Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Eishockey-Nationalteam wohl weiter mit Stanley-Cup-Sieger Sturm

MÜNCHEN: Für NHL-Profi Nico Sturm und das deutsche Nationalteam hat der Ellbogencheck aus dem WM-Testspiel gegen Österreich gegen den Kopf des Stanley-Cup-Siegers wohl keine Konsequenzen. Beim Deutschen Eishockey-Bund ging man am Montag davon aus, dass der Angreifer der San Jose Sharks auch im Aufgebot für die nächsten Testspiele am Freitag und Samstag in der Slowakei steht. Dies gilt auch für Stürmer Dominik Bokk von den Löwen Frankfurt. Bokk war nach einer Blessur beim 2:3 nach Penaltyschießen am Samstag gegen Österreich geschont worden. In diesem Spiel hatte Sturm, der im vergangenen Sommer mit Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen hatte, einen Ellbogencheck eingesteckt und war danach als Vorsichtsmaßnahme nicht mehr zum Einsatz gekommen. Beide Stürmer sollen aber weiter dem vorläufigen WM-Kader angehören, der am Dienstag von Bundestrainer Harold Kreis nur punktuell verändert wird.

Langlauf-Star Klaebo steigt aus Nationalmannschaft aus

OSLO: Der fünfmalige Langlauf-Olympiasieger Johannes Klaebo ist nicht mehr Mitglied der norwegischen Nationalmannschaft. In einer Presseerklärung begründete der 26-Jährige seinen Ausstieg mit den Ereignissen der vergangenen Wochen rund um den norwegischen Skiverband und die Nationalmannschaft. Auch wegen des Ausstieges eines langjährigen Großsponsors wurde der Etat für die Langlauf-Sparte gekürzt, wodurch nur noch 20 statt 24 Läufer Teil der Auswahl werden. «Mit meinem Rücktritt kann der Skiverband seine Kosten reduzieren und stattdessen Geld für andere Athleten ausgeben. Ja, jetzt müssen sie auch nicht mehr für meine Höhenlager bezahlen», wurde Klaebo in der Pressemitteilung zitiert. Der Rückzug aus der Auswahl bedeute aber nicht das Ende seiner Langlauf-Karriere.

Schwangere Läuferin Krause hat Angst vor sportlichem Neustart

FRANKFURT/MAIN: Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause erwartet Anfang Mai ihr erstes Kind. Obwohl die 30 Jahre alte Leichtathletin vom Verein Silvesterlauf Trier während der Schwangerschaft weiter trainiert hat, plagen sie Zweifel, wie sich ihre Lauf-Karriere noch entwickeln wird. «Ich habe Ängste, wie es sportlich weitergeht, wie sich mein Körper verändert, wie ich alles unter einen Hut kriege», schreibt Krause in einer Kolumne für das Portal «web.de», die am Montag veröffentlicht wurde. «Ich habe auch Angst vor der Geburt, vor den Nachwehen, vor dem Wiedereinstieg.» Ungewiss sei für sie auch, wie es wirtschaftlich für sie weitergehen werde.

Medien: FC Chelsea vor Einigung mit Pochettino

LONDON: Beim kriselnden FC Chelsea rückt eine Verpflichtung von Trainer Mauricio Pochettino (51) Berichten zufolge näher. Nach Informationen des gut vernetzten Transfermarkt-Fachmanns Fabrizio Romano sollen die Gespräche mit dem früheren Tottenham-Coach in dieser Woche in die entscheidende Phase gehen. Auch die britische Zeitung «Telegraph» und die spanische «Marca» berichteten von einer bevorstehenden Einigung. Chelsea hatte sich Anfang April von Trainer Graham Potter getrennt. Bis zum Ende der Saison soll der frühere Frank Lampard das Team betreuen. Unter dem Ex-Profi verloren die Blues jedoch ihre ersten vier Pflichtspiele und haben praktisch keine realistische Chance mehr auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Nachdem Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann und der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique bei Chelsea aus dem Rennen sind, gilt Pochettino als Topfavorit auf das Traineramt an der Stamford Bridge.

Nach Spielabbruch in Zwickau: Tatverdächtiger identifiziert

ZWICKAU: Die Polizei hat den Tatverdächtigen nach der Bierdusche gegen Schiedsrichter Nicolas Winter, die zum Spielabbruch der Drittliga-Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen führte, identifiziert. Das teilte die Polizei Sachsen mit. Gegen den Mann, der laut Angaben von FSV-Vorstandssprecher Frank Fischer ein Sponsor des Fußball-Vereins sein soll, werde nun wegen Körperverletzung ermittelt, hieß es von der Polizei. Auch der Verein kündigte Konsequenzen gegen den Mann an. In einem auf die Situation folgenden Gerangel sei es zudem zum Übergriff auf einen Essener Spieler gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Auch hier ermittelte die Polizei den Tatverdächtigen und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Das Spiel war am Sonntag in der Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen worden.

Fans stürmen Spielfeld in Piräus - Olympiakos drohen harte Strafen

ATHEN: Das Fußball-Spitzenspiel zwischen Olympiakos Piräus und AEK Athen (1:3) ist am späten Sonntagabend von schweren Ausschreitungen überschattet worden. Unmittelbar nach dem dritten Tor für die Gäste in der 91. Minute ging der Besitzer von Olympiakos, der Reeder Evangelos Marinakis (55), auf das Spielfeld und protestierte gegen die Entscheidungen der Schiedsrichter, wie im Fernsehen zu sehen war. Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, stürmten Dutzende aufgebrachte Olympiakos-Fans aus der Kurve der Ultras heraus das Spielfeld. Die Polizei setzte massiv Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcke ein, um Schlimmeres abzuwenden, wie der staatliche Rundfunk zeigte. Olympiakos drohen jetzt hohe Geldstrafen, der Abzug von Punkten und Heimspiele ohne Zuschauer.

«Kicker»: Bayern wollten Schmeichel als Neuer-Ersatz holen

BERLIN: Der FC Bayern München hatte einem Medienbericht zufolge ursprünglich eine Verpflichtung von Kasper Schmeichel als Ersatz für den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer geplant. Wie der «Kicker» berichtete, war der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem Dänen in den Verhandlungen schon sehr weit und wollte dem 36-Jährigen ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen. Der Keeper von OGC Nizza wäre demnach sofort bereit gewesen, nach München zu wechseln - für ein halbes Jahr, das hätte der erwarteten Ausfallzeit von Neuer entsprochen. Statt Schmeichel verpflichteten die Bayern den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer vom Ligakontrahenten Borussia Mönchengladbach.

Edmonton gleicht Serie gegen Kings aus - Draisaitl trifft doppelt

LOS ANGELES: Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Am Sonntag (Ortszeit) setzten sich die Oilers mit 5:4 (0:3, 3:0, 1:1) nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings durch und glichen die Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Nachdem die Oilers ihr erstes Heimspiel in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren hatten, haben sie sich nun den Heimvorteil zurückgeholt. Ein Erfolgsgarant war dabei auch Draisaitl. Der 27-jährige Angreifer traf nach einer schwächeren dritten Partie zweimal, durch einen Doppelpack glich Draisaitl die Partie im zweiten Drittel zum 3:3 aus. Zudem bereite der gebürtige Kölner zuvor den 1:3-Anschlusstreffer vor. Die Serie wechselt nun wieder zurück nach Edmonton, wo am Dienstag (Ortszeit) die fünfte Partie ansteht.

Warriors gleichen trotz Currys Fehler gegen Sacramento aus

SAN FRANCISCO: Die Golden State Warriors haben auch ihr zweites Playoff-Heimspiel gegen die Sacramento Kings gewonnen und in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zum 2:2 ausgeglichen. Am Sonntag (Ortszeit) fuhr der Titelverteidiger einen 126:125 (65:69)-Erfolg ein. Stephen Curry führte die Warriors mit 32 Punkten an. Zudem konnte der Meister auch wieder auf Draymond Green zurückgreifen, der in der Best-of-seven-Serie für ein Spiel gesperrt gewesen war. Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks kurz vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde. Die Knicks gewannen mit 102:93 (54:45) gegen die Cleveland Cavaliers und führen in der Serie nun mit 3:1.