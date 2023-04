Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.23 | Überblick

«Times»: Nagelsmann zum Vorstellungsgespräch beim FC Chelsea

BERLIN: Julian Nagelsmann soll sich der «Times» zufolge mit Verantwortlichen des FC Chelsea getroffen haben. Wie die englische Zeitung am Montag berichtete, gab es ein erstes Vorstellungsgespräch. Nagelsmann soll demnach Paul Winstanley und Laurence Stewart, beide Co-Sportdirektoren beim ehemaligen Champions-League-Gewinner, am Donnerstag vergangener Woche seine Vorstellungen präsentiert haben. Zuvor hatten Medien schon von einem Treffen von Luis Enrique mit Chelsea-Verantwortlichen berichtet. Neben Nagelsmann und dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer sollen auch der ehemalige PSG-Coach Mauricio Pochettino, der aktuelle Trainer des SSC Neapel, Luciano Spalletti und Rúben Amorim, Coach von Sporting Lissabon, zu den Kandidaten gehören.

Hertha-Rückkehrer Dardai fordert: «Wir brauchen Führungsspieler»

BERLIN: Pal Dardai sieht sich bei seiner erneuten Rückkehr als Trainer zu Hertha BSC vor einer Mammutaufgabe. «Das hat schon mal geklappt, aber diesmal brauchen wir dafür nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein Quäntchen Glück. Jeder braucht Kraft, positive Energie und die Mentalität, positiv zu sein», sagte der 47-Jährige bei seiner Vorstellung als Chefcoach des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Montag. Unabhängig vom Ausgang des Saisonendspurts mit nur noch sechs Spielen wird Dardai bei seinem Berliner Herzensclub bleiben. «Eigentlich war der Plan, dass ich im Sommer in die Akademie zurückkehre», sagte er. Dardai folgt auf Sandro Schwarz, der nach dem 2:5 gegen Schalke 04 am Sonntag beurlaubt worden war.

Rani Khedira verlängert Vertrag bei Union Berlin

BERLIN: Rani Khedira hat seinen Vertrag beim 1. FC Union Berlin verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts mit dem 29-Jährigen machten die Eisernen wie üblich keine Angaben. Khedira war vor knapp zwei Jahren vom FC Augsburg nach Berlin-Köpenick gewechselt.

Tennisprofi Altmaier gewinnt Turnier in Sarasota

SARASOTA: Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier hat das Challenger-Turnier in Sarasota gewonnen. Der 24 Jahre alte Tennisprofi setzte sich in Florida am Sonntag (Ortszeit) im Finale gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan mit 7:6 (7:1), 6:1 durch und reist nun mit viel Selbstvertrauen nach München, wo in dieser Woche die BMW Open anstehen. Durch den Titelgewinn verbesserte sich Altmaier in der Weltrangliste um 20 Plätze und belegt nun Rang 93.

Los Angeles Lakers gewinnen Playoff-Start gegen Memphis Grizzlies

MEMPHIS: Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers zum Start in die NBA-Playoffs einen Sieg geholt. In Memphis gewann der Rekordmeister gegen die Grizzlies 128:112. In der absehbar engen Best-of-Seven-Serie gingen die Lakers 1:0 in Führung. Zum Einzug in die zweite Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. Bester Werfer für die Lakers war unerwartet keiner der Stars, sondern der Japaner Rui Hachimura mit 29 Punkten. Auch der potenziell in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielende Austin Reaves überzeugte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere mit 23 Punkten.

Clippers mit Playoff-Sieg gegen Suns - Antetokounmpo verletzt

PHOENIX: In der erwartet engen Playoff-Serie zwischen den Los Angeles Clippers und den Phoenix Suns haben sich die Clippers zum Start einen Vorteil erarbeitet. Angeführt von Kawhi Leonard mit 38 Punkten holte die Mannschaft am Sonntag (Ortszeit) in Phoenix ein 115:110 gegen das Team um die Stars Kevin Durant, Chris Paul und Devin Booker. Im Vorteil sind auch die Miami Heat, die etwas überraschend 130:117 bei den Milwaukee Bucks gewannen. Einzig die Denver Nuggets wurden am Sonntag ihrer Favoritenrolle zum Start in ihre Playoff-Serie gegen die Minnesota Timberwolves gerecht und verbuchten einen deutlichen 109:80-Sieg.

Matthäus legt Trennung nahe: «Reus wird auch nicht besser»

BERLIN: Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält eine weitere Vertragsverlängerung von Borussia Dortmund mit Kapitän Marco Reus für nicht sinnvoll. «Ich sehe Leute bei Dortmund, die die Position von Reus spielen können», sagte der 62-Jährige bei Sky90 und erklärte: «Ein Julian Brandt ist aufgetaucht, als Reus verletzt war. Dazu haben sie noch Karim Adeyemi. Sie haben tolle Spieler in der Offensive, die ganz sicher Reus auch ersetzen können.» Reus' Vertrag beim BVB ist nur noch bis zum Ende dieser Saison gültig.

Zverev fehlen noch «ein, zwei Prozent»: Ziele sind unverändert

MÜNCHEN: An den Zielen von Tennisprofi Alexander Zverev hat sich auch nach der schwierigen Verletzung im vergangenen Jahr nichts verändert. «Ich bin noch jung genug, um zu sagen, die sollten sich nicht ändern», sagte der 25 Jahre alte Hamburger beim Münchner Sandplatzevent am Sonntag. Ein Grand-Slam-Sieg fehlt dem Deutschen noch. Die Nummer 1 der Welt zu werden, ist ebenfalls ein erklärtes Ziel des Olympiasiegers. Zverev ist zuversichtlich, dass er bald wieder sein bestes Tennis zeigen kann. «Das wird schon wieder zurück zu 100 Prozent gehen. Ich finde, dass ich mit jeder Woche besser spiele und ich hoffe, dass die nächsten noch besser werde», äußerte Zverev.