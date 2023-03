Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Essstörungen im Leistungssport: Bis zu 20 Prozent betroffen

FRANKFURT/MAIN: Im Leistungssport sind Essstörungen ein Problem, aber oft immer noch ein Tabuthema. Strengere Kontrollmechanismen und Beratungsangebote sollen etwas verändern.

Leistungssportlerinnen und -sportler haben ein erhöhtes Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. «Das ist ein relevantes Problem», sagte Sportmediziner Wilhelm Bloch der Deutschen Presse-Agentur. Zwischen zehn und zwanzig Prozent aller Athleten sei betroffen. Besonders anfällig seien Sportarten, in denen Gewicht und Ästhetik eine Rolle spielen, etwa Rhythmische Sportgymnastik, Skispringen oder Ausdauersportarten wie Langstreckenlauf.

Dabei kann ein gestörtes Essverhalten für sportliche Höchstleistungen und Erfolg langwierige Folgen haben. Das Ausbleiben der Regelblutung, Ermüdungsfrakturen oder Depressionen sind nur einige mögliche Auswirkungen. Um auf die Risiken aufmerksam zu machen, brechen auch immer mehr Athleten ihr Schweigen. Zuletzt sprach Ex-Turnerin Kim Bui in der ARD-Doku «Hungern für Gold» über ihre Bulimie. Auch Formel-1-Pilot Valtteri Bottas, die französische Tennisspielerin Caroline Garcia und die Schweizer Biathletin Lena Häcki-Groß machten kürzlich öffentlich, von Essstörungen betroffen zu sein.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will durch Tagungen für Mediziner, Trainer und andere Sportverantwortliche für das Thema sensibilisieren und durch jährlich verpflichtende Gesundheitschecks für Kaderathleten die Fallzahlen verringern. «Auch die besten Systeme und unsere Arbeit werden Essstörungen nie 100 Prozent verhindern können», sagte Birte Steven-Vitense, Leiterin im Bereich Gesundheitsmanagement beim DOSB.

Formel-1-Auftaktsieger wurden zuletzt nur Vize-Weltmeister

SAKHIR: Schlechtes Omen für Max Verstappen? Seit 2017 ist der Sieger des Formel-1-Auftaktrennens am Saisonende nicht Weltmeister geworden. Nico Rosberg war 2016 bislang der letzte Pilot, der nach einem Erfolg im ersten Grand Prix am Jahresende auch Champion wurde. Verstappen gewann nun den Auftakt in Bahrain in überragender Manier. Ob es für ihn am Ende doch zum dritten Titel nacheinander reicht?

Jahr Auftaktsieger* Vize-Weltmeister Weltmeister 2017 Sebastian Vettel Vettel Hamilton (Heppenheim) 2018 Sebastian Vettel Vettel Hamilton (Heppenheim) 2019 Valtteri Bottas (Finnland) Bottas Hamilton 2020 Valtteri Bottas (Finnland) Bottas Hamilton 2021 Lewis Hamilton (England) Hamilton Verstappen 2022 Charles Leclerc (Monaco) Leclerc Verstappen 2023 Max Verstappen (Niederlande) ? ?

Rekord-Sieg für Skirennfahrer Marco Odermatt

ASPEN: Ski-Überflieger Marco Odermatt hat mit seinem Triumph in Aspen Geschichte geschrieben. Der Schweizer Olympiasieger und zweimalige Weltmeister ist der erste Alpin-Athlet, der in einer Saison fünf Super-G's gewinnen konnte. «Ich wusste das bis heute morgen nicht. Rekorde sind sehr schön, sind etwas, das bleibt. Zumindest für eine gewisse Zeit», sagte der 25-Jährige dem Schweizer Sender SRF. Er sei in den Rocky Mountains total am Limit gefahren.

Mit seinem Sieg sicherte sich der Schweizer nicht nur vorzeitig die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung, Odermatt kommt einer legendären Bestmarke auch immer näher. Dem Allrounder fehlen noch 374 Punkte, um die vor über 20 Jahren von Hermann Maier aufgestellte 2000-Punkte-Marke in einer Weltcup-Saison zu erreichen. Vier Rennen wird Odermatt in diesem Winter mindestens noch fahren. Gewinnt er jedes davon, knackt er den Rekord.