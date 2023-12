Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.12.23 | Überblick

NHL-Profi Reichel bekommt Denkzettel von Trainer

SAINT PAUL: Zum Ende der vergangenen Saison hatte Lukas Reichel seine stärkste Phase in der NHL. Daran anknüpfen konnte er in dieser Spielzeit nicht - und hat dafür von seinem Coach eine klare Ansage kassiert.

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat in der NHL einen Denkzettel seines Trainers bekommen und ist bei den Chicago Blackhawks für das Spiel gegen die Minnesota Wild aus dem Kader geflogen. «Er ist sicherlich enttäuscht, aber wir brauchen mehr von ihm», sagte Trainer Luke Richardson nach Angaben der «Chicago Sun-Times». «Wir haben erwähnt, dass er das ausnutzen sollte, wenn sich solche Gelegenheiten ergeben wie die, dass (Anthony) Beauvillier nicht zur Verfügung steht heute. Wir sind also auch enttäuscht.» Neuzugang Beauvillier durfte wegen eines fehlenden Visums nicht spielen.

Der 21 Jahre alte Reichel hat nach einer starken Schlussphase in der vergangenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 23 Spielen in der laufenden Spielzeit noch nicht überzeugen können. In den ersten 22 Partien kommt er auf lediglich 6 Punkte. Seine Eiszeit nahm deswegen zuletzt ab, gegen die Winnipeg Jets am Samstag durfte er nur 11:29 Minuten spielen. Am Sonntag musste der Profi, der von den Blackhawks beim Draft 2020 in der ersten Runde ausgewählt worden war, das 1:4 gegen Minnesota dann von der Pressetribüne aus verfolgen.