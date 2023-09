Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.23 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Dolphins erzielen in NFL 70 Punkte gegen Broncos

MIAMI: Die Miami Dolphins haben in der NFL an einem Sahnetag ungewöhnlich viele Punkte erzielt und die überforderten Denver Broncos um Star-Quarterback Russell Wilson gedemütigt. Beim 70:20 am Sonntag (Ortszeit) markierten die Dolphins so viele Punkte, wie es seit 57 Jahren keinem NFL-Team mehr gelungen war. Quarterback Tua Tagovailoa verbuchte vier Touchdown-Pässe, Raheem Mostert machte mit vier erzielten Touchdowns ein ganz starkes Spiel für die Dolphins. Die Broncos um Wilson haben nun die drei ersten Spiele der Saison verloren und stehen in der National Football League vor schwierigen Monaten.

Sabally verliert mit Dallas Wings Auftakt in WNBA-Halbfinalserie

LAS VEGAS: Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings den Start in die Halbfinal-Serie gegen die Las Vegas Aces verloren. Gegen den Favoriten kassierten die Wings am Sonntagabend (Ortszeit) in den WNBA-Playoffs ein 83:97. Sabally war mit 16 Punkten beste Werferin ihrer Mannschaft.

Van Gaal steht nach Mislintat-Aus bei Ajax nicht zur Verfügung

AMSTERDAM: Nach dem Aus für den früheren Bundesliga-Manager Sven Mislintat bei Ajax Amsterdam steht Louis van Gaal einem Medienbericht zufolge nicht für einen Posten und damit eine Rückkehr zum derzeit schwer kriselnden Traditionsclub zur Verfügung. Das sei keine Option, sagte der 72-Jährige dem niederländischen öffentlich-rechtlichen Sender NOS: «Meine Gesundheit geht vor.»

Putellas zu Trainer-Diskussion: Verband trifft Entscheidungen

SEVILLA: Spaniens Weltmeister-Kapitänin Alexia Putellas hat sich zu Spekulationen geäußert, denen zufolge die Spielerinnen die Absetzung der neuen Nationaltrainerin Montse Tomé gefordert haben sollen. «Es werden Sachen gesagt und einige sind wirklich dumm, aber wir sind Profis», versicherte die Weltfußballerin im Camp der Spanierinnen in Sevilla vor dem Spiel in der Nations League an diesem Dienstag in Córdoba gegen die Schweiz: «Wir geben im Training und in Spielen immer unser Bestes.»

Klares Erstrunden-Aus für Tatjana Maria in Tokio

TOKIO: Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Tokio bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 36 Jahre alte Schwäbin verlor bei der mit 780.637 Dollar dotierten Tennis-Veranstaltung am Montag gegen die Russin Ljudmila Samsonowa klar mit 0:6, 2:6 und war dabei völlig ohne Chance. Die einseitige Partie dauerte gerade einmal 61 Minuten. Maria ist seit dieser Woche die einzige deutsche Spielerin in den Top 100 der Weltrangliste. So schlecht stand das deutsche Damen-Tennis letztmals vor 15 Jahren da.

Nächster Ausfall bei Mainz 05: Hanche-Olsen wird operiert

MAINZ: Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen fällt beim Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 länger aus. Der 26 Jahre alte Norweger muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen, wie die Rheinhessen am Montag mitteilten. Er werde vier bis sechs Monate fehlen. Trainer Bo Svensson muss bei den kriselnden Mainzern derzeit schon auf Toptalent Nelson Weiper (Eingriff im Knie) verzichten. Zudem ist dessen Sturm-Kollege Jonathan Burkardt dauerverletzt.

ARD und ZDF erwerben Länderspiel-Pakete

MAINZ: Die ARD und das ZDF haben ein umfangreiches Rechtepaket an Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalteams der Männer und Frauen erworben. Die gemeinsame Rechteagentur SportA habe sich mit der europäischen Fußball-Union UEFA auf den Erwerb von Medienrechten an 30 Länderspiele der DFB-Männer bis 2028 geeinigt, teilten die ARD und das ZDF am Montag mit. Zudem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender nach einer Vereinbarung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) alle Länderspiele der Frauen bis 2027 zeigen.

Münster-Coach: «Weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt»

MÜNSTER: Münsters Trainer Sascha Hildmann hofft auch ohne Wechselfehler von Bayern-Coach Thomas Tuchel auf eine Sensation im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. «Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt, aber natürlich gibt es Wunder immer wieder. Im Fußball ist alles möglich», sagte Hildmann mit einem Lächeln am Montag. Der 51-Jährige spielte damit auf die Pokalpartie seiner Mannschaft vor zwei Jahren gegen den VfL Wolfsburg an. Weil der damalige Wolfsburger Coach Mark van Bommel sechsmal gewechselt hatte, wurde das Spiel für Preußen Münster gewertet.

Bierhoff: Neuer Bundestrainer Nagelsmann gute Wahl

FRANKFURT/MAIN: Der frühere DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff hält den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die richtige Wahl. «Julian ist einer der deutschen Toptrainer, ohne Zweifel», sagte der 55-Jährige im Podcast «TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle» von der Management-Konferenz Shift in München. «Jeder Experte weiß, dass er ein absolut vorbereiteter, guter Trainer ist.»

Fusion im Radsport: Teams von Vingegaard und Evenepoel in Gesprächen

'S-HERTOGENBOSCH: Im Radsport bahnt sich offenbar eine Fusion von zwei der größten und erfolgreichsten Teams an. Wie «Wielerflits» berichtet, befinden sich die Mannschaft Jumbo-Visma mit Tour-Sieger Jonas Vingegaard und Soudal Quick-Step mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel in fortgeschrittenen Gesprächen. Ein Abschluss der Fusion sei nur noch eine Frage der Zeit. Nach dpa-Informationen kursieren in Fahrerkreisen seit einigen Wochen Gerüchte über den Zusammenschluss. Schon im kommenden Jahr soll der Rennstall unter dem Namen Soudal-Visma fahren.

Taylor Swift bei NFL-Spiel - Dating-Gerüchte mit Spieler Kelce

KANSAS CITY: Pop-Superstar Taylor Swift (33) hat sich ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren mutmaßliches Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, trug bei dem NFL-Spiel in Kansas City am Sonntag, bei dem Kelce und sein Team gegen die Chicago Bears gewannen, eine Jacke in den Farben von Kelces Kansas City Chiefs und stand in einer Suite neben Kelces Mutter Donna. Auf Fotos und in online geteilten Videos ist zu sehen, wie Swift die Spieler anfeuert.

Seit Kelce im Juli sein Interesse an der vielfachen Grammy-Gewinnerin öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor zwei Monaten in seinem Podcast «New Heights», dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. «Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss», erklärte er. Vergangene Woche verglich der Footballspieler die Dating-Gerüchte in der «Pat McAfee Show» mit dem Kinderspiel stille Post, räumte aber ein, dass er Swift nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium «den Ball zugespielt» und sie zu seinem Spiel in demselben Stadion eingeladen habe. Obwohl Swift selbst öffentlich wenig über ihr Privatleben spricht, deuten viele ihren Besuch bei Kelces Spiel als Interessensbekundung.