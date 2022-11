Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

TV-Zuschauer: Formel 1 schlägt Football

BERLIN: Die Motorsport-Begeisterung der deutschen TV-Zuschauer bleibt gering. Gerade einmal 2,66 Millionen Menschen im Durchschnitt haben am Sonntag das Formel-1- Rennen bei RTL gesehen. Damit lag die Free-TV-Übertragung am frühen Abend bei der Reichweite allerdings vor der Football-Sendung von ProSieben am Nachmittag mit durchschnittlich 1,52 Millionen. Das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in München hatte nach Sender-Angaben einen Marktanteil von 8,8 Prozent, die Formel 1 von 9,8 Prozent.

Der für die TV-Unternehmen wichtige Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lag beim Football indes bei 23,2 Prozent. Das war der dritthöchste Wert aller TV-Sendungen am Sonntag.

Das vorletzte der vier Formel-1-Rennen der Saison im Free-TV hatten Anfang September sogar nur 2,043 Millionen Menschen gesehen. In der Saison 2021 hatte RTL noch einen Durchschnittswert von 3,28 Millionen.