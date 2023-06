Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.23 | Überblick

Mit deutschem Trikot zur Tour: Buchmann nach Solosieg glückselig

BAD DÜRRHEIM: Emanuel Buchmann freut sich auf seinen Start mit dem deutschen Meistertrikot bei der Tour de France. «Es ist natürlich ein super Gefühl», sagte der Tour-Vierte von 2019 nach seinem nationalen Triumph am Sonntag. «Das Trikot gibt natürlich auch ein bisschen Extra-Motivation. Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine riesige Sache», fügte er hinzu. Bei der am Samstag im spanischen Bilbao beginnenden Frankreich-Rundfahrt geht das Leichtgewicht beim Team Bora-hansgrohe als Helfer seines australischen Kollegen Jai Hindley ins Rennen.

Am Sonntag hatte der 30 Jahre alte Buchmann nach einer beeindruckenden Solo-Fahrt von mehr als 70 Kilometern zum zweiten Mal nach 2015 den deutschen Meistertitel eingefahren. Die Plätze zwei und drei belegten Nico Denz sowie Maximilian Schachmann und machten damit den Dreifach-Erfolg des deutschen Teams perfekt.

«Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bergfahrer gewinnt, aber er war einfach der stärkste», sagte der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann, der nicht unter die Top 35 gekommen war. «Das war kein La-Paloma-Rennen», fügte der Fahrer vom UAE-Team über den Kurs, der «nicht einfach» gewesen sei, hinzu.

Zuletzt hatte der 30 Jahre alte Buchmann im Januar 2020 auf Mallorca gewonnen. Seitdem lief nicht mehr allzu viel zusammen, immer wieder wurde er von Stürzen, Krankheiten und Corona-Auszeiten zurückgeworfen.

Ecclestone kritisiert Nachfolger wegen US-Kurses der Formel 1

BERLIN: Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat die aktuellen Besitzer der Motorsport-Königsklasse wegen deren Kurses auf dem US-Markt scharf kritisiert. Der 92-Jährige war nach der Übernahme von Liberty Media 2017 als Geschäftsführer abgelöst worden. Ecclestone hatte auch versucht, mit der Formel 1 in den USA Geld zu verdienen, unter seiner Führung konnte sich die Rennserie dort aber nicht etablieren. In diesem Jahr tritt die Formel 1 dreimal - Miami, Austin und Las Vegas - in den USA an.

Im Mai in Miami seit deutlich geworden, «dass die F1-Vermarkter nur noch auf den US-Markt fixiert sind. Die Präsentation ähnelte eher einer Oscar-Verleihung als einem großen Sport-Event, das seine Wurzeln nun mal - anders als Football - in Europa hat», sagte Ecclestone der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Montag). Er habe nicht gewusst, «ob ich weinen oder lachen sollte. Er war ein Witz.» Er warf den aktuellen Besitzern vor, «krampfhaft alles für die US-Anhänger» zu tun. «Auch wenn man dabei riskiert, die Wurzeln zu verbrennen.»

Unter anderem durch die Serie «Drive to survive» des Streamingdienstes Netflix hat die Formel 1 Fans weltweit und vor allem in den USA gewonnen. Zudem versuchen die neuen Bosse, die Rennserie zugänglicher zu machen und unter anderem via sozialer Netzwerke, die für Ecclestone auch nie eine Rolle spielten, das Interesse zu wecken.