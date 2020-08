Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 03/08/2020 | Überblick

Gesundheitsminister beraten über Fan-Rückkehr in die Stadien

BERLIN: Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Fußballstadien beschäftigen. «Die Gesundheitsministerkonferenz berät dazu am 10. August», teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag auf Anfrage mit. Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci (SPD) ist derzeit Vorsitzende der GMK. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft auf eine Rückkehr von Zuschauer in die Stadien.

Werder: Ex-Kapitän Fritz wird «Leiter Scouting und Profifußball»

BREMEN: Als Konsequenz aus dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Saison hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen den früheren Nationalspieler Clemens Fritz zum «Leiter Scouting und Profifußball» befördert. Das gab der Club am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die ausgelaufenen Verträge mit den Spielern Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp wird Werder nicht verlängern.

Sebastian Hoeneß startet mit «Nervosität» als Hoffenheims Trainer

ZUZENHAUSEN: Mit «Nervosität, einer gewissen Anspannung und Vorfreude» hat Sebastian Hoeneß sein Traineramt bei der TSG 1899 Hoffenheim angetreten. Das sagte der 38-Jährige bei einer Schalte des Fußball-Bundesligisten mit Journalisten am Montag. Auf Saisonziele wollte sich der Ex-Coach des Drittliga-Meisters FC Bayern München II noch nicht festlegen: «Ich glaube, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist.»

Uli Hoeneß offen für Abschaffung von 50+1

MÜNCHEN: Der langjährige FC-Bayern-Boss Uli Hoeneß hat sich offen für eine Abschaffung der 50+1-Regel gezeigt. «Da wäre ich sofort dabei. Wenn die Meinung ist, dass damit eine größere Chancengleichheit käme, wir würden nie dagegen stimmen. Ich würde jedem Verein die Freiheit geben. Dann kann jeder machen, was er will», sagte Hoeneß im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Dass die Münchner dann womöglich in Deutschland größere Konkurrenz hätten, sei kein Problem. «Es wäre für die Leistungsförderung gut, wenn wir stärkere Gegner hätten zwischendurch.»

Weltmeister Zieler in Hannover degradiert: «Keine Chance bei uns»

HANNOVER: Weltmeister-Torwart Ron-Robert Zieler ist beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 mit deutlichen Worten degradiert worden. «Wenn Zieler mich fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben», sagte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind bei einer Veranstaltung der «Neuen Presse» in Hannover. «Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals.» Trainer Kenan Kocak habe ihm «gleich nach der Saison gesagt, dass er nicht mehr die Nummer eins im Tor sein wird. Deshalb ist alles fair gelaufen.»

Gebrochener Bolzen Grund für Hülkenbergs Formel-1-Aus in Silverstone

SILVERSTONE: Ein gebrochener Bolzen im Kupplungsgehäuse seines Autos hat das Formel-1-Comeback von Nico Hülkenberg in Silverstone verhindert. Dieses Bauteil habe sich gelöst und verklemmt, sagte Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer: «Deshalb konnten wir den Motor wohl nicht starten.» In Folge des Problems musste der 32-jährige Hülkenberg vor dem Start des Großen Preises von Großbritannien am Sonntag aufgeben. Womöglich kann der Rheinländer aber an diesem Sonntag beim zweiten Rennen in England fahren. Sollte der Mexikaner Sergio Perez nach seinem positiven Coronavirus-Test noch keine Freigabe der Ärzte erhalten, würde der Routinier erneut einspringen.

THW Kiel bezweifelt Starttermin in Champions League

KIEL: Geschäftsführer Viktor Szilagyi von Handball-Rekordmeister THW Kiel glaubt nicht an einen Start der Champions League am 16./17. September. Es gebe «keine Gewissheit, dass es dann auch wirklich losgeht. Stand heute ist es schwer vorstellbar, dass wir Mitte September Champions League spielen», sagte er den «Kieler Nachrichten» (Montag). «Wichtig ist, dass uns an allen Spielorten die Standards gewährleistet werden, die wir hier haben. Wir werden sicherlich kein Teammitglied einer Gefahr aussetzen oder den Ligabetrieb durch eine Reise in ein Risikoland gefährden.»

Nach Saisonende: Radprofi Politt wechselt zu Bora-hansgrohe

RAUBLING: Radprofi Nils Politt wechselt nach dem Saisonende vom israelischen Team Israel Start-Up Nation zum deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall. Das Team aus dem oberbayerischen Raubling gab am Montag die Verpflichtung des 26 Jahre alten Kölners bekannt. Der Klassikerspezialist unterschrieb für drei Jahre beim Team von Rennstallinhaber Ralph Denk.

Menschenrechtler: Kritik an IOC wegen Haltung zur Lage der Uiguren

KÖLN: Die Menschenrechtsorganisation «Human Rights Watch» hat die zögerliche Haltung des Internationalen Olympischen Komitees zur Lage der Uiguren in China kritisiert. «In China die Spiele auszutragen bedeutet, dass sich das IOC und alle Beteiligten zum Propaganda-Büttel des Regimes machen», sagte Wenzel Michalski, Deutschland-Chef der Organisation, im Interview mit dem «Deutschlandfunk» (Montag). Peking soll im Februar 2022 Schauplatz der Winterspiele sein.