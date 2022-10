Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.10.22 | Überblick

Bittere Nachricht für Bayern: Sané fällt verletzt aus

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss im Endspurt vor der Fußball-WM für einige Partien auf Nationalspieler Leroy Sané verzichten. Der 26-Jährige hat sich beim 5:0 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga am Sonntag einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Meister am Montag mitteilte. Eine Ausfallzeit wurde nicht benannt. Sané wird den Bayern nach seiner starken Leistung gegen Freiburg erstmals an diesem Mittwoch im schwierigen DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg fehlen.

RB Leipzig auch im Pokal ohne kranken Werner

LEIPZIG: RB Leipzig muss auch im DFB-Pokal auf Fußball-Nationalspieler Timo Werner verzichten. Der Stürmer fällt wie schon am Samstag gegen Hertha BSC wegen eins Infekts aus, wie Trainer Marco Rose am Montag mitteilte. Zudem ist der Einsatz von Emil Forsberg fraglich. Der Spielmacher klagte nach dem Sieg gegen Hertha über Adduktorenprobleme. Christopher Nkunku steht gegen den Hamburger SV am Dienstag wegen einer Hand-Operation ebenfalls nicht zur Verfügung.

Unverhältnismäßig: FC St. Pauli erneuert Kritik an Polizei-Einsatz

Hamburg (dpa) - Der massive Polizei-Einsatz beim Hamburger Stadtderby der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (3:0) sorgt weiter für Aufsehen. Der Kiezclub erneuerte am Montag via Pressemitteilung seine Kritik am Vorgehen der Polizei. «Denn bei der Ingewahrsamnahme von Personen wurden diese geschlagen, wie auf Videos zu sehen ist», teilte der Verein am Montag mit. Zudem hätten sich Menschen verletzt, als die Polizei vor der Gegengerade Verdächtige festsetzen wollte, monierte der Club. Die Polizei habe dem FC St. Pauli mitgeteilt, derzeit werde geprüft, inwieweit die Verhältnismäßigkeit bei dem Einsatz gewährleistet gewesen sei.

Neymar auf Anklagebank: Betrugsprozess gegen Fußballstar eröffnet

BARCELONA: Brasiliens Fußball-Star Neymar hat in Spanien auf der Anklagebank Platz genommen. Vor dem Landgericht von Barcelona begann am Montag ein Prozess gegen den Fußballstar und weitere Angeklagte wegen mutmaßlichen Betrugs und Korruption beim Wechsel des Profis vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013. Die Staatsanwaltschaft fordert für Neymar einen zweijährigen Freiheitsentzug sowie eine Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro. Ein Privatkläger drängt sogar auf eine Haftstrafe von fünf Jahren für Neymar. Der 30-Jährige hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die mündliche Verhandlung soll bis zum 31. Oktober stattfinden.

Niemeier erstmals beste Deutsche in Tennis-Weltrangliste

STUTTGART: Rund acht Wochen nachdem Angelique Kerber ihre Babypause verkündet hat, ist Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier erstmals beste deutsche Tennisspielerin in der Weltrangliste. Die 23 Jahre alte Dortmunderin wird seit diesem Montag zum ersten Mal unter den besten 70 der Welt geführt. Niemeier ist nun die Nummer 66 und schob sich damit auch an Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria vorbei, wie aus dem neu veröffentlichten Ranking hervorgeht.

Schwimmverband bestätigt: Ex-Bundestrainer Buschkow gekündigt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Schwimm-Verband hat die Trennung vom langjährigen Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow bestätigt. Dem 65-Jährigen sei gekündigt worden, teilte ein Sprecher am Montag mit. Buschkow hat nach eigenen Angaben eine außerordentliche fristlose Kündigung vom DSV erhalten und will dagegen arbeitsrechtlich vorgehen. Buschkow war im August im Zuge der Missbrauchs-Affäre um den ehemaligen Weltklasse-Springer Jan Hempel vorerst suspendiert worden. In einer ARD-Dokumentation hatte Hempel erstmals die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen seinen 2001 gestorbenen langjährigen Trainer Werner Langer öffentlich gemacht. In dem Film warf der Hempel dem DSV und auch Buschkow vor, schon 1997 von den Vorwürfen gewusst, aber nichts Entscheidendes getan zu haben. Buschkow bestreitet das.

Iranische Klettermeisterin nimmt bei Asienmeisterschaft Kopftuch ab

TEHERAN: Irans Klettermeisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Iranische Medien reagierten mit Empörung auf den Vorfall. «Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird», schrieb die regierungsnahe Zeitung Hamshahri am Montag. In den sozialen Medien jedoch wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. «Wir sind stolz auf dich», hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Rekabi belegte am Ende den vierten Platz.

Asien-Cup 2023 findet in Katar statt

KUALA LUMPUR: Der WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr auch die Asien-Meisterschaft aus. Der asiatische Kontinentalverband AFC vergab das Fußball-Turnier am Montag zum dritten Mal nach 1988 und 2011 in das Emirat, wo vom 20. November bis 18. Dezember 2022 auch die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Um die Austragung des Asien-Cups hatten sich auch Südkorea und Indonesien beworben.