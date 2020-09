Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.20 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

10. Tour-Etappe: Wehe, wenn an der Atlantikküste der Wind bläst

LA ROCHELLE: Vom Profil her ist die zehnte Etappe ein Traum für die Sprinter.

Über 168,5 Kilometer verläuft das Teilstück am Dienstag von Le Château-d'Oléron nach Saint-Martin-de-Ré über komplett flaches Terrain an der Atlantikküste. Doch Vorsicht ist geboten. Sollte es windig sein, kann das Feld komplett auseinanderreißen. Da reicht schon ein technischer Defekt, um so manche Tour-Träume platzen zu lassen. Wenn aber alles normal läuft, dürften die schnellen Männer um Caleb Ewan (Australien) und Sam Bennett (Irland) ihre Chance in einem Massensprint suchen.

Die Termine der Fußball-Nationalmannschaft 2020

BASEL:

Datum Ort Gegner Wettbewerb 07.10. Köln Türkei Testspiel 10.10. Kiew Ukraine Nations League 13.10. Köln Schweiz Nations League 11.11. Leipzig Tschechien Testspiel 14.11. Leipzig Ukraine Nations League 17.11. offen Spanien Nations League 28.11.* Zürich - Auslosung WM-Qualifikation 2022

* noch nicht offiziell bestätigt

Löw bewundert Beckenbauer: «Kleine Botschaft» zum 75. Geburtstag

BASEL: Joachim Löw hat Franz Beckenbauer kurz vor dessen 75. Geburtstag als sein «großes Idol» und als «Aushängeschild in der ganzen Welt» bezeichnet. «Ich werde dem Franz eine kleine Botschaft schicken. Ich wünsche ihm in allererster Linie Gesundheit», sagte der Bundestrainer am Sonntagabend nach dem 1:1 der Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel in der Schweiz. Beckenbauer feiert am kommenden Freitag seinen 75. Geburtstag.

«Den Franz Beckenbauer habe ich immer bewundert, und der Franz Beckenbauer ist die Lichtgestalt im deutschen Fußball. All das, was er gemacht hat - er war als Spieler Weltmeister, er war als Trainer Weltmeister, er war maßgeblich beteiligt an der WM 2006 -, all das hat uns Freude gemacht», sagte Löw. Persönliche Treffen mit Beckenbauer seien immer eine wahnsinnige Freude, «weil er immer eine gute Geschichte zu erzählen hat. Es ist eine große Ehre für mich, ihn zu kennen, und ich bewundere ihn.»

DFB verteidigt sich für Flug von Stuttgart nach Basel

BASEL: Der DFB hat Kritik an dem kurzen Flug seiner Fußballer von Stuttgart nach Basel zum zweiten Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft gegen die Schweiz (1:1) zurückgewiesen. Eine Anreise mit dem Bus sei aus Regenerationsgründen für die Spieler nicht möglich gewesen, da zwei- bis dreistündiges Sitzen ihre Fitness und Gesundheit gefährdet hätten.

Der Zug als Transportmittel sei wegen der Corona-Hygieneregeln nicht infrage gekommen, sagte Pressesprecher Jens Grittner nach der Partie am Sonntagabend gegen die Eidgenossen. Durch das auf der Route nötige Umsteigen hätten die Spieler zu viele Kontakte außerhalb des Mannschaftskreises gehabt.

Der DFB-Tross war am Samstag per Charterflug gereist, statt die rund 260 Kilometer umweltfreundlicher auf Straße oder Schiene zurückzulegen. Dafür gab es in den Sozialen Medien und vom ZDF-Reporter in der Live-Reportage des Schweiz-Spiels Kritik.