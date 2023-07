Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Hülkenberg setzt Team unter Druck: «In der Pflicht»

BUDAPEST: Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg und sein Haas-Team verlassen auch Ungarn mit leeren Händen. Der Rheinländer macht Druck und nennt ein Vorbild.

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat nach der nächsten Renn-Enttäuschung ein höheres Entwicklungstempo bei seinem Haas-Team angemahnt. «Die Ingenieure sind da in der Pflicht», sagte der 35-Jährige nach Platz 14 beim Großen Preis von Ungarn. Hülkenberg verwies auf die jüngsten Erfolge des McLaren-Teams, das zu Saisonbeginn noch hinter Haas am Ende des Feldes lag. Nach massiven Updates am Auto fuhr der Brite Lando Norris zuletzt in Silverstone und Budapest jeweils auf Platz zwei.

«Das ist brutal beeindruckend, das schlägt Wellen. Das muss unser Vorbild sein, dass da was geht», sagte Hülkenberg bei Sky über die deutlichen Fortschritte bei McLaren. Dagegen konnte der Rheinländer zuletzt zwar oft mit starken Ergebnissen in der Qualifikation überzeugen, fiel in den Rennen aber oft weit hinter die Punkteplätze zurück.

«So ist es im Moment bei uns. Wir können nichts anderes machen, als weiter am Auto zu arbeiten und zu versuchen, unsere Probleme zu lösen», sagte Haas-Teamchef Günter Steiner. Andere könnten ihr Tempo steigern, seinem Team gelinge dies derzeit nicht, räumte der Italiener ein.