Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Bob, Rodeln und Skeleton bei Olympia 2026 nicht in Italien

MUMBAI: Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele finden Wettbewerbe außerhalb des Gastgeberlandes statt. Die abgerissene Bahn in Cortina wird nicht wieder aufgebaut.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden die Wettbewerbe für Bob, Rodeln und Skeleton außerhalb Italiens stattfinden. Das gab Giovanni Malago als Organisationschef der Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf der IOC-Session im indischen Mumbai bekannt. Österreich hat den Veranstaltern bereits die Nutzung seiner Bahn in Innsbruck angeboten. Damit finden erstmals in der 102-jährigen Geschichte der Winterspiele Wettbewerbe außerhalb des Gastgeberlandes statt.

Hintergrund für die Verlegung ist die Entscheidung, dass die Pläne zum Neubau der abgerissenen Eugenio-Monti-Bahn in Cortina aufgegeben wurden, nachdem sich kein Unternehmen auf die Ausschreibung beworben hat. Es gab auch wachsenden Widerstand wegen der finanziellen und ökologischen Auswirkungen.

Erst vor zwei Tagen habe die italienische Regierung die Organisatoren darüber informiert, dass sie das Projekt in Cortina nicht weiterführen und stattdessen eine nachhaltige Option in Betracht ziehen sollten, sagte Malago: «Wir arbeiten bereits daran, gemeinsam mit dem IOC und den internationalen Verbänden alle möglichen Lösungen und Alternativen zu prüfen.»

Stützle trifft für Senators bei NHL-Sieg gegen Lightning

OTTAWA: Tim Stützle trifft in der NHL zum zweiten Mal binnen gut 24 Stunden und besiegelt den Erfolg seiner Ottawa Senators, steht aber dennoch im Schatten eines Mitspielers.

Tim Stützle hat sein zweites Saisontor in der NHL erzielt und den Sieg seiner Ottawa Senators gegen die Tampa Bay Lightning besiegelt. Der Eishockey-Nationalspieler traf am Sonntagabend zum 5:2 ins leere Tor und machte den zweiten Saisonsieg für das Team aus der kanadischen Hauptstadt perfekt. Weiter in bestechender Form zeigte sich Stützles Teamkollege Brady Tkachuk, dem neben der Vorlage für Stützles Treffer wie schon tags zuvor auch ein Doppelpack gelang. Für die Lightning war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der noch jungen Saison in der National Hockey League.