Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Der EM-Fahrplan der Fußball-Nationalmannschaft

BLANKENHAIN: Mit einem öffentlichen Training in Jena beginnt für die Nationalmannschaft am Montag (16.30 Uhr) der Countdown für die Fußball-Europameisterschaft. Bis zum Freitag bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann die DFB-Elf in Thüringen auf das Heim-Turnier vor, dann geht es ins EM-Quartier.

Datum Ereignis Ort 27. Mai Öffentliches Training Jena bis 31. Mai erstes Trainingslager Blankenhain 31. Mai Umzug ins EM-Quartier (bei Adidas), Herzogenaurach Trainingslager 1. Juni Champions-League-Finale, Borussia London Dortmund - Real Madrid 3. Juni Länderspiel gegen EM-Teilnehmer Ukraine Nürnberg (20.45 Uhr) 7. Juni Länderspiel gegen Griechenland (20.45 Mönchengladbach Uhr) 7. Juni Übermittlung des finalen EM-Kaders an Nyon UEFA (24.00 Uhr) 14. Juni EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (21. München 00 Uhr) 19. Juni EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (18.00 Uhr) Stuttgart 23. Juni EM-Gruppenspiel gegen Schweiz (21.00 Frankfurt/Main Uhr) 14. Juli EM-Finale Berlin

Leclerc über Formel-1-Titelkampf: «Denke nicht an die WM»

MONACO: Charles Leclerc ist nach seinem Heimsieg in Monaco euphorisiert. Auch eine Pizza half ihm auf dem Weg dorthin. Den Kampf um den WM-Titel schätzt der Ferrari-Star sehr realistisch ein.

Nach seinem emotionalen Heimsieg in Monaco spielt der Gewinn des Formel-1-Titels für Ferrari-Star Charles Leclerc noch keine Rolle. «Ich denke nicht an die WM, es ist viel zu früh in der Saison», sagte der 26-Jährige nach seinem Grand-Prix-Erfolg am Sonntag in seiner Geburtsstadt. Erstmals seit fast zwei Jahren gewann der Monegasse ausgerechnet im Fürstentum wieder ein Rennen und liegt als ärgster Verfolger von Weltmeister Max Verstappen mit nur noch 31 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.

«Es ist nur ein Sieg, die Saison ist noch sehr lang, aber emotional bedeutet mir das so viel», sagte Leclerc zum besonderen Triumph vor vielen Freunden und Familie. Zum Abschluss des Sonntags sprang er in seinem Rennanzug gemeinsam mit Teamchef Fred Vasseur noch aus Freude in das Hafenbecken und nahm ein umjubeltes Bad. «Ich bin froh, wie es läuft und hoffe, dass noch mehr Siege kommen. Es heißt aber nicht, dass es so bleiben wird bis zum Saisonende.» Jedoch werde sein Ferrari-Team daran arbeiten, Verstappen und Red Bull das Leben weiter möglichst schwer zu machen.

Zuvor war Leclerc in Monaco mehrfach gescheitert und hatte es noch nie auf das Podest geschafft. Von der Pole Position war der Vizeweltmeister von 2022 im achten Saisonlauf aber nicht zu schlagen, obwohl er am Abend zuvor noch mehr Stress als gewünscht hatte. «Ich konnte nicht kochen, weil ich erst so spät nach Hause gekommen bin. Ich habe dann einfach meine Lieblingspizza bestellt», sagte Leclerc. Nach einer Pizza Margherita mit geräuchertem Schinken habe er wunderbar geschlafen und war bereit für das Rennen.

Getafe-Torwart David Soria nach Zusammenprall außer Gefahr

MADRID: Bewusstlos liegt der Torwart des FC Getafe am letzten Spieltag in Spaniens Liga nach einem Zusammenprall auf dem Rasen. Sein Club gibt aber Entwarnung.

Dem Torhüter des spanischen Fußball-Erstligisten FC Getafe, David Soria, geht es nach einem schlimmen Zusammenprall am letzten Liga-Spieltag wieder besser. Der 31-Jährige lag am Sonntag nach dem Zwischenfall im Spiel gegen den RCD Mallorca in der zweiten Halbzeit mehrere Minuten lang bewusstlos auf dem Rasen. Soria war zuvor nach dem Zusammenprall im Kampf um den Ball durch die Luft gesegelt und unglücklich mit dem Kopf aufgeprallt.

Der Schlussmann wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert, eine Plane schützte ihn dabei vor Blicken. Nach Angaben seines Clubs ist Soria bei Bewusstsein und außer Gefahr, muss aber für 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Entwicklung sei günstig, erklärte der FC Getafe und dankte für alle unterstützenden Nachrichten.

Medien: Bayer Leverkusen mit Aleix Garcia einig über Wechsel

LEVERKUSEN: Der Wechsel des Spaniers Aleix Garcia zu Bayer Leverkusen rückt Medienberichten zufolge näher. Nur die Clubs müssen sich demnach noch einigen.

Bayer Leverkusen steht Medieninformationen zufolge kurz vor der Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Aleix Garcia vom FC Girona. Wie der TV-Sender Sky und der «Kicker» berichten, ist sich der neue deutsche Meister und Pokalsieger mit dem 26-Jährigen über einen Wechsel praktisch einig. Garcia solle einen langfristigen Vertrag erhalten, hieß es.

Offen ist noch die Ablöse für den zentralen Mittelfeldakteur, der beim FC Girona eigentlich noch bis 2026 gebunden ist. Garcia soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, die Rede ist von einer Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen den Clubs sei aber nur eine Frage der Zeit.

Garcia bestritt in der abgelaufenen Saison fast alle Ligaspiele des FC Girona und erzielte dabei drei Tore. Die Katalanen belegten überraschend den dritten Platz und qualifizierten sich damit für Champions League.