Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.11.23 | Überblick

Pascal Groß will wieder in der Bundesliga spielen

FRANKFURT/MAIN: Fünf Partien für Hoffenheim, 65 für den FC Ingolstadt: Das ist die Bundesliga-Bilanz von Pascal Groß. Geht es nach dem Nationalspieler, kommen vor dem Karriereende noch Einsätze dazu.

Nationalspieler Pascal Groß will vor dem Karriereende nochmal in der Bundesliga auflaufen. «Das habe ich ja schon immer offen gesagt. Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren», sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler dem «Kicker» (Montag). Groß spielt in der Premier League für Brighton & Hove Albion und war in der Bundesliga bislang vorwiegend für den FC Ingolstadt aktiv. In der Saison 2008/2009 hatte er sein Debüt allerdings für die TSG Hoffenheim gegeben, für die er insgesamt fünfmal in der höchsten deutschen Spielklasse auflief.

Groß betonte, dass eine Rückkehr in die Heimat für ihn wirklich Sinn ergeben müsse. «Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können.»