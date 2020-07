Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.20 | Überblick

DFB-Chef Keller: Stadionbesuche mit Massentests ermöglichen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund will mithilfe von massenhaften Präventivtests schon beim Länderspiel gegen Spanien Anfang September wieder Zuschauer in Stuttgart zulassen. «Es muss einen Weg geben, über Tests wieder eine gewisse Normalität zu erlangen», sagte DFB-Präsident Fritz Keller der «Badischen Zeitung». Der Verband arbeite mit Experten und Wissenschaftlern aus vielen Bereichen an einem System, das Stadionbesuche wieder ermöglichen soll. Mögliche Kritik an einer Sonderrolle des Fußballs wies Keller zurück. «Die Präventivtests kommen nicht dem Fußball zugute, sondern allen», sagte der DFB-Chef.

Transfer von englischem Talent Bellingham nach Dortmund perfekt

DORTMUND: Der Transfer des englischen Talents Jude Bellingham zu Borussia Dortmund in die Fußball-Bundesliga ist perfekt. Der Vizemeister gab am Montag den Transfer des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers vom Zweitligisten Birmingham City bekannt. Der Verein schrieb nur von einem «langfristigen Vertrag», nach Informationen verschiedener Medien soll dieser bis 2025 laufen. Die Ablösesumme beläuft sich laut Sky UK auf 26,5 Millionen Euro, obwohl Bellingham bisher noch kein Erstliga-Spiel absolviert hat.

Ex-Bayern-Coach Kovac leitet erstes Training in Monaco

MONACO: Einen Tag nach seiner Verpflichtung als neuer Trainer der AS Monaco hat Niko Kovac am Montagmorgen die erste Trainingseinheit bei dem französischen Fußball-Erstligisten geleitet. Das erste Treffen mit seinen neuen Spielern fand wegen der Corona-Krise aber ohne Fans und Presse statt. Der 48-Jährige soll zeitnah vorgestellt werden, wie der Club am Montag mitteilte.

«Kicker»-Umfrage: Flick, Lewandowski und Aytekin die Besten

Gleich in vier Kategorien hat der FC Bayern München bei der diesjährigen «Kicker»-Umfrage unter den Bundesligaprofis gewonnen. Mit einem überwältigenden Vorsprung wurde Hansi Flick zum besten Trainer der Saison gekürt. Nationalspieler Manuel Neuer gewann die Wahl bei den Torhütern, Alphonso Davies ist der Aufsteiger der Spielzeit. Robert Lewandowski erhielt knapp drei Wochen nach der Torjägerkanone von seinen Kollegen auch die Auszeichnung als bester Feldspieler. Bei den Schiedsrichtern wurde Deniz Aytekin von Profis als Bester seiner ZUmft gewählt.

Umworbener Mvogo darf Leipzig erst nach Champions League verlassen

LEIPZIG: Der Schweizer Nationaltorhüter Yvon Mvogo muss bis zum Ende der Champions League bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig bleiben. «Wir brauchen ihn in Lissabon», sagte Sportdirektor Markus Krösche dem «Kicker». Das Blitzturnier der Königsklasse in Portugal beginnt für RB am 13. August mit dem Viertelfinale gegen Atlético Madrid. Mvogo kommt in Leipzig nicht an Ungarns Nationaltorwart Peter Gulacsi vorbei und darf den Verein verlassen.

Fan-Sprecher nach Hoeneß-Aussagen: Gießt «unnötig Öl ins Feuer»

BERLIN: Sig Zelt vom Bündnis «ProFans» sieht die jüngsten Aussagen von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Ultra-Fans kritisch. «Mit solchen Aussagen gießt man unnötig Öl ins Feuer», sagte Zelt der dpa am Montag. Hoeneß hatte sich in der Debatte um Fanmitsprache im deutschen Fußball mehr Mäßigung der Anhänger gewünscht. Zelt sagte: «Wenn er so zuspitzt: Was soll das? Dann kann ich auch sagen, dass die Bundesliga ohne den FC Bayern möglich ist, wenn er sich einer solidarischen Verteilung der TV-Gelder widersetzt.»

Militär-Verpflichtungen: Hwang fehlt beim Leipziger Trainingsauftakt

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ohne Neuzugang Hee-chan Hwang die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Der Südkoreaner muss seinen Reisepass verlängern und einen Aufschub seines Militärdienstes beantragen. In Leipzig wird der 24 Jahre alte Stürmer frühestens am Freitag erwartet. Das bestätigte der Club am Montag auf dpa-Nachfrage. Zuerst hatte «RBlive» darüber berichtet.

Erdogan gratuliert Basaksehir zur ersten türkischen Meisterschaft

ISTANBUL: Die Glückwünsche vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kamen via Twitter. Erdogans Lieblingsclub Basaksehir Istanbul ist zum ersten Mal türkischer Fußballmeister. Durch ein 1:0 (1:0) gegen Kayserispor am vorletzten Spieltag kann das Team von Trainer Okan Buruk mit jetzt 69 Punkten nicht mehr von der Spitze verdrängt werden, weil Trabzonspor 3:4 gegen Konyaspor verlor.

DEL will in dieser Woche über genauen Saisonstart entscheiden

NEUSS: Die Deutsche Eishockey Liga will in dieser Woche den genauen Termin für den verschobenen Saisonstart festlegen. Die Entscheidung soll nach Absprache mit dem Deutschen Eishockey-Bund fallen, bestätigte ein Sprecher am Montag. Nach Angaben der DEL ist eine Entscheidung darüber, ob der Termin auf Mitte November gelegt werden soll, noch nicht gefallen. Beschlossen ist bereits, dass der ursprünglich für den 18. September geplante Auftakt mindestens auf Anfang November nach hinten verlegt wird.

Würzburger Basketballer verpflichten US-Flügelspieler Smith

WÜRZBURG: Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Flügelspieler Zach Smith verpflichtet. Der 24 Jahre alte gebürtige Texaner ist nach Tayler Persons, Brekkott Chapman und Cameron Hunt der vierte US-Amerikaner im Aufgebot der Unterfranken. Dies teilten die Würzburger am Montag mit.

Präsident des bolivianischen Fußball-Verbandes an Covid-19 gestorben

BERLIN: Der Präsident des bolivianischen Fußball-Verbandes, César Salinas, ist an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte der Verband am Sonntag (Ortszeit) mit. Salinas wurde 58 Jahre alt. Der frühere Vorsitzende des bolivianischen Clubs The Strongest wurde 2018 Präsident des nationalen Fußballverbandes. Dadurch hatte Salinas auch einen Sitz im Exekutivkomitee der südamerikanischen Fußball-Konföderation Conmebol inne.

Transfer-Streit um Augustin: Leipzig sieht sich im Recht

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant ohne Stürmer Jean-Kevin Augustin und sieht sich im Transferstreit mit Leeds United auf der juristisch sicheren Seite. «Leeds ist aufgestiegen, somit greift die Kaufverpflichtung», sagte Sportdirektor Markus Krösche dem «Kicker» (Montag). Sollte Leeds nicht einlenken und die vereinbarten 21 Millionen Euro zahlen, droht ein Rechtsstreit. Augustin hatte im Winter seine Leihe zur AS Monaco vorzeitig beendet und war nach Leeds weitergezogen. Leeds teilte Anfang Juli mit, dass die Leihe am 30. Juni abgelaufen sei und nicht verlängert werde.