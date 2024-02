Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.02.24 | Überblick

NHL-Star Kane trifft für Red Wings bei Rückkehr nach Chicago

CHICAGO: Patrick Kane ist für Fans der Chicago Blackhawks eine Legende. Bei seiner Rückkehr nach dem Abschied vor einem Jahr wird er gefeiert - obwohl er im Trikot des Rivalen das Siegtor erzielt.

NHL-Star Patrick Kane hat die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider bei seiner Rückkehr nach Chicago zum Sieg geschossen. Beim 3:2 gegen die Blackhawks traf Kane am Sonntag in der Verlängerung. Es war das erste Spiel für ihn in Chicago seit dem Abschied von den Blackhawks vor einem Jahr. Trotz des Tores im Trikot des großen Rivalen aus Detroit feierten die Zuschauer Kane in Chicago lautstark. Kane spielte 16 Jahre lang für das Team und wurde dort zu einem der besten NHL-Spieler.