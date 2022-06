Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.22 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Warriors gleichen aus in NBA-Finals: 107:88 gegen Boston Celtics

SAN FRANCISCO: Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals gegen die Boston Celtics ausgeglichen. Drei Tage nach dem 108:120 zum Auftakt holte das Team um die Stars Steph Curry und Klay Thompson am Sonntagabend (Ortszeit) ein souveränes 107:88 (52:50). Erneut zogen die Warriors im dritten Viertel davon, nur fanden die Gäste um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis dieses Mal keinen Weg zurück in die Partie. Zwischenzeitlich lagen die Warriors gar mit 29 Punkten vorne. «Drittes Viertel, das müssen wir abstellen. Wir können nicht wie im ersten Spiel hoffen, dass wir minus 15 gehen und dann zurück kommen in so einem Spiel», sagte Theis der Deutschen Presse-Agentur. Noch zur Halbzeit war die Partie ausgeglichen und die Celtics hatten nur zwei Zähler Rückstand.

Kanadas Fußball-Team streikt - Streit mit Verband um Anerkennung

VANCOUVER: Kanadas Fußball-Nationalmannschaft ist aufgrund eines Spielerstreiks nicht zum WM-Vorbereitungsspiel gegen Panama angetreten. Die ursprünglich für Sonntagabend angesetzte Begegnung in Vancouver musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem die Spieler eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht hatten. Die Profis fühlen sich demnach nicht genug wertgeschätzt und respektiert. Zuvor waren Verhandlungen über finanzielle Ausgleichszahlungen zwischen dem Verband und dem Team gescheitert. Unterschrieben wurde das Statement unter anderem mit den Worten: «Wir sind Brüder. Wir fürchten nichts.»

VfL Wolfsburg holt neue Co-Trainer: Frontzeck-Weggang nun offiziell

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die einvernehmliche Trennung von seinem Co-Trainer Michael Frontzeck nun auch offiziell bestätigt. Der frühere Nationalspieler habe «sein Engagement in Wolfsburg beendet», teilte der VfL am Montag mit. Gleichzeitig gaben die Niedersachsen die Verpflichtung des Österreichers Walter Gfrerer und des Briten Aaron Briggs als weitere Assistenztrainer neben Robert Kovac bekannt. Mit beiden arbeiteten der neue Chefcoach Niko Kovac und sein jüngerer Bruder zuletzt auch schon beim französischen Erstligisten AS Monaco zusammen.

Fünf Messi-Tore bei Argentiniens Sieg gegen Estland

PAMPLONA/BUENOS AIRES: Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi hat erstmals in einem Spiel fünf Tore für die argentinische Nationalmannschaft erzielt. Beim 5:0 Argentiniens im Test gegen Estland im spanischen Pamplona am Sonntag traf Messi zweimal in der ersten und dreimal in der zweiten Halbzeit, darunter einmal per Elfmeter. Bisher hatte er für das Nationalteam höchstens dreimal in einer Partie getroffen. Auf Vereinsebene waren ihm fünf Tore beim 7:1 des FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League 2011/2012 gelungen.

BVB bestätigt Augsburg-Interesse an Maaßen und ist irritiert

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Interesse von Liga-Konkurrent FC Augsburg an U23-Trainer Enrico Maaßen bestätigt, eine Einigung aber dementiert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntagabend, es habe ein Gespräch gegeben, von einer Einigung, geschweige denn von einem Vollzug könne Stand jetzt aber überhaupt keine Rede sein. «Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird», sagte Kehl.

Flick kündigt Wechsel gegen England an - Reus noch keine Option

HERZOGENAURACH: Bundestrainer Hansi Flick wird seine Startformation für das Nations-League-Spiel gegen England verändern. «Es wird der ein oder andere Wechsel stattfinden», sagte Flick am Montag in Herzogenaurach. Es seien «mehrere Spieler, die infrage kommen, da haben wir noch ein bisschen Zeit». Der wegen eines Infekts erst am Samstag ins Teamquartier nachgereiste Marco Reus sei noch keine Option, äußerte Flick, das Spiel komme für den Dortmunder «zwei, drei Tage zu früh». Die DFB-Auswahl hatte zum Auftakt in den UEFA-Wettbewerb am Samstag in Bologna gegen Italien 1:1 gespielt.

Bericht: Liverpool lehnt Bayerns erstes Millionen-Angebot für Mané ab

LIVERPOOL: Champions-League-Finalist FC Liverpool hat einem Medienbericht zufolge ein erstes Angebot des FC Bayern München für Starstürmer Sadio Mané abgelehnt. Wie die Zeitung «The Times» am Sonntag berichtete, soll der deutsche Fußball-Rekordmeister 25 Millionen Pfund für den Außenangreifer geboten haben. Das entspricht rund 29 Millionen Euro. Der Betrag für den 30 Jahre alten Senegalesen soll sich aus etwa 24,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Zusatzzahlungen zusammensetzen. Die Reds hielten die Offerte laut Bericht für stark unterbewertet. Seit Wochen wird über einen Wechsel Manés nach München spekuliert.

Medien: Kramer wird neuer Trainer beim FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Frank Kramer soll neuer Trainer beim FC Schalke 04 werden. Wie mehrere Medien am Pfingstmontag berichten, tritt der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer die Nachfolge von Interimscoach Mike Büskens an, der den Revierclub zurück in die Bundesliga geführt hatte. Kramer stand zuletzt beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag, bei dem er im April nach sieben sieglosen Spielen in Serie freigestellt worden war. Laut «Bild» und «Sport Bild» sowie «WAZ» und Sky soll der gebürtige Memminger an diesem Dienstag offiziell vorgestellt werden.

Sapporo: Kein Referendum zu Bewerbung für Winterspiele 2030

SAPPORO: Die nordjapanische Stadt Sapporo macht ihre Hoffnung auf die Olympischen Winterspiele 2030 nicht von einem Referendum abhängig. Die Stadtversammlung lehnte am Montag ein Gesuch der Kommunistischen Partei für einen Volksentscheid in der Frage ab. In der Versammlung hat die konservative Liberaldemokratische Partei von Ministerpräsident Fumio Kishida die Mehrheit, die auch die nationale Regierung stellt. Eine Umfrage der Stadt hatte kürzlich ergeben, dass 52,2 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger einer Bewerbung für die Winterspiele zustimmen.

Spanische Pressestimmen zum 14. Triumph von Nadal bei den French Open

MADRID: Der Spanier Rafael Nadal hat zum 14. Mal die French Open gewonnen. Es war der 22. Grand-Slam-Titel für den 36-Jährigen. Die spanische Presse schreibt dazu am Montag:

«El País»: «Nadal, Gott auf Erden. Seit Nadal spielt, ist Roland Garros faktisch sein Besitz. Von 18 möglichen Titeln hat er nur vier ausgelassen. Mit seinem 14. Triumph in Roland Garros hat Nadal einmal mehr seine brutale Überlegenheit auf Sand, seinem Lieblingsbelag, unter Beweis gestellt. Es ist eine erstaunliche Überlegenheit, für die es in der Geschichte des Sports kaum Vergleiche gibt.»

«Sport»: «Nadal: Ein Außerirdischer auf Erden. Die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte lassen keine Zweifel aufkommen: Er ist der König auf dem Sandplatz. Rafa Nadal hat seine Dominanz auf Sand mit beispielloser Autorität durchgesetzt. Sein Niveau hat eine derartige Perfektion erreicht, dass er fast unbesiegbar ist. Die Ergebnisse sind wie von einem anderen Stern.»

«Mundo Deportivo»: «Der Beste aller Zeiten. Es ist schwer, einen anderen Vergleichsmaßstab als die Zahl der Siege zu finden. Im Tennis ist derjenige der Beste, der die meisten Grand Slams gewinnt. Und Rafa Nadal hat 22 aufzuweisen, zwei mehr als so außergewöhnliche Konkurrenten und Partner wie Djokovic und Federer. Deshalb ist Nadal der Beste der Geschichte. 22, das ist die magische Zahl. Das Beeindruckendste aber sind die 14 Triumphe in Roland Garros.»

Nadal nach Paris-Triumph Nummer vier der Welt - Djokovic noch vorne

PARIS: Rafael Nadal hat sich durch seinen 14. Triumph bei den French Open in der Tennis-Weltrangliste auf Platz vier verbessert. Der 36-Jährige machte durch seinen insgesamt 22. Grand-Slam-Titel einen Rang gut, wie aus dem am Montag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Nummer eins der Welt bleibt der Serbe Novak Djokovic, der in Paris im Viertelfinale gegen Nadal ausgeschieden war. Allerdings wird der Serbe seine Spitzenposition in der kommenden Woche abgeben müssen, wenn er seine Punkte vom Paris-Titel aus dem vergangenen Jahr verliert. Dann wird der Russe Daniil Medwedew wieder Platz eins übernehmen. Auf Platz zwei wird dann erstmals in seiner Karriere Alexander Zverev vorrücken, der aktuell noch an Nummer drei geführt wird. Allerdings wird der Olympiasieger wegen seiner schweren Fußverletzung längere Zeit pausieren müssen.