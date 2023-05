Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.23 | Überblick

Zverev wieder bester Deutscher in Tennis-Weltrangliste

PARIS: Alexander Zverev hat zum Start der French Open wieder die Position als bester Deutscher in der Tennis-Weltrangliste übernommen. Mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Genf wahrte der Olympiasieger Platz 27 und liegt wieder vor Jan-Lennard Struff. Der 33 Jahre alte Warsteiner rutschte um zwei Ränge auf Position 28. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten ATP-Ranking hervor.

Erstmals seit August 2016 war Zverev zuletzt nicht mehr der am höchsten platzierte deutsche Profi gewesen. Bei den French Open startet der 26-Jährige am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris ins Turnier.

An der Spitze der Herren-Weltrangliste gab es keine Veränderungen. Carlos Alcaraz aus Spanien steht weiter auf der Top-Position vor dem Russen Daniil Medwedew und Novak Djokovic aus Serbien.

In der Damen-Weltrangliste ist Tatjana Maria auf Position 67 vor der in Paris bereits ausgeschiedenen Jule Niemeier als 76. die bestplatzierte deutsche Spielerin.