Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

DTM-Chef Berger: Motorsport kann Klimaschutz fördern

BERLIN: Der Motorsport hat nach Ansicht des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger die Chance, durch technische Weiterentwicklungen den Klimaschutz zu fördern. Unter Wettkampfdruck werde viel schneller entwickelt, sagte der Österreicher im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). «Der Motorsport ist ein gewaltiges Versuchsfeld, das längst noch nicht ausgeschöpft ist. Letztlich kann auch nicht alles aus dem Labor in die Serie übertragen werden, sondern muss auf der Strecke getestet werden», betonte der Chef der Deutschen Tourenwagen-Masters.

Die Motoren, die in der Formel 1 gefahren würden, seien die effizientesten auf der ganzen Welt. Es gebe keinen besseren Wirkungsgrad, meinte Berger. «Und solange die anderen Antriebsmodelle auch nicht das Gelbe vom Ei sind, muss man diese Technik ernst nehmen. Weltweit wird es noch recht lange viele Verbrennermotoren geben», sagte er.

Berger verwies darauf, dass der Turbolader im Rennsport weiterentwickelt und dann in der Serienproduktion eingesetzt worden sei. «Bald wird es den Einsatz von nicht fossilem Kraftstoff geben. Wir arbeiten in der DTM an einem Elektrikprogramm, an einem E-GT-Tourenwagen», erklärte der 62-Jährige.

Zugleich beklagte er, dass die Entwicklung nicht so schnell vorankommt, wie es möglich wäre, und die Kosten enorm hoch sind. «Allerdings ist diese Entwicklung eines Prototypen nicht billig. Angesichts der Weltlage im Moment, des Krieges in der Ukraine, der drohenden Rezession wird eine Finanzierung nicht einfacher. Jeder will diese Technik, aber keiner möchte zahlen», sagte Berger.

Schumacher-Teamchef: «Konnten es fast gar nicht glauben»

SILVERSTONE: Mick Schumachers Formel-1-Teamchef hofft auf eine befreiende Wirkung der ersten WM-Punkte für den Haas-Piloten. «Zumindest geht jetzt hoffentlich einiges von dem Druck weg und er kann freier fahren», sagte Haas-Rennleiter Günther Steiner nach dem achten Platz des Deutschen beim spektakulären Grand Prix in Silverstone. Mit einer bravourösen Leistung war Schumacher am Sonntag vom vorletzten Platz nach vorn gestürmt. «Das ist gut für Mick. Wir konnten es fast gar nicht glauben, was da passiert ist», sagte Steiner.

In den ersten Monaten dieser Saison hatte der Italiener den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wegen einiger Unfälle und Fahrfehler noch öffentlich angezählt. «Ich habe ihm gesagt: Bleib ruhig, mach weiter und kümmere dich nicht um die da draußen», beteuerte Steiner nun. Für das klamme Haas-Team sei durch den Erfolg von Schumacher «ein Knoten geplatzt», befand der 57-Jährige.

Nun dürften die Erwartungen an den 23-Jährigen aber nicht zu groß werden. «Man darf nicht denken, dass er jetzt immer Punkte machen muss», sagte Steiner dem britischen TV-Sender Sky.