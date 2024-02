Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Nächster Sturz: Skirennfahrerin Goggia bei Training verletzt

PONTE DI LEGNO: Abfahrts-Ass Sofia Goggia droht nach einem Trainingsunfall womöglich eine lange Pause. Sie wäre der nächste prominente Ausfall im alpinen Ski-Weltcup.

Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia ist beim Training auf einer Piste in Ponte di Legno im Norden Italiens schwer gestürzt und droht womöglich länger auszufallen. Die 31-Jährige sei in einer Rechtskurve mit ihrem rechten Bein gegen ein Tor geprallt, teilte der italienische Skiverband Fisi am Montag mit. Bisher gibt es demnach keine genaue Diagnose. In den kommenden Stunden werde es die notwendigen Untersuchungen geben, hieß es weiter.

Italienische Medien berichteten, dass es sich um einen schweren Unfall gehandelt haben soll. Goggia sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Es wird befürchtet, dass sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat, wie die Zeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete. Eine solche Verletzung würde das vorzeitige Saison-Aus für Goggia bedeuten.

Zuletzt hatte es bereits zahlreiche prominente Ausfälle im alpinen Ski-Weltcup gegeben. Für die früheren Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen, Alexis Pinturault aus Frankreich und Petra Vlhova aus der Slowakei ist die Saison wegen schwerer Verletzungen gelaufen. Auch US-Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin setzte infolge eines heftigen Sturzes in den vergangenen Rennen aus.