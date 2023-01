Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.23 | Überblick

Pelés Sarg trifft für Totenwache in der Stadt Santos ein

SANTOS: Der Leichnam der brasilianischen Fußball-Legende Pelé ist für die Totenwache im Stadion des FC Santos eingetroffen. Der Autokorso mit dem Sarg des weltberühmten Fußballers sei am Montag gegen 04.00 Uhr morgens (Ortszeit) am Estádio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro angekommen, berichteten örtliche Medien. Die von Polizei und Feuerwehr eskortierte Karawane war rund zwei Stunden zuvor vom etwa 80 Kilometer entfernten Hospital Albert Einstein in São Paulo gestartet, wo Pelé am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben war. Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters soll in der Spielfeldmitte des Stadions aufgebahrt werden, wie Pelés langjähriger Verein FC Santos mitteilte. Die Totenwache soll 24 Stunden dauern.

Skisprung-Team hakt Gesamtsieg bei Tournee ab

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee vorzeitig abgehakt. «Wir sind weit weg vom Tournee-Sieg. Um den Gesamtsieg brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr zu machen. Wir müssen schauen, dass wir den Bergisel in den Griff kriegen», sagte Horngacher am Montagmorgen im deutschen Teamhotel in Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die nächste Station in Innsbruck. Andreas Wellinger als Achter und Karl Geiger auf Rang elf waren an Neujahr deutlich hinter der Elite um den norwegischen Tournee-Führenden Halvor Egner Granerud gelandet. Im Gesamtranking ist Geiger Fünfter und Wellinger Sechster. Der Rückstand auf Granerud beträgt über 30 Meter, selbst das Gesamtpodest ist schon etwa zehn Meter entfernt. Am Mittwoch (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) steigt in Innsbruck das dritte Springen.

Ärger zwischen Sportausschuss und DFB wegen WM-Aufarbeitung

BERLIN: Ein Spitzenvertreter des Sportausschusses des Bundestags hat scharfe Kritik am Deutschen Fußball-Bund geäußert, weil DFB-Präsident Bernd Neuendorf dem Gremium nicht vor März für eine WM-Analyse zur Verfügung steht. Dies sei ein «Affront gegenüber dem gesamten Ausschuss», sagte der CDU-Obmann im Sportausschuss, Fritz Güntzler, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Montag). Der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Ullrich hatte in einem Brief an Neuendorf auf dessen Besuch in Berlin zu Beginn des Jahres gedrängt und drei Termine im Januar und Februar vorgeschlagen. «Es hätte sich jeder gewünscht, dass es früher passiert», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Aber er müsse «respektieren und auch akzeptieren», dass der DFB-Chef um mehr Zeit gebeten habe.

Tennisstar Djokovic verliert im Doppel in Adelaide

ADELAIDE: Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat sein erstes Spiel nach seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr nach Australien verloren. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich am Montag beim ATP-Turnier in Adelaide im Doppel mit seinem kanadischen Partner Vasek Pospisil gegen Gonzalo Escobar (Ecuador) und Tomislav Brkic (Bosnien und Herzegowina) mit 6:4, 3:6 und 5:10 geschlagen geben. Einen deutlich höheren Stellenwert hat für Djokovic der Einzel-Wettbewerb beim mit 642.735 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier. Dort trifft der 35-Jährige zum Auftakt am Dienstag auf den Franzosen Constant Lestienne. Der an Nummer eins gesetzte Djokovic nutzt das Turnier als Vorbereitung auf die am 16. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne.

Nächste Niederlage für Zverev bei United Cup

SYDNEY: Alexander Zverev hat beim United Cup auch sein zweites offizielles Spiel auf der Tennis-Tour nach einer schweren Fußverletzung klar verloren. Der 25 Jahre alte Olympiasieger unterlag am Montag in Sydney in der Vorbereitung auf die Australian Open Taylor Fritz im Team-Duell mit den USA 1:6, 4:6. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes hat nach der anschließenden 2:6, 3:6-Niederlage von Jule Niemeier gegen Madison Keys keine Chance mehr auf das Weiterkommen bei dem neuen Wettbewerb.

Aaron Rodgers wahrt mit Green Bay Playoff-Chancen in NFL

GREEN BAY: Die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die NFL-Playoffs entfernt. Die Packers dominierten am Sonntag (Ortszeit) die Minnesota Vikings mit 41:17 (27:3) und fuhren ihren achten Erfolg im 16. Saisonspiel der amerikanischen Football-Liga ein. Mit einem Sieg am letzten Spieltag der Hauptrunde gegen die Detroit Lions mit dem deutsch-amerikanischen Profi Amon-Ra St. Brown stehen die Packers in der Endrunde. Rodgers warf Ende des zweiten Viertels einen Touchdown-Pass auf Robert Tonyan zur 24:3-Führung, Mitte des Schlussabschnitts lief der 39-jährige Quarterback selbst in die Endzone.

Früherer Co-Trainer von Tuchel wird Sportchef in Paderborn

PADERBORN: Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Benjamin Weber als neuen Geschäftsführer Sport verpflichtet. Der frühere Co-Trainer von Thomas Tuchel wird damit Nachfolger von Fabian Wohlgemuth, der zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Dies teilte der ostwestfälische Club am Montag mit. Der 39 Jahre alte Weber hatte Tuchel auf den Trainerstationen beim FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea als Videoanalyst und Assistenztrainer begleitet.

Tim Stützle trifft bei Sieg der Ottawa Senators zweimal

OTTAWA: Der deutsche Eishockey-Profi Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL zu einem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Heimerfolg über die Buffalo Sabres geführt. Stützle erzielte am Sonntag (Ortszeit) gegen das Team mit seinem Landsmann JJ Peterka zwei Treffer. Zum zweiten Mal in dieser Saison gelang dem 20-Jährigen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein Doppelpack. Stützle traf nach bereits 47 Sekunden das erste Mal, im dritten Drittel sorgte der gebürtige Viersener 73 Sekunden vor Schluss für die 3:1-Entscheidung. Die Senators stoppten damit den Erfolgslauf Buffalos von sechs Siegen nacheinander.