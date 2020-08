Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

«Neatkariga Rita Avize»: Auch politisch nur in der zweiten Liga

RIGA: Vor der anstehenden Kommunalwahl in der Hauptstadt Riga zieht die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Montag einen Vergleich zwischen Politik und Fußball:

«Wenn wir selbstkritisch unser politisches Spielfeld betrachten, dann verstehen wir, dass es keinen Grund gibt zu glauben, dass die Spieler auf diesem Platz wettbewerbsfähiger sind als unsere Fußballspieler. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Fußballer ihre wahren Fähigkeiten leicht erkennen können, indem sie auf die Anzeigetafel schauen. Politiker dagegen können ruhig vorgeben, der lokale Messi oder Ronaldo zu sein, und es gibt keine Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass ihr Karrieremaximum eigentlich eher der FK Spartak Jurmala ist.

Die geringe Popularität des lettischen Fußballs ist hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Niveau so niedrig ist - was gibt es dort schon zu sehen? Ähnlich kann einem auch bei Betrachtung unserer Kandidaten das Gefühl überkommen, dass es nichts gibt, für das man stimmen kann. Einer grauer als der andere. Natürlich hat jede Partei (wie eine Fußballmannschaft) ihre eigene Gruppe treuer Fans, die unabhängig von allem für sie stimmen. Aber die meisten Wähler sehen sich zwei oder drei Parteien an und werden wahrscheinlich erst in letzter Minute eine Wahl treffen.»

Zehnte Tour-Teilnahme für Altstar Greipel - auch Politt dabei

NIZZA: Altstar André Greipel nimmt zum zehnten Mal an der Tour de France teil. Der 38-Jährige steht im Aufgebot seines Rennstalls Israel Start-Up Nation für die am Samstag in Nizza beginnende Frankreich-Rundfahrt. Auch der letztjährige Paris-Roubaix-Zweite Nils Politt wurde nominiert. Das teilte die Mannschaft auf Twitter mit.

Greipel gewann in seiner Karriere elf Tour-Etappen, darunter zwei Prestige-Siege auf den Champs Elysées in Paris. «Es wird eine Herausforderung. Die Berge sind immer Teil des Rennens. Es war nie eine einfache Tour. Ich muss darüber kommen», sagte Greipel, der seit 2011 immer an der Startlinie der Tour stand. Bis auf einmal hat er die Rundfahrt auch immer beendet.

Womöglich ist es für Greipel die Abschiedsvorstellung bei der Tour. Sein Team hat für die kommende Saison den Vierfach-Sieger Chris Froome verpflichtet und will eine Tour-Mannschaft um den Briten aufbauen. Während Greipel auch nächste Saison noch für die Mannschaft fährt, wird Politt das Team in Richtung Bora-hansgrohe verlassen.

Toprak über Kohfeldt-Verbleib bei Werder: «Richtige Entscheidung»

ZELL AM ZILLER: Abwehrspieler Ömer Toprak begrüßt die Entscheidung, dass Florian Kohfeldt auch nach dem Beinahe-Abstieg aus der Fußball-Bundesliga Trainer von Werder Bremen ist. «Aus meiner Sicht wurde letztendlich die richtige Entscheidung getroffen. Er ist ein guter Trainer, er kennt Werder Bremen, er lebt Werder Bremen», sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Florian Kohfeldt wurde vor zwei Jahren Trainer des Jahres, das hat seinen Grund.»

Werder hatte erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim mit zwei Unentschieden den Klassenerhalt gesichert. «Wir hoffen alle, dass letztes Jahr eine Ausnahme war. Aber auch dafür gibt es keine Garantie», sagte Toprak, der sich noch nicht auf die Ambitionen für die kommende Spielzeit festlegen wollte: «Es ist im Moment noch zu früh, über Ziele zu sprechen. Wir haben viele neue Spieler bekommen, das Transferfenster ist noch länger offen. Es kann immer was passieren.»

Der frühere Profi des SC Freiburg, von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund will nach einer auch persönlich verkorksten Saison mit langen Verletzungspausen bei Werder eine Führungsrolle übernehmen. Einen Vergleich mit der Rolle des inzwischen zurückgetretenen Claudio Pizarro (41) in der vergangenen Saison wollte Kohfeldt nicht ziehen. «Klar kann er auch eine gewisse Ratgeberrolle einnehmen», sagte der Werder-Coach der dpa. «Aber ich glaube, dass man ihm sehr viel aufbürden würde, wenn man ihn auf eine Stufe mit Claudio stellen würde, der ja noch mal zu einem ganz anderen Zeitpunkt seiner Karriere war.»