Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Steiner über Mick Schumacher: Kann nicht auf totes Pferd einprügeln

BERLIN: Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich erneut kritisch über seinen Ex-Piloten Mick Schumacher geäußert. «Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, ich musste einige Änderungen vornehmen», sagte der 57 Jahre alte Italiener in einem Interview des britischen Portals «inews». Schumacher habe zwei Jahre Zeit gehabt, meinte der Formel-1-Manager. «Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Er war nicht glücklich. Ich würde aber sagen, er hat es kommen sehen.»

Schumacher hatte sein Cockpit beim US-Rennstall nach insgesamt zwei Jahren räumen müssen. Der 23-Jährige wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt. Der Sohn von Michael Schumacher ist inzwischen Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und zusätzlich Ersatzfahrer bei McLaren.

In der Nextflix-Dokumentation «Drive to Survive» ist unter anderem zu sehen, wie Steiner flucht und Kritik an Schumachers Fahrweise übt. «In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen», sagte Steiner dazu in dem Interview. Man sage manchmal Dinge, die man mit klarem Kopf nicht sagen würde.

Bochum verpflichtet Schweizer Verteidiger Noah Loosli

BOCHUM: Der VfL Bochum hat seinen ersten Sommerneuzugang verpflichtet. Der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga holt den Schweizer Innenverteidiger Noah Loosli von den Grasshoppers Zürich. Das gab der Ruhrgebiets-Verein am Montag bekannt. Loosli kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, der für die Bundesliga und 2. Bundesliga gilt.

«Wir haben Noah Loosli über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind von seinen Fähigkeiten überzeugt», sagte der Technische Direktor des Clubs, Marc Lettau und fügte an: «Dass er sich bereits zu einem so frühen Zeitpunkt für unseren Verein entschieden hat, ist ein starkes Signal.»

Für den 26 Jahre alten Loosli ist der VfL, die erste Station im Ausland. «Der deutsche Fußball wird in der Schweiz aufmerksam verfolgt, die Qualität der Bundesliga ist extrem hoch, selbst in der 2. Bundesliga enorm», sagte er. «Ich freue mich sehr auf den VfL Bochum und die Liga, wobei ich dem VfL natürlich die Daumen drücke, dass er die Klasse hält.»