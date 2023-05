Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Russen-Rückkehr: Expertin Schenk kritisiert Athleten Deutschland

FRANKFURT/MAIN: Für die frühere Sportfunktionärin und Menschenrechtsexpertin Sylvia Schenk ist die Forderung der Vereinigung Athleten Deutschland nach einem Kollektivausschluss russischer Sportler von internationalen Wettkämpfen nicht überzeugend. «Das ist die öffentlich propagierte Meinung. Dafür braucht es keinen Mut», sagte die 70 Jahre alte Juristin der Deutschen Presse-Agentur.

Nach ihrer Kenntnis hätten die deutschen Athleten bei der Konsultation des IOC mit den Athletenvertretungen nichts gesagt. «Es wurde nicht versucht, Athleten aus anderen Ländern zu überzeugen», sagte Schenk. «Allein auf dem deutschen Markt unterwegs zu sein, im Rahmen der Schwarz-Weiß-Diskussion, bringt zwar Schlagzeilen, hilft aber in der Sache nicht, noch nicht einmal der eigenen Position.» Da sei die Vereinigung sehr von der deutschen Debatte geprägt. «Nein, so ist die Welt nicht», sagte Schenk.

Wenn Athleten Deutschland wolle, dass es anders läuft, müsse der Verein in die internationale Debatte gehen, Allianzen schmieden und sich mit dem IOC auseinandersetzen. «Wer nur pauschal ausschließen will und sich nicht mit den Gegenargumenten auseinandersetzt, gestaltet nicht», meinte Schenk. «Der deutsche Sport hat sich im Grunde aus dem internationalen Sport abgemeldet, auch Athleten Deutschland.»

Ferrari-Star Leclerc sieht viel Arbeit: «Ziemlich weit hintendran»

BAKU: Vizeweltmeister Charles Leclerc hat wenig Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder in den Formel-1-Titelkampf eingreifen zu können. «Wir haben alles gemacht, alles versucht, aber die Wahrheit ist: Wir sind nicht schnell genug. Wir haben einfach nicht genug Leistung», sagte der Ferrari-Fahrer nach seinem dritten Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan.

Der 25-Jährige bescherte der Scuderia am Sonntag im vierten Saisonlauf endlich den ersten Podestplatz der Saison. «Wir sind vielleicht ein bisschen näher gekommen, aber sind immer noch ziemlich weit hintendran bei der Renngeschwindigkeit», sagte der Monegasse: «Über 51 Runden können wir nichts machen. Wir hätten einfach nichts besser machen können.» Zwar sicherte sich Leclerc die ersten Startplätze für das Hauptrennen und den Sprint, musste sich aber dann jeweils von den dominanten Red Bull überholen lassen.

«Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns, was die Geschwindigkeit angeht», sagte Leclerc. Der Mexikaner Sergio Perez gewann in Baku beide Läufe und liegt in der WM-Wertung nur noch sechs Punkte hinter Weltmeister Max Verstappen. Leclerc ist Sechster. «Es ist gut, ein paar Punkte zu holen», sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger und fügte direkt an: «Wir müssen extrem hart arbeiten, um wieder mit diesen Jungs kämpfen zu können.»

Formel-1-Herausforderer Perez: «Natürlich will ich den Titel»

BAKU: Der Titelkampf in der Formel 1 ist ein Teamduell. Sergio Perez fordert Weltmeister Max Verstappen heraus. In Baku wurde erneut klar: Niemand kann die Red-Bull-Fahrer angreifen.

Nach zwei Siegen in vier Rennen rückt der Gewinn der Weltmeisterschaft für Formel-1-Herausforderer Sergio Perez immer mehr in den Fokus. «Natürlich will ich den Titel gewinnen - aber Max will das auch», sagte der Mexikaner nach seinen Triumphen beim Großen Preis von Aserbaidschan. In Baku gewann der 33-Jährige am Wochenende sowohl den Grand Prix als auch den Sprint. Damit setzte Perez seinen Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen gehörig unter Druck und liegt in der Gesamtwertung nur noch sechs Punkte hinter dem Titelverteidiger aus den Niederlanden.

«Wir werden so hart gegeneinander kämpfen, wie wir es nur können, aber ich denke, mit einem hohen Level an Respekt», sagte Perez. Die Red-Bull-Autos sind der Konkurrenz weit voraus, viel deutet früh in der 23 Rennen langen Saison darauf hin, dass die Stallrivalen den Gewinn der Meisterschaft unter sich ausmachen werden. «Checo zeigt bisher richtig starke Leistungen, er fühlt sich gut und selbstbewusst im Auto», lobte Verstappen seinen Teamgefährten: «Wir als Team genießen das und haben eine gute Zeit. Man muss anerkennen und schätzen, was er leistet. Genau das ist heute passiert.»

Während der 25 Jahre alte Verstappen seinen dritten Formel-1-Titel nacheinander gewinnen kann, geht es für Routinier Perez um WM-Trophäe Nummer eins. «Wir pushen uns gegenseitig sehr hart, das Level ist extrem hoch», sagte Perez. Zum nächsten Duell dürfte es schon am kommenden Sonntag kommen, dann macht die Formel 1 in Miami im US-Bundesstaat Florida Station. Verstappen rechnet mit einem langen Kampf. «Es geht um Beständigkeit, denn es ist noch eine sehr lange Saison mit vielen verschiedenen Strecken», sagte der Champion.