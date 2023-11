Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.23 | Überblick

Oilers mit Kantersieg in NHL: Draisaitl trifft bei 8:2 gegen Ducks

EDMONTON: Zwei Siege in Serie sind normalerweise nicht der Rede wert bei den Edmonton Oilers - in dieser Saison ist das anders. Beim 8:2 gegen Anaheim trifft Leon Draisaitl und steht dennoch klar im Schatten.

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben zum erst zweiten Mal in der NHL-Saison zwei Siege in Serie geholt. Zwei Tage nach dem 5:0 gegen die Washington Capitals gab es am Sonntagabend (Ortszeit) ein 8:2 gegen die Anaheim Ducks. Draisaitl kam auf ein Tor und eine Vorlage, stand damit aber im Schatten seines Sturmkollegen Connor McDavid. Der Kanadier war an fünf der acht Oilers-Tore direkt beteiligt. Neben dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 bereitete er vier Treffer vor. Das letzte davon war das 7:2 in Überzahl durch Draisaitl im Schlussdrittel. Der Kölner kommt damit auf neun Saisontore.

Zuvor hatte Moritz Seider mit den Detroit Red Wings ein 4:1 gegen die Minnesota Wild verbucht. Lukas Reichel unterlag mit den Chicago Blackhawks den St. Louis Blues 2:4. Die beiden deutschen Nationalspieler blieben jeweils ohne Torbeteiligung.