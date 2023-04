Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.23 | Überblick

Bayern ohne Choupo-Moting gegen Manchester City

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Angreifer war am Tag vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) nicht beim Abschlusstraining am Vereinsgelände dabei. Laut Club-Angaben wird der 34-Jährige die Reise nach Manchester wegen Kniegelenksproblemen nicht antreten. Choupo-Moting hatte deshalb bereits am Samstag beim 1:0 in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg gefehlt.

Bundesinnenministerin droht russischen Sportlern mit Einreiseverbot

BERLIN: Sportler aus Russland müssen bei einer Wiederzulassung zu internationalen Wettkämpfen ein Einreiseverbot nach Deutschland befürchten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte an, entsprechende Visaregelungen anzuwenden. «Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können», sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» (Montag). Und weiter: «Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln. Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren.» Das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit dem Deutschen Thomas Bach an der Spitze hatte jüngst empfohlen, trotz des von Belarus unterstützten russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Sportler aus beiden Ländern die Rückkehr zu Wettkämpfen als neutrale Athleten zu erlauben.

Rahm gewinnt Masters in Augusta - Koepka und Mickelson beide Zweite

AUGUSTA: Der Spanier Jon Rahm hat zum ersten Mal in seiner Karriere das legendäre Masters in Augusta gewonnen und den Sieg eines Profis der umstrittenen LIV-Tour verhindert. Der 28 Jahre alte Golfer brauchte insgesamt 276 Schläge und blieb damit zwölf unter Par. Rahm verwies mit vier Schlägen Vorsprung zwei für die viel kritisierte und von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Tour spielende Profis auf den geteilten zweiten Platz: die beiden US-Amerikaner Phil Mickelson und Brooks Koepka. Koepka verspielte auf der Schlussrunde eine Zwei-Schläge-Führung auf Rahm und beendete das Turnier mit einer 75er-Runde. Der dreimalige Masters-Champion Mickelson kam auf eine 65er-Runde.

Hansa Rostock trennt sich von Sportvorstand Pieckenhagen

ROSTOCK: Hansa Rostock hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportvorstand Martin Pieckenhagen getrennt. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Montag mit. Die Leitung des sportlichen Bereichs übernehmen vorerst der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und Kaderplaner Kevin Meinhardt, hieß es in einer Mitteilung. Der Vertrag des 51 Jahre alten Ex-Profis Pieckenhagen ist noch bis Ende dieses Jahres gültig.

Bochum verurteilt Fan-Beleidigungen gegen Riemann: Spieler schützen

BOCHUM: Der VfL Bochum hat nach der Auseinandersetzung zwischen Fans und Torwart Manuel Riemann die Provokationen der Anhänger verurteilt. Riemann sei schon während des Spiels und insbesondere nach Abpfiff beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart «massiv und auf nicht tolerierbare Weise beleidigt» worden, heißt es in einem Vereinsstatement. «Das rasche Eingreifen der Sicherheitskräfte verhinderte eine Eskalation der Situation, die Provokateure wurden isoliert und identifiziert. Eine detaillierte Auswertung des Vorfalls läuft bereits.» Riemann hatte am Sonntag Kopf-an-Kopf mit einem Fan gestanden, ehe er weggezogen wurde.

Nach tätlichem Angriff: Villarreal-Profi Baena erstattet Anzeige

MADRID: Nach den Gewalt-Vorwürfen rund um den 3:2-Sieg beim spanischen Fußball-Meister Real Madrid hat Villarreal-Profi Álex Baena Anzeige erstattet. Der Mittelfeldspieler habe sich entschieden, nach dem tätlichen Angriff den Angreifer bei der Polizei anzuzeigen, teilte Villarreal mit. Die Zeitungen «AS» und «Marca» hatten berichtetet, Real-Profi Federico Valverde habe Baena auf dem Parkplatz des Bernabéu-Stadions einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Weder Valverde direkt noch Real äußerten sich offiziell zu den Vorwürfen. Valverdes Umfeld erklärte in einem Statement, aus dem die Zeitung «Marca» zitierte, Baena habe sich in zurückliegenden Partien mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert.

Boston Bruins brechen Siege-Rekord in NHL

PHILADELPHIA: Die Boston Bruins haben ihr 63. Saisonspiel in der NHL gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Das Team gewann am Sonntag 5:3 bei den Philadelphia Flyers und hat bei zwei noch ausstehenden Partien vor dem Playoff-Start auch noch gute Chancen, den 47 Jahre alten Punkterekord der Detroit Red Wings zu verbessern. Die Bruins stehen bei 131 Punkten, auf die Bestmarke fehlt ihnen noch ein Zähler.

Warriors und Clippers machen NBA-Playoffs perfekt

LOS ANGELES: Titelverteidiger Golden State Warriors und die Los Angeles Clippers haben sich an einem spannenden letzten Hauptrunden-Spieltag in der NBA die beiden letzten direkten Playoff-Tickets gesichert. Die Warriors holten am Sonntag ein 157:101 bei den Portland Trail Blazers und stellten mit 55 Punkten im ersten Viertel einen NBA-Rekord auf. Die Clippers hatten lange Mühe gegen die Phoenix Suns, gewannen aber am Ende 119:114 und beendeten die Hauptrunde in der besten Basketball-Liga der Welt auf Rang fünf vor den Warriors. Die Los Angeles Lakers sicherten sich mit einem 128:117 gegen die Utah Jazz Rang sieben der Western Conference und den Heimvorteil im Play-In-Duell mit den Timberwolves. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kam für die Lakers erneut nicht zum Einsatz, er fehlte mit Problemen an der Achillessehne.

Hanfmann verpasst Finaleinzug bei ATP-Turnier in Houston

HOUSTON: Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Houston den Einzug ins Finale verpasst. Der überraschend starke Qualifikant aus Karlsruhe unterlag im Halbfinale am Sonntag Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien 3:6, 4:6. Im Endspiel des mit rund 643.000 US-Dollar dotierten Sandplatzturniers unterlag Etcheverry dann Frances Tiafoe aus den USA 6:7 (1:7), 6:7 (6:7).

Deutschland gewinnt bei Eishockey-WM gegen Frankreich

BRAMPTON: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada den zweiten Sieg geholt. Gegen Frankreich gewann das Team von Bundestrainer Thomas Schädler am Sonntag (Ortszeit) in Brampton mit 3:0. Mit sechs Punkten nach drei Partien ist Deutschland Zweiter der Gruppe B hinter den Finninnen.

Linienrichter nach Ellbogenstoß vorerst nicht mehr im Einsatz

LIVERPOOL: Nach einem Ellbogenstoß gegen einen Liverpooler Profi wird Linienrichter Constantine Hatzidakis vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen. Hatzidakis werde nicht für Spiele nominiert, solange die Ermittlungen des englischen Fußball-Verbandes FA zu dem Vorfall zwischen dem Schiedsrichterassistenten und Liverpools Verteidiger Andrew Robertson laufen. Das teilte die Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), die für die englischen Schiedsrichter zuständig ist, am Montag mit. Die Szene hatte in der Halbzeitpause des Premier-League-Spiels zwischen dem FC Liverpool und FC Arsenal (2:2) am Sonntag für viel Aufsehen gesorgt. Auf Bildern ist zu sehen, wie Hatzidakis nach einem Wortgefecht mit Robertson mit seinem Ellbogen ausholte und den verdutzten Schotten am Kinn traf.

Watzke sieht Attentat als Grund für Trennung von BVB-Coach Tuchel

DORTMUND: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht im Bombenanschlag auf die Dortmunder Fußball-Profis am 11. April 2017 einen der zentralen Gründe für die Trennung vom damaligen Trainer Thomas Tuchel knapp zwei Monate später. «Da ist viel kaputtgegangen - in vielen Bereichen. Da ist zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht zur Trennung im Sommer gekommen», sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten in einer Sky-Dokumentation über das Attentat vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco. Niemand könne glauben, «dass solch eine Zäsur nichts auslöst», sagte Watzke mit Verweis auf die Turbulenzen nach der in der deutschen Kriminalgeschichte bis heute einmaligen Tat. Hauptstreitpunkt zwischen Tuchel und Watzke in den Wochen danach war die Entscheidung, die Mannschaft nur einen Tag nach dem weltweit beachteten Anschlag zum Spiel antreten zu lassen.

Bayern-Profi Hernández trainiert nach Kreuzbandriss wieder mit Ball

MÜNCHEN: Bayern-Profi Lucas Hernández hat nach seinem Kreuzbandriss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Der französische Nationalspieler habe Pass- und Dribbelübungen absolviert, teilte der FC Bayern München am Montag mit. Der Weltmeister von 2018 hatte die ersten Wochen seiner Reha im Leistungszentrum an der Säbener Straße trainiert, ehe der Verteidiger im März ins Lauftraining eingestiegen war.