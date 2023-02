Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.23 | Überblick

Nach Trennung von Weinzierl: Hecking gibt Trainer-Comeback in Nürnberg

NÜRNBERG: Sportvorstand Dieter Hecking (58) kehrt nach der Trennung von Markus Weinzierl auf die Trainerbank zurück und wird den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg bis zum Saisonende als Chef betreuen. Wie Hecking am Montag auf einer Pressekonferenz verkündete, wird U23-Trainer Cristian Fiel (42) sein Assistent. Dies sei die «neue Konstellation bis zum Saisonende».

Schiri-Chef Fröhlich kritisiert Nagelsmann: «Abgrundtief respektlos»

FRANKFURT/MAIN: DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat das Verhalten von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag scharf kritisiert. «Ich finde es abgrundtief respektlos, die Begrifflichkeit «Pack» zu verwenden, egal, welche Perspektive man auch immer zu einer Situation einnimmt. Da ist dann auch das Verständnis auf Schiedsrichterseite zu Ende», sagte Fröhlich bei Sport1. Nagelsmann hatte nach dem Abpfiff der Partie am Samstag heftige Kritik am Unparteiischen Tobias Welz wegen der frühen Roten Karte gegen den Münchner Dayot Upamecano geübt.

Einsatz von Eintracht-Kapitän Rode gegen Neapel nicht ausgeschlossen

FRANKFURT/MAIN: Der Einsatz von Kapitän Sebastian Rode im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League von Eintracht Frankfurt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den italienischen Spitzenclub SSC Neapel ist nicht ausgeschlossen. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte am Montag zwar beim Abschlusstraining mit der Mannschaft. «Er hat aber individuelle Übungen gemacht», sagte der frühere Eintracht-Profi und heutige Videoanalyst Marco Russ im Eintracht-TV. Rode musste wegen eines grippalen Infekts im Fußball-Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen (2:0) pausieren.

DFB-Frauen: Werbung für Staubsauger und Küchenmaschine

FRANKFURT/MAIN: Ein Unternehmen, das für seine Staubsauger und seine Küchenmaschine Thermomix bekannt ist, wird Sponsor des deutschen Fußball-Nationalteams der Frauen. Dies gab der DFB am Montag bekannt. Das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk sei neuer Exklusiv-Partner und werde die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg «sichtbar aktivieren und kommunikativ begleiten».

DFB-Frauen ohne Lohmann in Duisburg gegen Schweden

DUISBURG: Ohne Sydney Lohmann vom FC Bayern München bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr Länderspiel gegen Schweden an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin fällt aufgrund von muskulären Problemen aus, wie der DFB am Montag mitteilte. Lohmann sei nach dem Trainingslager in Marbella abgereist.

377 Wochen Nummer eins: Djokovic stellt Graf-Rekord ein

LONDON: Novak Djokovic macht seit seinem Triumph bei den Australian Open Pause. Doch auch ohne zu spielen, sorgt der 35 Jahre alte Serbe für Bestmarken. 377 Wochen stand der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Champion in seiner bisherigen Tennis-Karriere inzwischen auf Platz eins der Weltrangliste. Damit stellte der Herren-Rekordhalter am Montag auch die Bestmarke von Steffi Graf ein, die bei den Damen ebenfalls 377 Wochen die Spitzenposition innehatte.

Erstrunden-Aus für Tennisspielerin Siegemund in Dubai

DUBAI: Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden. Die 34-Jährige musste sich am Montag im Duell der beiden Qualifikantinnen gegen die Rumänin Ana Bogdan mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Bei sehr windigen Bedingungen hatte Siegemund vor allem beim eigenen Aufschlag große Schwierigkeiten. Im ersten Satz wehrte sie vier Satzbälle ab, ehe sich Bogdan den Durchgang doch nach 69 Minuten holte. Nach insgesamt 2:01 Stunden verwandelte die Rumänin dann ihren ersten Matchball.

Sandhausen präsentiert Trainer-Nachfolger von Schwartz

SANDHAUSEN: Einen Tag nach der Freistellung von Alois Schwartz als Cheftrainer des SV Sandhausen hat der Fußball-Zweitligist einen neuen Coach gefunden. An diesem Montag um 15.00 Uhr soll der Nachfolger bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Schwartz musste nach dem 0:3 gegen den Karlsruher SC und insgesamt vier Pflichtspielniederlagen ohne eigenen Treffer in Serie seinen Posten räumen.

Biathlon feiert Quoten-Erfolge bei WM

BERLIN: Biathlon bleibt im Fernsehen die klare Nummer eins der deutschen Wintersport-Fans. Die Übertragungen von der WM in Oberhof bescherten ARD und ZDF durchgängig starke Einschaltquoten. Die umfangreiche TV-Berichterstattung der fast zweiwöchigen Titelkämpfe kam mehrfach über die Vier-Millionen-Grenze und auf einen durchschnittlichen Marktanteil von deutlich mehr als 20 Prozent.

Team Giannis gewinnt NBA All-Star-Spiel - Tatum mit Punkterekord

SALT LAKE CITY: Jayson Tatum hat das Team von Giannis Antetokounmpo zu einem 184:175 im All-Star-Spiel der NBA über das Team von LeBron James geführt. Am Sonntag (Ortszeit) erzielte der Flügelspieler der Boston Celtics beim Show-Spiel der besten Basketballer der nordamerikanischen Profiliga 55 Punkte und stellte damit einen All-Star-Rekord auf. Tatum wurde auch zum wertvollsten Spieler des All-Star-Games gekürt.

Golfprofi Rahm gewinnt PGA-Turnier - Woods 45.

PACIFIC PALISADES: Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat im kalifornischen Pacific Palisades das Einladungsturnier von Superstar Tiger Woods gewonnen. Mit dem Sieg bei der Genesis Invitational in der Nähe von Los Angeles setzte sich der 28-Jährige wieder an die Spitze der Weltrangliste. Für Rahm ist es bereits der dritte Erfolg auf der PGA-Tour in diesem Jahr. Gastgeber Tiger Woods beendete bei seiner Rückkehr auf die US-Tour das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Turnier am Sonntag (Ortszeit) auf dem 45. Platz.