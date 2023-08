Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.23 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Mit Platzrekord zum Ryder Cup: Hovland siegt auf PGA-Tour

OLYMPIA FIELDS: Norwegens Golfstar Viktor Hovland hat mit einer überragenden 61-Finalrunde das zweite Turnier der millionenschweren FedExCup-Playoffs gewonnen und damit einen Platzrekord im Olympic Fields Country Club aufgestellt. Der 25-Jährige aus Oslo setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in der Nähe von Chicago mit einem Gesamtergebnis von 263 Schlägen vor Scottie Scheffler aus den USA und dem Engländer Matt Fitzpatrick (beide 265) durch. Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (268) beendete die mit 20 Millionen US-Dollar (18,39 Millionen Euro) dotierte Veranstaltung auf dem vierten Rang. Für seinen zweiten Erfolg auf der US-Tour kassierte Hovland ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar (3,31 Millionen Euro).

Medienberichte: Stuttgart an Frankfurts Jakic interessiert

STUTTGART/FRANKFURT: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung des Kroaten Kristijan Jakic vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt interessiert. Die Schwaben würden über eine Leihe mit anschließender Kaufoption nachdenken, berichteten der «Kicker» und Sky am Montag. Der 26-jährige Jakic ist defensiv flexibel einsetzbar, kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr spielen. Er war im Sommer 2021 von Dinamo Zagreb zur Eintracht gewechselt. Seitdem bestritt er insgesamt 75 Pflichtpartien für die Hessen. Der Vertrag des fünfmaligen Nationalspielers läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

ZDF mit sehr guter TV-Quote beim WM-Finale - Positive ARD-Bilanz

HAMBURG: Das WM-Finale der Fußballerinnen aus Spanien und England hat dem ZDF zum Abschluss des Turniers in Australien und Neuseeland noch einmal eine sehr gute Quote beschert. Nach Angaben der AGF Videoforschung sahen am Sonntagmittag 5,378 Millionen Menschen die Live-Übertragung vom 1:0-Triumph der Spanierinnen gegen die Europameisterinnen. Nur der ARD-«Tatort» am Abend hatte am Sonntag mehr Zuschauerinnen und Zuschauer (5,621 Millionen). Der Marktanteil der Fußball-Übertragung war mit 41,8 Prozent hingegen Tages-Spitze.

Watzke und Holzer wünschen sich neuen DFL-Investorenprozess

FRANKFURT/MAIN: Hans-Joachim Watzke als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga und Eintracht Frankfurts Aufsichtsratsboss Philip Holzer wünschen sich einen neuen Versuch, Investoren für die DFL zuzulassen. «Wir könnten versuchen, den nächsten Anlauf zu nehmen, ohne ideologische Grenzen. Das würde ich allen empfehlen», sagte Watzke im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Ich kann es der Bundesliga nur wünschen», sagte Holzer im «Kicker»-Interview (beide Montag) zum selben Thema. Im Mai war dafür keine notwendige Zweidrittelmehrheit der 36 deutschen Proficlub zustande gekommen.

«Gazzetta dello Sport»: Wechsel von Pavard zu Inter rückt näher

MÜNCHEN: Der Abschied von Benjamin Pavard (27) vom FC Bayern München deutet sich angeblich immer mehr an. Wie die «Gazzetta dello Sport» am Montag schrieb, ist sich Inter Mailand mit dem französischen Fußball-Nationalspieler einig. Die Italiener sollen für den noch bis zum Sommer 2024 an den FC Bayern gebundenen Verteidiger ihr Angebot auf 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhöht haben. Sollte für Inter alles nach Plan laufen, könnte Pavard schon Mitte der Woche zu den medizinischen Untersuchungen in Mailand erwartet werden.

Weltmeisterin Hermoso weist Kritik an Kuss von Verbandsboss zurück

MADRID: Nach dem Wirbel um den Kuss von Verbandspräsident Luis Rubiales bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale im australischen Sydney hat die spanische Fußball-Nationalspielerin Jennifer Hermoso die kritischen Kommentare zurückgewiesen. «Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft», teilte sie mit. Die Stellungnahme von Hermoso wurde vom spanischen Verband RFEF am späten Sonntagabend an einige Medien geschickt und unter anderem von der Nachrichtenagentur Europa Press veröffentlicht.

Handball-Star Schmid sicher: EM wird «alles in den Schatten stellen»

MANNHEIM: Andy Schmid freut sich auf die Europameisterschaft in seiner früheren sportlichen Heimat. Auch der deutschen Handball-Nationalmannschaft traut er eine Menge zu, wenn eine Dynamik im Land entsteht.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Andy Schmid ist schon jetzt von einem Erfolg der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland überzeugt. «Diese EM wird den größten Wert für die Sportart Handball seit der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland haben. Damals wurden Maßstäbe gesetzt und die werden jetzt um ein Vielfaches nach oben geschoben», sagte der frühere Weltklasse-Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen in einem Interview des «Mannheimer Morgen». Schmid ist «davon überzeugt, dass diese EM alles in den Schatten stellen wird, was es jemals zuvor im Handball gegeben hat».

Der fünfmal zum wertvollsten Bundesliga-Spieler gewählte Schmid trifft mit der Schweiz im EM-Eröffnungsspiel auf Deutschland. Der Auswahl des Gastgebers traut er «alles und nichts» zu. «Die Deutschen im eigenen Land - da kann solch eine Dynamik entstehen, dass sie auf einer Euphoriewelle zum Titel reiten», sagte der 39-Jährige, der aktuell beim HC Kriens-Luzern unter Vertrag steht.

Allerdings hänge alles an zwei, drei Spielern wie Torwart Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr. «Diese zwei Säulen brauchen die Deutschen, darüber hinaus müssen noch ein, zwei Spieler über sich hinauswachsen. Und wenn wir ehrlich sind, wäre es ganz gut, wenn Bundestrainer Alfred Gislason noch einmal in Kiel vorbeifährt und bei Hendrik Pekeler klingelt, um ihn für die EM zu gewinnen», sagte Schmid, der von 2010 bis 2022 für die Löwen spielte und mit den Mannheimern zweimal deutscher Meister wurde.

Mehr als 200 Menschen in Dino-Kostümen rennen in den USA um die Wette

AUBURN: Mehr als 200 Menschen in aufblasbaren Dinosaurier-Kostümen sind bei einem Wettbewerb im US-Bundesstaat Washington um die Wette gerannt. Bei dem nach Veranstalter-Angaben größten T-Rex-Rennen der Welt trafen sich von Freitag bis Sonntag (Ortszeit) Teilnehmer aus dem ganzen Land in orangefarbenen T-Rex-Kostümen auf der Pferderennbahn Emerald Downs in Auburn.

Am Ende eines knappen Final-Laufs bei der T-Rex World Championship Races durfte Ocean Kim die Siegertrophäe entgegennehmen. Doch es war ein knapper Sieg: Da Kim mit zwei anderen Teilnehmern fast zeitgleich über die Ziellinie gerannt war, brachte erst eine Analyse auf einem großen Bildschirm Gewissheit.

Ex-Bundesligatrainer Wolf neuer Direktor beim DFB

FRANKFURT/MAIN: Der frühere Bundesligatrainer Hannes Wolf wird beim Deutschen Fußball-Bund Direktor für den Bereich Nachwuchs, Training und Entwicklung. Der 42-Jährige bleibt zugleich U20-Trainer und wurde am Montag in Frankfurt/Main vorgestellt. Wolf führt für die Nachwuchsförderung ein Kompetenzteam an, dem auch die früheren Nationalspieler Sandro Wagner (35) und Hanno Balitsch (42) angehören. «Er ist ein wichtiger Baustein für die neue Struktur, die wir uns geben wollen für den sportlichen Bereich», sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Vorstellung.