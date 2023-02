Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Wegen Eliasch: Skiverband verfolgt Entwicklung der Fis «mit Skepsis»

MÜNCHEN/ OBERHOFEN AM THUNERSEE: Der Deutsche Skiverband sieht die Entwicklung des Weltverbandes Fis seit dem Amtsantritt von Präsident Johan Eliasch kritisch. «Vor allem die Diskussions-Kultur hat in den vergangenen Jahren gelitten. Nicht nur im Dialog mit den Verbänden, sondern auch innerhalb der Organisation», sagte Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Skiverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Der DSV verfolge die aktuelle Entwicklung der Fis «mit einer gewissen Skepsis».

Seit 2021 steht der britisch-schwedische Unternehmer Eliasch an der Spitze der Fis. Der Wirtschaftsmagnat war angetreten, um dem Verband einen grüneren und moderneren Anstrich zu verpassen und um den Skisport in seiner Gesamtheit zu verändern. Verändert hat sich nach Meinung seiner Kritiker hauptsächlich die Beziehung zu den nationalen Verbänden, von denen sich viele im Dauerstreit mit dem 60-Jährigen befinden.

Ärger gibt es etwa um die Vermarktungsrechte der Rennen. Bisher liegen diese bei den Nationalverbänden, auf deren Gebieten die Weltcups stattfinden. Eliasch will hingegen eine zentrale Vermarktung und Kommerzialisierung der Weltcups durchsetzen. Die Eigentums-, Handels- und Marketingrechte aller Weltcups sollen nach Meinung des milliardenschweren Geschäftsmanns der Fis zugesprochen werden.

Um dem entgegenzuwirken, hatten die Skiverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zuletzt eine engere Zusammenarbeit angekündigt. Schwarzbach erkennt seit dem Amtsantritt Eliaschs einen klaren Paradigmenwechsel bei der Entscheidungskompetenz: «Das führt in Summe dazu, dass die Mitgliederverbände kaum noch ihr Know-how in die Abstimmungsprozesse miteinbringen können.»

Fis-Präsident Eliasch: Kleine Minderheit macht Stimmung gegen mich

COURCHEVEL: Der umstrittene Präsident des Ski-Weltverbandes Fis, Johan Eliasch, hat seine Beziehung zu den meisten der 142 Mitgliedsverbände als «sehr gut» bezeichnet. «Es ist eine kleine Minderheit, die öffentlich Stimmung macht und versucht, uns über die Medien unter Druck zu setzen. Diese Art der Kommunikation entspricht jedoch nicht unserem Wertekodex», sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Seit 2021 steht der britisch-schwedische Unternehmer an der Spitze der Fis - und befindet sich im Dauerstreit mit manchen Verbänden. Es geht um die Frage, wer künftig das Sagen über die Vermarktung der Weltcups hat. Es geht um Expansionspläne des Milliardärs, der Ski-Rennen in Asien durchführen will. Und es geht um eine Klage der vier großen Verbände im Alpenraum vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas: Deutschland, Schweiz, Kroatien und Österreich zweifeln die Rechtsmäßigkeit von Eliaschs Wiederwahl an.

«Wir sind von unserem Weg überzeugt und die große Mehrheit unserer Mitglieder ist es auch», sagte Eliasch. Er habe sein Amt mit einer Vision angetreten und sehe es als seine Aufgabe an, für diese Vision zu kämpfen. «Es ist wichtig, Ideen auszutauschen und gleichzeitig Anregungen aufzugreifen. Das ist für mich das Markenzeichen einer guten Diskussionskultur und der Schlüssel zum Erfolg», sagte Eliasch.

Er bescheinigte der Fis eine positive Entwicklung unter seiner Führung: «Wir haben den Weg geebnet, um die Fis ins 21. Jahrhundert zu führen. Wir können wirklich stolz auf das sein, was wir bisher gemeinsam erreicht haben.»

Kaul für gemeinsame Olympia-Bewerbung deutscher Metropolen

BERLIN: Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul hat eine gemeinsame Olympia-Bewerbung von München und Berlin sowie eventuell auch Frankfurt ins Gespräch gebracht. Der 25-Jährige begründete dies in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Montag-Ausgabe) mit Nachhaltigkeitsaspekten und geringeren Kosten. Kaul verwies dabei auf die European Championships in München im vorigen August. Dort war für Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten auf vorhandene Sportstätten zurückgegriffen worden.

«Um die Kosten einigermaßen im Rahmen zu halten, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sich München und Berlin, die Städte, in denen bereits Olympische Spiele stattfanden, zu einer gemeinsamen Kandidatur entschließen, vielleicht noch mit Frankfurt als möglichem dritten Standort», erklärte Kaul. «Also eine gesamtdeutsche Bewerbung.»

Dass dies durchaus funktionieren könne, habe er im Sommer 2021 bei den Sommerspielen in Japan erlebt. «Da waren die Wege noch weitaus größer», sagte Kaul. So waren die Marathonläufe wegen der ungünstigen klimatischen Bedingungen nicht in Tokio ausgetragen worden, sondern im kühleren Sapporo.

Die Sportstätten sollten auch für spätere Generationen zugänglich bleiben und die Jugendlichen dazu animieren, auch in Zukunft Sport zu treiben, betonte Kaul. In den vergangenen Jahren waren deutsche Olympia-Kandidaturen mehrfach gescheitert, auch weil es dafür keine ausreichende Unterstützung durch die Bevölkerung gab.