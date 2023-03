Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.23 | Überblick

Bayern-Star Musiala muss verletzt von Nationalmannschaft abreisen

FRANKFURT/MAIN: Jamal Musiala steht für den Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldstar des FC Bayern München musste wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel abreisen. Eine Nachnominierung nimmt Bundestrainer Hansi Flick für den 20-Jährigen nicht vor. «Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat», sagte Flick am Montag. Auf sein neues geplantes Offensivgespann aus Musiala und dem Leverkusener Florian Wirtz muss er weiter verzichten.

Flick: Neulinge sollen spielen

FRANKFURT/MAIN: Hansi Flick hat die Nominierung von gleich sechs Neulingen verteidigt und allen Debütanten auch einen Länderspieleinsatz in Aussicht gestellt. «Das ist unser Plan. Wir müssen erstmal abwarten, wie die Trainingseindrücke sind. Wir sind neugierig, was wir sehen werden», sagte der Bundestrainer bei einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt. Flick hatte für die ersten Testpartien der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr am Samstag gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien ein halbes Dutzend Akteure ohne Erfahrung in der A-Elf berufen und gleichzeitig auf viele bewährte Kräfte verzichtet.

Flick vermisst BVB-Profi Brandt statt Reus und Hummels

FRANKFURT/MAIN: Die BVB-Profis Mats Hummels und Marco Reus spielen in den aktuellen Planungen von Hansi Flick für die Heim-EM in gut einem Jahr keine Rolle. Vermisst wird vom Bundestrainer bei den ersten Länderspielen der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr hingegen deren Club-Kollege Julian Brandt. «Er hat überragend gespielt, deswegen hätten wir ihn gerne dabei gehabt, weil er für uns auch seine Leistung hätte abrufen können und uns einen Mehrwert hätte geben können», sagte Flick am Montag in Frankfurt. Brandt hatte zu Jahresbeginn gute Leistungen gezeigt, fehlt bei den Testpartien der DFB-Elf am Samstag in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien aber wegen eines Muskelfaserrisses.

Ex-Schiedsrichter Gräfe kritisiert DFB nach kuriosen Elfmetern

LEVERKUSEN: Der frühere Schiedsrichter Manuel Gräfe hat seinen ehemaligen Kollegen Tobias Stieler nach dessen korrigierten Elfmeter-Entscheidungen kritisiert und erneut auch den Deutschen Fußball-Bund angegriffen. Stieler hatte im Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München zwei Strafstöße für die Rheinländer erst nach Studium der Videobilder gegeben und dabei jeweils eine zuvor wegen vermeintlicher Schwalbe gezeigte Gelbe Karte zurückgenommen. Gräfe prangerte an, dass es eine personelle «Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts» gebe. Diese werde dadurch verdeutlicht, dass «solche» Schiedsrichter vom DFB «bis zur höchsten Gruppe der UEFA» protegiert würden, «aber die Leistungen es nie begründeten», twitterte Gräfe.

Rostocks Trainer Glöckner beurlaubt

ROSTOCK: Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Der Vorstand habe «mit einstimmigem Einvernehmen des Aufsichtsrats auf die sportliche Krise reagiert» und den 46-Jährigen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, teilte der Verein am Montag mit. Unter anderen hatte die «Bild» zuvor von der Freistellung Glöckners berichtet. Die Rostocker hatten am Sonntag mit 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf verloren und waren erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Vorerst werden die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Mannschaft betreuen.

WM-Teilnahme kann für Leupolz nach Babypause «ein Thema werden»

LONDON: Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz liebäugelt nach dem Comeback nach ihrer Babypause mit einer Teilnahme an der WM im Sommer in Australien und Neuseeland. «Die Weltmeisterschaft wird sicher ein Thema werden, dafür will ich mich bei Chelsea bestmöglich präsentieren und mich wieder empfehlen», sagte die 28-Jährige dem Nachrichtenportal «t-online» und ergänzte: «Der Fokus jetzt liegt aber auf meinen Leistungen bei Chelsea. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.»

Alcaraz gewinnt in Indian Wells und ist wieder Nummer eins der Welt

INDIAN WELLS: Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und ist in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der 19 Jahre alte Spanier gewann im Finale am Sonntag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen Daniil Medwedew aus Russland und löst in der ab Montag gültigen Weltrangliste Novak Djokovic an der Spitze ab. Der Serbe war bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier im Süden Kaliforniens nicht angetreten, weil er wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in die USA einreisen durfte.

Erstmals seit 2005: Nadal nicht in Top Ten der Tennis-Weltrangliste

INDIAN WELLS: Erstmals seit knapp 18 Jahren gehört Tennis-Superstar Rafael Nadal nicht mehr zu den besten zehn Profis der Welt. Der verletzt pausierende 36 Jahre alte Spanier fiel in der am Montag veröffentlichten Rangliste vom neunten auf den 13. Platz zurück. Der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger pausiert immer noch wegen der Folgen der Muskelverletzung, die er sich bei den Australian Open an Hüftbeuger und Leiste zugezogen hatte. Seit dem 25. April 2005 hatte die frühere Nummer eins durchgehend zu den Top Ten der Welt gezählt - so lange wie zuvor kein anderer Profi ohne Unterbrechung.

Lakers um Schröder holen wichtigen NBA-Heimsieg gegen Magic

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers haben einen enorm wichtigen Heimsieg im Kampf um die Playoff-Plätze der NBA geholt. Das Team um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder gewann gegen die Orlando Magic am Sonntagabend (Ortszeit) 111:105 und kehrte damit zurück in die Top-Zehn der Western Conference. Für die Magic um die Berliner Brüder Franz Wagner und Moritz Wagner rückt der zehnte Platz in der Eastern Conference durch die Niederlage dagegen in immer weitere Ferne.

Thieme reitet in Florida zu Weltcup-Sieg

OCALA: Springreiter André Thieme hat das Weltcup-Springen in Ocala gewonnen. Der Europameister aus Plau am See setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Höhepunkt des Turniers im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Chakaria durch und sicherte sich den ersten bedeutenden Sieg bei seiner mehrwöchigen USA-Tour. Der 47-Jährige gewann vor Maria Gabriela Brugal Gasso (Dominikanische Republik) mit J'adore und Santiago Lambre (Brasilien) mit Chacco Blue II. Für ein Ticket für das Weltcup-Finale Anfang April in Omaha kommt der Erfolg zu spät. Die Qualifikation ist mit dem Turnier in Ocala beendet.