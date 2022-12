Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.22 | Überblick

Skispringer Geigers Weihnachts-Vorfreude: Spannender als letztes Jahr

ENGELBERG: Skispringer und Familienvater Karl Geiger freut sich nach der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg auf ein paar besinnliche Weihnachtstage mit seiner Familie. «Das wird dieses Jahr wohl ein bisschen spannender als letztes Jahr, weil sie ja jetzt zwei ist und reden kann», sagte der 29-Jährige mit Blick auf seine Tochter Luisa. «Ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich.» Auf die Frage, ob er denn schon alle Geschenke beisammen habe, wollte sich der Oberstdorfer nicht klar äußern. «Die meisten», sagte er und ergänzte mit einem Lächeln: «Das darf ich doch jetzt nicht verraten!»

Geiger und die anderen deutschen Skispringer absolvieren nach dem letzten Weltcup vor den Festtagen in der Schweiz noch zwei Trainingstage in Oberstdorf. Anschließend haben sie über Weihnachten frei, bevor am 28. Dezember die Qualifikation für das Auftaktspringen der Tournee ansteht.