tabea Kemme, Owen Hargreaves, Shkodran Mustafi, Tim Borowski sowie Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ihre Analysen und Einschätzungen ab. Der Online-Sender zeigt alle 51 EM-Spiele.