Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.09.22 | Überblick

Schäfer wird Schmadtke-Nachfolger in Wolfsburg - Schindzielorz kommt

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird seinen bisherigen Sportdirektor Marcel Schäfer wie erwartet zum Nachfolger des scheidenden Geschäftsführers Jörg Schmadtke befördern. Damit übernimmt der frühere VfL-Spieler und Bochum-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz demnächst den Posten des Sportdirektors, wie der Club am Montag bekanntgab. «In die Fußstapfen von Jörg Schmadtke zu treten, wird eine große Herausforderung sein», sagte der ehemalige Bundesliga-Verteidiger Schäfer.

Hoeneß verteidigt Polter-Auftritt: «Genau das, was wir brauchen»

BERLIN: Uli Hoeneß findet die Diskussionen über seinen öffentlichen Disput mit dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig in Bezug auf WM-Gastgeber Katar gut. «Das ist doch genau das, was wir brauchen. Dank des Fußballs ist der Fokus auf Katar gerichtet, das bringt Veränderungen», sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München der «Bild»-Zeitung und betonte erneut: «Ich habe dort selbst vernünftige Gespräche mit Verantwortlichen geführt.»

Human Rights Watch: «One Love»-Kapitänsbinde «reine Symbolik»

BERLIN: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die Kapitänsbinde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit der Aufschrift «One Love» als «reine Symbolik» kritisiert. Das sei einfach nur so ein Zeichen, sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski dem TV-Sender Sky. «Das ist ja kein politisches Statement, sondern man möchte darum herumkommen, die Regenbogenfahne zu tragen», urteilte er. Deswegen habe man sich dann sowas anderes ausgedacht. «Es wirkt ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen», befand Michalski.

St. Pauli-Chef: Kartellamt wegen «Systemsprengern» nicht befriedigt

BERLIN: Präsidiumsmitglied Oke Göttlich von der Deutschen Fußball Liga hat RB Leipzig, Bayer Leverkusen, die TSG 1899 Hoffenheim und den VfL Wolfsburg als «Systemsprenger» bezeichnet und Nachbesserungsbedarf im Umgang mit ihnen angemahnt. Die DFL müsse dem Bundeskartellamt darlegen, wie sie mit den sogenannten «Ausnahmeclubs», zu denen er selbst auch Leipzig zählt, umgehe, sagte der Präsident des Zweitligisten FC St. Pauli im «kicker»-Interview (Montag): «Das wurde bislang nicht so angepackt, dass es das Bundeskartellamt befriedigt.»

Nach erneuter Krebsdiagnose: Nationaltorhüterin Berger gibt Comeback

LONDON: Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist nach ihrer erneuten Krebsdiagnose mit starken Paraden und einem Sieg auf den Fußballplatz zurückgekehrt. «Ich freue mich, wieder zu Hause in Kingsmeadow mit all unseren Fans zu sein. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Her mit dem Rest der Saison», schrieb die 31-Jährige vom FC Chelsea nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Manchester City am Sonntagabend auf Instagram.

Türkei-Blamage gegen die Färöer: Spekulationen über Kuntz-Rauswurf

ISTANBUL: Nach der Blamage der türkischen Fußball-Nationalmannschaft beim 1:2 (0:0) in der Nations League auf Färöer spekulieren die Medien in der Heimat über einen Rauswurf von Nationaltrainer Stefan Kuntz. Der 59-jährige Deutsche habe seinen Kredit nun verspielt, titelte die Tageszeitung «Sözcü» am Montag. Wie die Zeitung weiter schreibt, bereite sich die Leitung des Nationalverbands TFF darauf vor, «Tschüss Kuntz» zu sagen. Eine Entscheidung solle in den nächsten Tagen fallen.

Rangnick nach Abstieg aus Nations League: EM-Ticket das Ziel

BERLIN: Nach dem Abstieg aus der Nations League richtet Ralf Rangnick den Blick schon nach vorn, auch wenn seine Bilanz als Teamchef Österreichs bisher ernüchternd ist. Denn am 9. Oktober steigt in Frankfurt die Auslosung der EM-Qualifikation, das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft 2924 in Deutschland ist das erklärte Ziel. «Niederlagen fühlen sich nie gut an, trotzdem haben wir genug Selbstvertrauen, um uns für die EM zu qualifizieren, egal, ob wir in Topf eins oder zwei sind», sagte Rangnick.

Nichts Neues: Alba und Bayern Topfavoriten auf Basketball-Titel

BERLIN: Geht es nach den Verantwortlichen der Clubs, kommt es in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga wieder zu einem spannenden Meisterrennen zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und Herausforderer Bayern München. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, in der stets die beiden Euroleague-Teams als Topfavoriten genannt wurden. «Vielleicht kann ein Club überraschen, aber wenn ich eine Wette platzieren müsste, dann würde ich eines der Euroleague-Teams wählen», sagte Bayreuths neuer Trainer Lars Masell.

Bei Brady läuft es nicht - Niederlage gegen Green Bay

TAMPA: Quarterback-Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers kommen in der NFL nicht in Schwung und haben das Prestige-Duell mit den Green Bay Packers um Aaron Rodgers verloren. Wie schon in der vergangenen Woche dauerte es beim 12:14 am Sonntag bis ins letzte Viertel, ehe Brady ein Touchdown-Pass gelang. Dieses Mal aber reichte es nicht für den Sieg für das Team um den erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet, aber nur 40 Tage später sein Comeback verkündet hatte. Rodgers hatte zwei Touchdown-Pässe.

Triathlon: Hawaii-Mitfavoritin bei schwerem Rad-Unfall verletzt

THE WOODLANDS: Mitfavoritin Katrina Matthews ist gut anderthalb Wochen vor der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii beim Training schwer verunglückt. Die 31 Jahre alte Britin wurde bei einer Einheit auf dem Rad im Trainingscamp in Texas von einem Auto angefahren. Bei Instagram postete die Triathletin ein Foto aus einem Krankenhaus mit großflächigen Hautabschürfungen im Gesicht und einer Halskrause. Laut ihrem Ehemann erlitt die Zweite der im Mai in Utah nachgeholten Ironman-WM von 2021 kleinere Frakturen im Schädel. Katrina Matthews brach sich bei dem Unfall zudem auch noch zwei Wirbel und das Brustbein. Weitere Untersuchungen stehen aus.

Geldstrafe für Rad-Star van der Poel in Australien

WOLLONGONG: Nach seiner Auseinandersetzung mit zwei Teenagern ist Radsport-Star Mathieu van der Poel zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 27-Jährige muss umgerechnet etwa 1000 Euro zahlen, da er in der Nacht vor dem WM-Rennen am Sonntag im australischen Wollongong ein 13 und ein 14 Jahre altes Mädchen geschubst haben soll. Das berichtet die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag. Die beiden Teenager hatten wiederholt an die Tür des Niederländers geklopft und seine Nachtruhe vor dem Rennen gestört.

US-Golfer gewinnen erneut Presidents Cup gegen Welt-Auswahl

CHARLOTTE: Die besten Golfer aus den USA haben zum zwölften Mal den Presidents Cup gewonnen. Die Titelverteidiger aus den Vereinigten Staaten setzten sich am Sonntag in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina mit 17,5:12,5 gegen die Welt-Auswahl (außer Europa) durch. Es ist der neunte Sieg in Serie für die US-Profis. Den entscheidenden Punkt in den zwölf abschließenden Einzeln holte Olympiasieger Xander Schauffele.