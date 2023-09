Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.23 | Überblick

Nach Basketball-Triumph: Harting kritisiert deutsches Sportsystem

BERLIN: Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat nach dem historischen WM-Titel der deutschen Basketballer erneut deutliche Kritik am Potenzialanalysesystem (PotAS) geübt. «Wenn Basketballer jetzt vom BMI oder ähnlicher politischen Ebene eingeladen werden, dann muss das zwingend der Tod für das PotAs System sein», schrieb Harting am Sonntag beim Portal X (früher Twitter). Die Analyse ist Teil der Spitzensport-Reform, bei der die Fördergelder des Bundes künftig stärker anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt werden sollen. In der PotAS-Tabelle der Sommersportverbände liegt Basketball mit 46,94 Prozent allerdings auf dem 26. und damit letzten Platz.

Weltmeister Schröder rechnet mit Kritikern ab: «Können wegbleiben»

MANILA: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat nach dem Triumph von Manila über die Krönung seiner Generation gesprochen und mit seinen Kritikern abgerechnet. «Wir haben etwas geschafft, was noch keiner geschafft hat. Im Endeffekt will ich meinen Respekt, der Trainer seinen und meine Teammates ihren Respekt», sagte der 29 Jahre alte Schröder am Sonntag in der Pressekonferenz nach dem 83:77-Endspielsieg über Serbien. Er küsse die Herzen aller, die immer zu ihm gehalten haben. «Alle anderen können trotzdem wegbleiben», fügte Schröder mit bissigem Ton an.

Basketballer werden am Dienstag in Frankfurt empfangen

MANILA/FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Basketballer werden nach dem historischen WM-Gold von Manila am Dienstag in Frankfurt am Main empfangen. Dies bestätigte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Sonntag nach dem WM-Finale (83:77) gegen Serbien. Dennis Schröder und der gesamte Tross reisen mit Linienflügen von Manila über Abu Dhabi in die deutsche Heimat, wo es vom Frankfurter Flughafen direkt zum Sponsor ING gehen soll.

Golfer Long verpasst in Irland Premierensieg

STRAFFAN: Golfprofi Hurly Long hat seinen ersten Sieg auf der DP World Tour knapp verpasst. Der 28 Jahre alte Heidelberger verspielte am Sonntag im irischen Straffan nach einer schwächeren 72er-Schlussrunde seine Führung und wurde mit insgesamt 275 Schlägen als Zweiter noch von Sieger Vincent Norrman aus Schweden (274 Schläge) abgefangen. Long hatte vor dem letzten Tag der Irish Open noch an der Spitze des Leaderboards gelegen.

Erfolgreicher EM-Auftakt: Boll und Co. schlagen Außenseiter Finnland

MALMÖ: Rekord-Europameister Timo Boll und die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer haben ihr erstes Spiel bei der Team-EM in Malmö klar gewonnen. Die Titelverteidiger besiegten den Außenseiter Finnland am Sonntagabend mit 3:0. Nächster Gegner ist am Montag Polen.

Weghorst sorgt für Sieg der Niederlande

DUBLIN: Die Niederlande hat dank Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gemacht. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman setzte sich am Sonntagabend in der EM-Qualifikation mit 2:1 (1:1) in Irland durch. Griechenland, schärfster Konkurrent um Platz zwei, siegte mühelos 5:0 (2:0) gegen Gibraltar.

Siegemund verliert Doppel-Finale bei US Open

NEW YORK: Laura Siegemund hat ihren zweiten Doppel-Titel bei den US Open verpasst. Die 35 Jahre alte Schwäbin unterlag mit ihrer Spielpartnerin Vera Swonarewa am Sonntag im Finale des Grand-Slam-Turniers in New York mit 6:7 (9:11), 3:6 gegen Gabriela Dabrowski aus Kanada sowie die Neuseeländerin Erin Routliffe. «Wir haben gutes Tennis gespielt und die beiden haben etwas besser gespielt», gratulierte Siegemund. «Es war toll, wieder vor Fans zu spielen - nicht wie 2020.»

Rubiales über Rücktritt: «Das werde ich machen»

MADRID: Spaniens Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales hat nach dem Kuss-Skandal bei der WM in einem Interview angekündigt, von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Auf die Frage des Moderators Piers Morgan, ob er zurücktreten werde, sagte Rubiales: «Ja, das werde ich machen». Einen kurzen Ausschnitt des Interviews mit dem 46-Jährigen veröffentlichte Morgan am Sonntagabend beim Portal X (vormals Twitter). Das Gespräch soll laut Morgan an diesem Sonntag geführt worden sein. Die ganze Folge der Talkshow «Piers Morgan Uncensored» ist noch nicht ausgestrahlt worden. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale am 20. August die Spielerin Jennifer Hermoso gegen deren Willen auf den Mund geküsst.

Preuß dominiert bei Biathlon-Meisterschaft

RUHPOLDING: Franziska Preuß hat sich nach ihrer Wettkampf-Pause mit drei Siegen in drei Rennen bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften eindrucksvoll zurückgemeldet. Die frühere Weltmeisterin gewann in Ruhpolding nach dem Einzel und dem Sprint auch die Verfolgung am Sonntag. Zweite wurde mit gerade einmal 0,2 Sekunden Rückstand Sophia Schneider. Routinier Benedikt Doll hatte bereits zuvor überzeugt und die Verfolgung der Männer souverän für sich entschieden.

Erneute Pleite für Handball-Meister Kiel

KIEL: Titelverteidiger THW Kiel ist im Titelkampf der Handball-Bundesliga nach der zweiten Saison-Pleite innerhalb von drei Tagen schon früh unter Druck geraten. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag vor heimischer Kulisse der weiter ungeschlagenen MT Melsungen mit 30:35 (13:13) und hat nun schon vier Minuspunkte auf dem Konto. Am vergangenen Donnerstag hatte Kiel das Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt verloren.

Deutsche Frauen gewinnen erstes Spiel bei Tischtennis-EM

MALMÖ: Das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen ist mit einem klaren Sieg gegen England in die Mannschafts-Europameisterschaften in Malmö gestartet. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihr erstes Gruppenspiel am Sonntag in weniger als einer Stunde Spielzeit mit 3:0.

VfB schließt Geschäftsjahr mit 16,6 Millionen Euro Verlust ab

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat das zurückliegende Geschäftsjahr mit einem großen Verlust abgeschlossen. Das Defizit der AG lag bei 16,6 Millionen Euro, wie die Schwaben auf ihrer Mitgliederversammlung am Sonntag vermeldeten. Als Gründe führten die Verantwortlichen unter anderem den Stadionumbau und die immer noch spürbaren Folgen der Coronapandemie an.

Rassistischer Vorfall bei Oberliga-Duell in Backnang

BACKNANG: In der Oberliga Baden-Württemberg ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Beim 1:1 zwischen der TSG Backnang und dem 1. FC Normannia Gmünd am Samstag wurde ein Spieler von einem Zuschauer rassistisch beleidigt. Das bestätigten die beiden Fußballvereine auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch die «Rems-Zeitung» hatte darüber berichtet.

Olympiasieger Farah beendet Lauf-Karriere mit viertem Platz

NEWCASTLE: Der britische Lauf-Star Mo Farah hat zum Abschluss seiner großen Karriere eine Podiumsplatzierung verfehlt. Der 40 Jahre alte viermalige Olympiasieger wurde am Sonntag Vierter beim Great North Run in Newcastle. Farah beendete das Rennen über die 21,1 Kilometer lange Halbmarathon-Distanz 3:29 Minuten hinter Sieger Tamirat Tola aus Äthiopien. Der Marathon-Weltmeister des vergangenen Jahres gewann in 59:58 Minuten.

Kämna verpasst zweiten Vuelta-Erfolg knapp - Costa gewinnt Etappe

LEKUNBERRI: Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat seinen zweiten Sieg bei der 78. Auflage der Vuelta verpasst. Den 27-Jährigen stoppte ein Sturz kurz vor dem Ziel nicht, erst im Sprint scheiterte er hauchdünn als Zweiter im Ziel in Lekunberri. Nach den 158,3 Kilometern der 15. Etappe siegte der Portugiese Rui Costa, Santiago Buitrago kam auf Rang drei. Am vergangenen Sonntag hatte Kämna seinen ersten Vuelta-Erfolg gefeiert und damit jeweils einmal bei allen drei Grand Tours gewonnen.

Von Bredow-Werndl gewinnt auch zweites Dressur-Gold bei EM

RIESENBECK: Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Europameisterschaft in Riesenbeck auch das zweite Einzel-Gold gewonnen. Die 37-Jährige aus dem bayrischen Tuntenhausen sicherte sich am Sonntag mit Dalera in der Kür Platz eins und verteidigte damit nach dem Grand Prix Special am Freitag auch den zweiten EM-Titel.

WM-Gold für Ruderer Zeidler

BELGRAD: Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der WM in Belgrad das ersehnte Gold beschert. Mit seinem Sieg im Einer-Endlauf gelang dem 27 Jahre alten Münchener der dritte WM-Triumph nach 2019 und 2022. Dank einer überzeugenden Vorstellung verwies der Titelverteidiger den Niederländer Simon van Dorp und den Neuseeländer Thomas Mackintosh am Sonntag auf die Plätze zwei und drei. Damit endete das lange Warten auf die erste DRV-Medaille in den 14 olympischen Wettkampfklassen. Mit dem Männer-Doppelvierer, dem Achter und dem Einer hatten sich nur drei Boote für den Endlauf qualifiziert.

Ironman: WM-Silber für Lange nach Aufholjagd

NIZZA: Patrick Lange hat bei der Premiere der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza den zweiten Platz belegt. Der 37 Jahre alte Hawaii-Champion von 2017 und 2018 zeigte am Sonntag ein großartiges Rennen und vor allem seine Klasse nach den 3,86 Kilometern Schwimmen und 180,2 Kilometer Radfahren beim abschließenden Laufen über 42,2 Kilometer. Lange musste sich lediglich dem Franzosen Sam Laidlow, WM-Zweiter von 2022, geschlagen geben. Dritter wurde der Däne Magnus Ditlev.

Keßler sagt DFB für Geschäftsführer-Posten ab

FRANKFURT/MAIN: Auf der Suche nach einem neuen Sport-Geschäftsführer hat der Deutsche Fußball-Bund eine Absage von Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler erhalten. «Ich habe mich letzte Woche entschlossen, mich von den Gesprächen zurückzuziehen und möchte meine derzeitige Rolle mit ganzem Herzen weiterführen», sagte die 35-Jährige am Sonntag. Keßler ist derzeit Abteilungsleiterin bei der Europäischen Fußball-Union UEFA und sollte beim DFB einen Teil der früheren Aufgaben von Oliver Bierhoff übernehmen.

Völler zu Flick-Rauswurf: Mussten verantwortlich handeln

DORTMUND: DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht den Rauswurf von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick als zwingende Konsequenz der sportlichen Misere. «Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen», sagte Völler am Sonntag. Der Deutsche Fußball-Bund habe nach dem 1:4 gegen Japan am Samstag «verantwortlich handeln» müssen. Flick habe sich zwar in den vergangenen Monaten «aufgerieben», aber die Wende zum Positiven nicht geschafft.

Schröder zum wertvollsten Spieler der Basketball-WM gewählt

MANILA: Deutschlands Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder ist zum wertvollsten Spieler der Basketball-WM gewählt worden. Das Ergebnis des Journalistenvotings gab der Weltverband Fiba am Sonntag im Anschluss an den 83:77-Finalsieg der Deutschen über Serbien in Manila bekannt. Der 29 Jahre alte Spielmacher folgt mit der begehrten Auszeichnung auf Größen wie Shaquille O'Neal (1994), Dirk Nowitzki (2002), Pau Gasol (2006) und Kevin Durant (2010). Vor vier Jahren war der Spanier Ricky Rubio zum besten Spieler gewählt worden.

Deutsche Basketballer holen WM-Gold im Finale gegen Serbien

MANILA: Deutschlands Basketballer sind erstmals Weltmeister. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Sonntag in Manila das Finale gegen Serbien mit 83:77 (47:47) und feierte damit den größten Erfolg einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft überhaupt. 30 Jahre nach dem EM-Titel im eigenen Land krönte die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert ein beeindruckendes Turnier ohne Niederlage. Bester deutscher Werfer vor 12.022 Zuschauern war Schröder mit 28 Punkten.

Motorrad-WM in Italien: Tulovic stürzt bei hohem Tempo

MISANO: Der deutsche Motorradpilot Lukas Tulovic ist beim Grand Prix von San Marino und der Riviera di Rimini durch einen Sturz ausgeschieden. Im Rennen der Moto2-WM stürzte der 23 Jahre alte Eberbacher in der letzten Runde, nachdem er am Sonntag bei mehr als 200 Kilometern pro Stunde mit einem Gegner kollidiert war. Beim Sturz zog sich der Moto2-Europameister jedoch keine schweren Verletzungen zu.

Punkte wären für Tulovic aber auch ohne den Zwischenfall in der finalen Runde nicht drin gewesen. Von Startplatz 24 aus fuhr der Deutsche das gesamte Rennen außerhalb der Top 15. Im Gesamtklassement wird Tulovic nach zwölf Renn-Wochenenden auf der 21. Position geführt. Der Sieg im Rennen der Moto2-Klasse ging an den Spanier Pedro Acosta, der damit die Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen konnte.

Das Rennen der MotoGP entschied der Spanier Jorge Martin für sich. Der Ducati-Pilot gewann bereits das Sprintrennen am Samstagnachmittag, nachdem er sich im Qualifying die Pole-Position gesichert hatte. Damit stellte Martin die Maximalpunktzahl sicher und verringerte den Rückstand im Gesamtklassement auf den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati), der das Rennen der Königsklasse hinter Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) auf dem dritten Platz beendete.

Finale für die Friedensfahrt mit rund 200 Radsportlern in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Das legendäre Radrennen Friedensfahrt lebt als European Peace Ride (EPR) weiter. Am Sonntagnachmittag erreichten die rund 200 Teilnehmer nach drei Tagen den Zielort Chemnitz. Um den Sieg geht es bei dem Rennen nicht, EPR ist kein Wettrennen. Im übertragenen Sinne haben hier alle im Feld das Gelbe Trikot an. Mit der Friedensfahrt soll vielmehr für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz im Jahr 2025 geworben werden. Auch 2021 und 2022 hatte es die Fahrt gegeben.

Das Rennen für Hobbysportler war am Freitag auf der Altstadtbrücke zwischen Görlitz und seiner polnischen Nachbarstadt Zgorzelec gestartet worden. Die erste Etappe führte über 138 Kilometer nach Mladá Boleslav in Tschechien. Am zweiten Tag betrug die Distanz bis zum Zielort Plzen 183 Kilometer. So viele Kilometer waren auch am Sonntag bis Chemnitz zurückzulegen. Mit 2600 Höhenmeter wurde den Radsportlern noch einmal alles abverlangt.

Laut Veranstalter nahmen Radsportfans aus Deutschland, Polen, Österreich und Tschechien teil, darunter 32 Frauen. Bis 2025 will die Friedensfahrt den Frauenanteil auf 50 Prozent steigern. Die Schirmherrschaft lag dieses Mal in den Händen von Carsten Schneider (SPD), dem Ostbeauftragen der Bundesregierung. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) gaben den Startschuss.

Das grenzüberschreitende Rennen erinnert auch an die Internationale Friedensfahrt, die 2006 zum letzten Mal ausgetragen wurde und als das bekannteste Amateurradrennen einst die drei Hauptstädte Warschau, Prag und Ostberlin verband. Es wurde 1948 ins Leben gerufen, um zur europäischen Verständigung beizutragen. Auch Teams aus dem Westen nahmen teil.

Flick leitet öffentliches Training - Völler: Wir stellen uns

WOLFSBURG: Hansi Flick hat am Sonntagvormittag wie geplant das öffentliche Training der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Gelände des VfL Wolfsburg geleitet. «Wir haben uns das alle sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit allen Spielern und allen Trainern hier sind und uns hier stellen», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler in einer Durchsage an die anwesenden Fans am Morgen nach dem heftigen 1:4 gegen Japan zum Start in die EM-Saison.

Flick nicht mehr Bundestrainer - DFB zieht Konsequenzen

WOLFSBURG: Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Der Deutsche Fußball-Bund trennte sich am Sonntag von dem 58-Jährigen, der Verband zog die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Auswahl interimsweise betreuen.

US-Basketballer nach Niederlage gegen Kanada ohne Medaille

MANILA: Die Basketball-Stars der USA haben zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland auch die Bronzemedaille bei der WM in Asien verspielt. Im Spiel um Platz drei verlor das Team von Cheftrainer Steve Kerr mit 118:127 (111:111, 56:58) nach Verlängerung gegen Kanada und beendet das Turnier somit als Vierter. Die Kanadier hingegen erspielten sich am Sonntag in Manila angeführt von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte, zwölf Assists) und Topverteidiger Dillon Brooks (39 Zähler) die erste Medaille bei einer WM überhaupt.

Effenberg zur DFB-Krise: «Neuer Trainer muss kommen»

BERLIN: Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich angesichts der Krise im DFB-Team für eine Trennung von Bundestrainer Hansi Flick ausgesprochen. Er glaube, «dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss», sagte der 55-Jährige in der Talkshow «Doppelpass» des TV-Senders Sport1 am Sonntag.

Nationalteam reitet in Kanada auf Platz zwei

CALAGARY: Die deutsche Springreiter-Nationalmannschaft hat beim Turnier im kanadischen Spruce Meadows den zweiten Platz belegt. Das Quartett um den erfahrenen Hans Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Elysium musste sich am Samstag (Ortszeit) bei der Veranstaltung in der Nähe von Calgary nur Irland geschlagen geben. Auf Platz drei kam Kanada. Dreher lieferte das beste Ergebnis des Teams und kassierte in den zwei Runden wegen Zeitfehlern nur zwei Strafpunkte. Zur deutschen Mannschaft gehörten zudem die in Belgien lebende Kendra Claricia Brinkop mit In Time, Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy und Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet, die jeweils vier Strafpunkte hatten.

Deutsche Turner-Riegen für WM in Antwerpen stehen fest

HEIDELBERG/FRANKFURT: Die deutschen Riegen für die Turn-Weltmeisterschaften vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen stehen fest. Bei den Frauen nominierte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Sonntag die mehrmalige WM-Medaillengewinnerin Pauline Schäfer-Betz, die frühere Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski, Karina Schönmaier, Lea Quaas (alle Chemnitz), die Kölnerin Sarah Voss sowie die Stuttgarterin Meolie Jauch. Bei den Titelkämpfen in Belgien geht es auch um die Olympia-Qualifikation für Paris 2024. Eine Turnerin auf der Liste wird allerdings nur als Ersatz mit ins Nachbarland fahren.

US-Open-Siegerin Gauff schwärmt über Williams-Schwestern: «Eine Ehre»

NEW YORK: Der amerikanische Tennisstar Coco Gauff hat nach dem Titelgewinn bei den US Open die Bedeutung der Legenden Venus und Serena Williams für den eigenen Werdegang hervorgehoben. «Sie sind der Grund, warum ich diese Trophäe habe. Sie haben mir erlaubt, an diesen Traum zu glauben, als ich aufwuchs», sagte die 19-Jährige nach dem Finalsieg beim Grand-Slam-Turnier in New York. «Es gab nicht viele schwarze Tennisspielerinnen, die den Sport dominiert haben - nur sie. Sie haben den Traum glaubhaft gemacht.»